साहित्य आजतक के मंच पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जेन-जी, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), लोकतंत्र और राजनीति में युवाओं की भूमिका पर खुलकर बात की.

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साहित्य आजतक के खास सेशन 'जेन-जी और लोकतंत्र' में उन्होंने कहा कि हर दौर में युवाओं ने दुनिया को बदलने का काम किया है, लेकिन पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी में एक बड़ा अंतर है. पहले की पीढ़ी विचारों से ताकत हासिल करती थी, जबकि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से संचालित हो रही है.

हर दौर में युवाओं ने किया है नेतृत्व

हरिवंश ने कहा कि सिद्धार्थ ने जब बुद्ध के रूप में दुनिया को नया रास्ता दिखाया, तब वह युवा थे. आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ने भी युवावस्था में दुनिया को संदेश दिया. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेताओं ने अपनी युवावस्था में ही समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया था.

उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी के कामों पर सवाल उठाती है और कुछ नया करने की कोशिश करती है. जेन-जी भी यही कर रही है, लेकिन उसके विचारों को सोशल मीडिया, फेसबुक, मीम्स और रील्स प्रभावित कर रहे हैं.

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'अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बचाते हैं टेक कंपनियों के दिग्गज'

हरिवंश ने कहा कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अपने हितों के अनुसार चीजें तय कर रही हैं और हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने स्टीव जॉब्स की जीवनी का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को तकनीक के अत्यधिक इस्तेमाल की इजाजत नहीं देते थे. उन्होंने कहा कि भारत का सामाजिक ढांचा तीन चीजों से मजबूती हासिल करता रहा है. ये हैं परिवार, शिक्षक और सामाजिक परिवेश. सोशल मीडिया के दौर में ये तीनों प्रभावित हुए हैं. हमें अपने इन संस्थानों को बचाने की जरूरत है.

'AI को सौंप रहे हैं अपनी सोचने की क्षमता'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए हरिवंश ने कहा कि मनुष्य ही AI का आविष्कार करता है और वही इसकी चुनौतियों के बारे में नए ढंग से सोच सकता है. अगर हमने अपनी सोचने-विचारने की क्षमता और बौद्धिक शक्ति किसी के पास गिरवी रख दी तो हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा होगा.

उन्होंने कहा कि AI के आने के साथ टेक कंपनियों में नियुक्तियों का स्वरूप बदल रहा है. जिन कामों को AI कर सकता है, उनके लिए नए लोगों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. ऐसे दौर में मनुष्य की मौलिक चिंतन क्षमता का महत्व और बढ़ जाता है.

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'प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल स्तब्ध करने वाला'

हरिवंश ने राजनीतिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का सवाल भी उठाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी सभ्य संस्कृति में नहीं हो सकती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रधानमंत्री के लिए जिस स्तर पर अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वह स्तब्ध करने वाला है. उन्होंने कहा कि शायद इसके पीछे एक वजह यह भी है कि वह समाज के सबसे कमजोर तबके से आते हैं.

'देश को बनाना सबसे कठिन काम है'

हरिवंश ने सरदार वल्लभभाई पटेल और जयप्रकाश नारायण के जीवन का उदाहरण देते हुए युवाओं को सृजन की राजनीति करने की सलाह दी.

उन्होंने कहा कि देश को बनाना सबसे कठिन काम है. इसके लिए चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है. राजनीति में आने की इच्छा रखने वाले युवा पहले अपनी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लें. इन अनुभवों के साथ विधानसभा और लोकसभा में पहुंचें.

जेन-जी को हरिवंश ने दीं ये पांच सीख

- AI के आंकड़ों से संचालित होकर आंदोलन की धारणा मत बनाइए. जनता के बीच जाइए और उसकी समस्याओं को सुनिए.

- विरोध करते समय भाषा की मर्यादा बनाए रखिए.

- गांधी और जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों से सीखिए. साधन और साध्य की पवित्रता को समझिए.

- किताबें पढ़िए, इतिहास को जानिए और पुरानी पीढ़ी के अनुभवों से सीखिए.

- केवल विरोध करने के बजाय सृजन की चुनौती स्वीकार कीजिए और देश को बनाने का काम कीजिए.

'संविधान लेकर घूमने वालों ने संविधान के साथ क्या किया?'

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हरिवंश ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जेल डायरी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के उस दौर को समझने के लिए युवाओं को चंद्रशेखर की जेल डायरी पढ़नी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जिस दिन 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ, उस दिन चंद्रशेखर ने अपनी डायरी में लिखा था कि कैसे हमने संविधान को खत्म कर दिया, कैसे हमने संसद को खत्म कर दिया.

हरिवंश ने कहा कि आज जो लोग संविधान लेकर घूमते हैं, उनके लोगों ने संविधान के साथ क्या किया था, यह चंद्रशेखर ने खुद लिखा है.

लोकतंत्र की ताकत है संवाद

लोकतंत्र में स्वस्थ असहमति के सवाल पर हरिवंश ने भगवान बुद्ध और लिच्छवी गणराज्य का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि जब तक समाज में संवाद होता रहेगा, सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे और महिलाओं तथा बुजुर्गों का सम्मान होगा, तब तक समाज मजबूत रहेगा. उन्होंने कहा कि वैचारिक विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन संवाद और मर्यादा भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की ताकत रहे हैं.

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