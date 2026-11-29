नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 27 से 29 नवंबर 2026 तक 'साहित्य आजतक' का भव्य मंच सजा है. हर साल की तरह इस बार भी यहां राजनीति, क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई दिग्गज हस्तियां शिरकत कर रही हैं. इसी कड़ी में बॉलीवुड के सबसे दमदार और बेबाक अभिनेताओं में शुमार यशपाल शर्मा भी इस मंच पर पहुंचे.

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अपने नए लुक, लंबे बालों और सफेद दाढ़ी में नजर आए यशपाल शर्मा ने मंच से अपनी जिंदगी, संघर्ष, फिल्मी दुनिया के कड़वे-मीठे अनुभवों और अपने को-स्टार्स से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए. इस दौरान उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा तक के कई अनछुए पहलुओं पर खुलकर अपनी बात रखी.

नए लुक के पीछे की खास वजह

मंच पर पहुंचते ही यशपाल शर्मा के लंबे बालों और सफेद दाढ़ी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जब उनसे इस बदले हुए अंदाज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसका राज खोला. उन्होंने बताया कि जियो हॉटस्टार पर उनका एक नया शो 'बरेली के बच्चन' आने वाला है. इस शो के लिए उनका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए अगले एक साल तक दर्शक उन्हें इसी लुक में देखने वाले हैं.

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ओटीटी पर बढ़ती अश्लीलता पर जताई नाराजगी

ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद सिनेमा में आए बदलावों पर यशपाल शर्मा ने बेबाकी से अपनी राय रखी. उन्होंने माना कि ओटीटी के आने से बहुत फायदे हुए हैं, लोगों को खूब काम मिला है और नए टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है. हालांकि, उन्होंने इसके नकारात्मक पहलू पर चिंता भी जताई. यशपाल ने कहा कि ओटीटी की सबसे खराब बात यह है कि यहां अश्लीलता, सेक्स और गालियों की भरमार है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 'द फैमिली मैन' और 'पाताल लोक' जैसी सीरीज में भी गालियां हैं, लेकिन वहां कहानी की मांग के मुताबिक वह बुरी नहीं लगतीं. अफसोस की बात यह है कि आजकल कई जगहों पर बिना किसी जरूरत के भी जबरदस्ती गालियां ठूंसी जा रही हैं.

अमिताभ और गोविंदा का दिया उदाहरण

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के दिनों को याद करते हुए यशपाल ने एक बड़ी ही गहरी बात कही. उनके मुताबिक, कोई भी टीचर, डायरेक्टर या संस्थान किसी को एक्टर नहीं बना सकता, वे सिर्फ आपकी कला को एक सही दिशा दे सकते हैं. अमिताभ बच्चन खुद अभिषेक बच्चन के अंदर घुसकर एक्टिंग नहीं कर सकते, वे सिर्फ अपनी मिसाल पेश कर सकते हैं. यशपाल ने बताया कि NSD ने उन्हें सबसे बड़ी चीज 'अनुशासन' दी है.

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अगर कहीं 7 बजे पहुंचने का समय है, तो वे वक्त से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं, भले ही कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ा हो. इसी बात पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना गॉडफादर बताते हुए कहा कि वे हमेशा समय के पाबंद रहते हैं. वहीं, गोविंदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गोविंदा भी बेहद पसंद थे, लेकिन वे सेट पर आधा-आधा घंटा लेट आते थे. समय की कद्र न करने का ही नतीजा है कि आज अमिताभ बच्चन किस मुकाम पर हैं और गोविंदा कहां हैं. इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को खास सलाह दी कि वे कभी किसी की नकल न करें.

'लगान' और 'गंगाजल' ने बदल दी किस्मत

मुंबई में अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों को याद करते हुए यशपाल शर्मा ने बताया कि वह दौर बिना मोबाइल फोन का था. काम मांगने के लिए कलाकार अपनी तस्वीरें दफ्तरों में देकर आते थे. एक दिन उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन हाउस वाले उन तस्वीरों को बोरियों में भरकर फेंक देते हैं. यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया. इसके बाद उन्होंने अपनी फोटो के पीछे पेजर नंबर लिखना शुरू किया और बकायदा स्पीच पढ़कर ऑडिशन देने लगे, जिसका उन्हें काफी फायदा भी मिला. आमिर खान की फिल्म 'लगान' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके बाद उन्हें कभी किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी. इसके बाद आई 'गंगाजल' ने उन्हें हर अवॉर्ड शो में छाया रखा.

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ऐसा खौफ कि डरने लगी थीं महिलाएं

'गंगाजल' में निभाए अपने निगेटिव किरदार का एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए यशपाल ने बताया कि इस फिल्म के बाद असल जिंदगी में भी लोग उनसे डरने लगे थे. लड़कियां उनके पास आने के बजाय दूर खड़ी होकर तस्वीरें खिंचवाती थीं. फिल्म की रिलीज से पहले एक स्पेशल शो के दौरान कुछ महिलाएं डायरेक्टर प्रकाश झा से बात कर रही थीं, लेकिन जैसे ही यशपाल वहां पहुंचे, सारी महिलाएं डरकर वहां से उठकर चली गईं. तब प्रकाश झा ने उनसे कहा था कि यही उनके किरदार का असली असर है, जो जिंदगी भर साथ रहेगा. यशपाल खुद भी 'गंगाजल' को अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म मानते हैं.

