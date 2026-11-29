हाल ही में ICMR-NIN की नई SAMPADA रिपोर्ट आई है. इसमें बताया गया है कि देश में रिप्रोडक्टिव एज (संतान पैदा करने की उम्र) वाली 55.9 फीसदी महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी पाई गई है. महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में एनीमिया के करीब आधे मामले आयरन की कमी से जुड़े हैं. आयरन कम होने से एनीमिया हुआ है. हालांकि कई मामलों में आयरन की गोलियां खाने के बाद भी महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. जिससे उनको एनीमिया होता है, लेकिन इसका कारण क्या है?

और पढ़ें

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक,एनीमिया होने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि शरीर में आयरन की कमी है. इसके पीछे विटामिन B12 और फोलेट की कमी, लंबे समय तक रहने वाला संक्रमण भी हो सकता है. इन स्थितियों में सिर्फ आयरन की गोलियां लेने से समस्या ठीक नहीं होती है. कुछ महिलाओं में एनीमिया की एक बड़ी वजह पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है. हर महीने अधिक ब्लीडिंग होने से शरीर में आयरन का लेवल धीरे-धीरे कम होने लगता है. अगर महिला आयरन की गोलियां ले रही है, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या बनी हुई है, तो हीमोग्लोबिन में उतना सुधार नहीं होता.

यह भी पढ़ें: क्या है सिकल सेल एनीमिया? जिसे सरकार ने की जड़ से खत्म करने की तैयारी, जानिए- क्यों खतरनाक है ये बीमारी

आंतों में आयरन का ठीक से एब्जॉर्प्शन न होना

Advertisement

कई बार महिलाएं आयरन से भरपूर खाना खाती हैं और दवाएं भी लेती हैं, लेकिन शरीर उस आयरन को ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता. सीलिएक डिजीज और आंतों से जुड़ी कुछ बीमारियों में ऐसा हो सकता है. हालांकि अधिकतर मामलों में महिलाओं को ये पता नहीं चल पाता है कि उनके शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो भी रहा है या नहीं. इसलिए अगर आयरन की गोलियां लेने के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो खुद से दवा की डोज बढ़ाने या लंबे समय तक दवा खाते रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें. एनीमिया का सही इलाज तभी संभव है, जब उसके पीछे की असली वजह का पता लगाया जाए. इसके लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हीमोग्लोबिन कम है तो इसकी वजह जानना भी जरूरी, चुकंदर और हरी सब्जियां कितनी फायदेमंद?

एनीमिया की पहचान के लिए टेस्ट

एनीमिया की पहचान के लिए डॉक्टर सबसे पहले CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैंय इससे हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स से जुड़ी जानकारी मिलती है. इसके अलावा, जरूरत के मुताबिक आयरन, विटामिन B12 और फोलेट टेस्ट किया जा सकता है.

---- समाप्त ----