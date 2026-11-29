उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान वाहनों से जब्त किए गए 180 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया. इलाइट चौराहे पर हुई इस कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. नष्ट किए गए उपकरणों की कीमत करीब ढाई से तीन लाख रुपये आंकी गई है.

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दरअसल, यह कार्रवाई यातायात माह के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में यातायात पुलिस लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी दौरान चेकिंग में दोपहिया और अन्य वाहनों से प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न हटाए गए थे.

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इन सभी उपकरणों को एक जगह एकत्रित करने के बाद नियमानुसार नष्ट करने का फैसला लिया गया. इसके लिए इलाइट चौराहे पर रोड रोलर बुलाया गया और एक-एक करके 180 साइलेंसर और हॉर्न को उसके नीचे कुचल दिया गया. इस दौरान सीओ ट्रैफिक रामवीर सिंह भी मौजूद रहे. पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए साफ कर दिया कि शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्ती जारी रहेगी.

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ढाई से तीन लाख रुपये के उपकरण किए गए नष्ट

सीओ ट्रैफिक रामवीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात माह के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत चेकिंग के दौरान वाहनों से हटाए गए 180 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को नियमानुसार नष्ट किया गया है. इनकी अनुमानित कीमत करीब ढाई से तीन लाख रुपये है.

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उन्होंने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से निकलने वाली असामान्य रूप से तेज आवाज आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है. इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आसपास रहने वाले लोगों के सामान्य जीवन पर भी असर पड़ता है. ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल यातायात नियमों के विपरीत है.

सीओ ट्रैफिक के मुताबिक, यह कार्रवाई निदेशालय और यातायात विभाग के निर्देशों के तहत की गई है. पुलिस का मकसद सड़कों पर अनावश्यक शोर को नियंत्रित करने के साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी है.

वाहन चालकों को पुलिस की सख्त चेतावनी

यातायात पुलिस ने दोपहिया और अन्य वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें. ऐसे उपकरण लगवाने से बचें, जिनसे अनावश्यक तेज आवाज पैदा होती है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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रामवीर सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक वाहन चालक की जिम्मेदारी है. पुलिस का उद्देश्य सिर्फ चालान और कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात के प्रति जागरूक करना भी है.

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और झांसी को सुरक्षित, शांत एवं व्यवस्थित शहर बनाने में सहयोग करने की अपील की है.

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