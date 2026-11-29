साहित्य आजतक 2026 का तीसरा दिन साहित्यिक चर्चाओं के नाम रहा. इस दौरान मंच से कई लेखकों ने अलग-अलग विषयों पर विचार साझा किए. ऐसे में एक खास सेशन 'अतीत लेखकों को क्यों लुभाता है' काफी दिलचस्प रहा. इस विषय पर पूर्व राजनयिक और लेखक नवतेज सरना, चर्चित लेखिका नमिता गोखले और पूर्व राजनयिक एवं लेखिका लक्ष्मी पुरी ने अपनी बात रखी.

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बातचीत में तीनों ने जहां अपनी किताबों के प्रसंगों पर प्रकाश डाला वहीं इसीके साथ इतिहास, पौराणिक कथाओं, भारतीय संस्कृति, औपनिवेशिक विरासत और महिला सशक्तिकरण के कई अनछुए पहलुओं पर भी बात की.

इस दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड और कोहिनूर की वापसी से लेकर महाभारत के उपेक्षित किरदारों, हिमालय के पर्यावरण संकट और भारतीय परंपराओं में महिलाओं की भूमिका तक कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे. तीनों लेखकों ने बताया कि किस तरह अतीत न केवल उनके लेखन को समृद्ध करता है, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की दृष्टि भी देता है.

पूर्व राजनयिक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक नवतेज सरना ने 'जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार आज तक औपचारिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगती? कोहिनूर भारत को वापस क्यों नहीं किया जाता? जैसे सवालों पर अपना नजरिया सामने रखा. उन्होंने अपनी किताबों के बहाने ब्रिटिश उपनिवेशवाद, इतिहास के अनसुने पहलुओं और लेखकों की जिम्मेदारी पर भी विस्तार से बात की.

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कोहिनूर पर किताब लिखने से क्यों पीछे हटे थे नवतेज?

नवतेज सरना ने बताया कि कोहिनूर पर विलियम डेलरिंपल और अनीता आनंद की लिखी किताब में वह भी तीसरे लेखक होने वाले थे. उन्हें एक तिहाई किताब लिखनी थी और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया गया था. हालांकि, इसी दौरान ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई.

उन्होंने कहा कि उनके सामने धर्मसंकट पैदा हो गया था. अगर वह ऐसी किताब लिखकर ब्रिटेन जाते तो भारत सरकार ने उन्हें जिस काम के लिए भेजा था, उसे करना मुश्किल हो सकता था. इसी वजह से उन्होंने खुद को उस परियोजना से अलग कर लिया.

'माफी का इंतजार करते हुए नहीं रुक सकते'

जलियांवाला बाग हत्याकांड और कोहिनूर की वापसी पर नवतेज सरना ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए अन्याय को नकारा नहीं जा सकता. हालांकि, हम इस बात का इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकते कि जब तक कोहिनूर वापस नहीं आएगा या जलियांवाला बाग के लिए माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे.

उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के सौ वर्ष पूरे होने पर ब्रिटेन ने गहरा खेद व्यक्त किया था. उस समय उन्होंने एक लेख भी लिखा था, जिसमें कहा था कि केवल गहरा खेद व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है. सरना ने कहा कि दुखद बात यह है कि साम्राज्य अपने अतीत के लिए माफी नहीं मांगते. भारत का बड़प्पन इसमें है कि सामने वाला अपनी गलती के लिए माफी मांगे या न मांगे, हम आगे बढ़ें.

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कोहिनूर की वापसी को लेकर क्या हैं बहाने?

नवतेज सरना ने कहा कि कोहिनूर वापस करने को लेकर ब्रिटेन के पास कई बहाने हैं. सवाल उठाया जाता है कि इसे किसे वापस किया जाए. यह महाराजा रणजीत सिंह का था और लाहौर से जुड़ा था. पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी इस पर अपना दावा किया है. उन्होंने कहा कि कोहिनूर वापस मिले या न मिले, लेकिन अगली पीढ़ी को यह जरूर बताया जा सकता है कि इसे किससे, कैसे और किन परिस्थितियों में लिया गया था.

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'पिता की कहानियों का अनुवाद करते हुए रोया था'

नवतेज सरना ने अपने पिता की भारत विभाजन पर लिखी कहानियों के अनुवाद का अनुभव भी साझा किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने विभाजन पर करीब सौ कहानियां लिखी थीं, जिनमें से उन्होंने खुद 30 कहानियों का चयन किया था.

सरना ने कहा, 'अगर आप इन कहानियों को पढ़ते हुए रोई हैं तो मैं इनका अनुवाद करते हुए रोया हूं. मुझे अपने पिता की आवाज सुनाई देती थी.' उन्होंने बताया कि उनके पिता ने विभाजन की त्रासदी को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और अपनी बहन को भी खो दिया था. उनके लेखन का मूल उद्देश्य यह बताना था कि हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं. सबसे बुरे समय में भी इंसानियत से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए.

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15 नहीं, 16 अगस्त को लाल किले पर लहराया गया था तिरंगा

अपनी नई किताब में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास का जिक्र करने वाले नवतेज सरना ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा लहराए जाने की आम धारणा सही नहीं है. उनके मुताबिक, लाल किले पर तिरंगा 16 अगस्त 1947 को लहराया गया था. इससे एक दिन पहले 15 अगस्त की शाम इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में सार्वजनिक रूप से तिरंगा फहराया गया था. उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने और उससे जुड़े नियमों का पालन करने की अपील भी की.

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