क्षेत्रीय सिनेमा का संघर्ष

एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ाने के सवाल पर यशपाल ने कहा कि वे हमेशा से जड़ से जुड़कर कुछ बड़ा करना चाहते थे. उनका मानना है कि छोटे से गांव में बैठकर भी अगर कोई काम पूरी ईमानदारी से किया जाए, तो वह 'लोकल टू ग्लोबल' बन सकता है. क्षेत्रीय सिनेमा के संघर्ष पर बात करते हुए उन्होंने गर्व से बताया कि उनकी हरियाणवी फिल्म पूरे 100 दिनों तक सिनेमाघरों में चली थी. उनके पास आज भी एक ऐसा वीडियो मौजूद है, जिसमें अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' का पोस्टर हटाकर उनकी फिल्म का पोस्टर लगाया गया था. हालांकि, उन्होंने अपनी एक राजस्थानी फिल्म को लेकर दुख भी जताया. उन्होंने कहा कि वह फिल्म ऑस्कर के स्तर की बनी थी, लेकिन 'रामायण' की वजह से उसे स्क्रीन नहीं मिली और जो शो मिला भी वह रात के 12 बजे का था. उन्होंने सवाल उठाया कि भला रात 12 बजे फिल्म देखने कौन जाएगा, यह क्षेत्रीय सिनेमा के साथ सरासर अन्याय है.

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बड़े सितारों के साथ काम करने का अनुभव

बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के साथ काम करने के माहौल पर यशपाल शर्मा ने कहा कि असली बड़ा स्टार वही होता है, जो अपने सामने वाले कलाकार को कभी छोटा महसूस न होने दे. अजय देवगन और आमिर खान के साथ काम करते हुए उन्हें हमेशा यही अपनापन महसूस हुआ. हालांकि, सलमान खान के बारे में उन्होंने साफ कहा कि उनके साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला, इसलिए वे उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकते. वहीं, ड्रीम रोल के सवाल पर उन्होंने 'दो बीघा जमीन' और फिल्म 'शराबी' में अमिताभ बच्चन जैसा किरदार निभाने की इच्छा जताई.

जब नाना पाटेकर को दे डाली थी हाथ उठाने की चेतावनी

यशपाल ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म 'अब तक छप्पन' से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन दिनों नाना पाटेकर के पास काम नहीं था और यह उनकी कमबैक फिल्म थी. राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में शिमित अमीन ने यशपाल को नाना से मिलने भेजा. नाना ने बात करने के बाद फिल्म साइन करने को कहा, लेकिन यशपाल ने पहले ही अपनी शर्त रख दी. उन्होंने नाना से साफ कह दिया कि उन्होंने सुना है कि नाना गालियां देते हैं और हाथ भी उठा देते हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो वे भी पलटकर गाली देंगे और हाथ उठाएंगे. इस पर शिमित अमीन ने समझाया कि नाना अब पूरी तरह बदल चुके हैं. यशपाल के मुताबिक, वाकई नाना पाटेकर जैसा बेहतरीन को-एक्टर उन्हें फिर कभी नहीं मिला.

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ओल्ड मोंक की महफिल और नाना पाटेकर का गुस्सा

यशपाल ने बताया कि वे और नाना पाटेकर साथ बैठकर 'ओल्ड मोंक' पीते थे. एक दिन उन्होंने नाना से पूछ ही लिया कि आखिर उनकी ऐसी इमेज क्यों बनी हुई है कि वे किसी को भी पीट देते हैं या गाली दे देते हैं. इस पर नाना पाटेकर ने जवाब दिया था कि उन्हें उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो 'डेढ़ शाणे' बनते हैं और दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है. इसके अलावा, जो लोग गरीब स्पॉट बॉय का पैसा मारते हैं या झूठ बोलते हैं, नाना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन पर हाथ उठा देते हैं. यशपाल ने नाना की तारीफ करते हुए कहा कि बाहुबली या पुष्पा जैसा लार्जर दैन लाइफ दिखने के लिए बड़े तामझाम की जरूरत होती है, लेकिन नाना बिना किसी तामझाम के भी पर्दे पर लार्जर दैन लाइफ नजर आते हैं.

उधारी के कड़वे अनुभव से लिया बड़ा सबक

बातचीत के आखिर में यशपाल शर्मा ने पैसों के लेन-देन से जुड़ा अपना एक कड़वा अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर को पैसे उधार दिए थे, जो आज तक वापस नहीं मिले. वे अपने ही पैसे मांग-मांगकर थक गए और आखिरकार इस वजह से उनके रिश्ते भी खराब हो गए. इस घटना से सबक लेते हुए यशपाल ने अब यह नियम बना लिया है कि वे किसी को भी पैसे उधार देते हैं, तो उसे देकर भूल जाते हैं.

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