संसद का सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी है. सोमवार से संसद की कार्यवाही शुरू होने के मद्देनजर पार्टी ने रविवार रात अपने सांसदों के लिए अलग-अलग समूहों में डिनर का आयोजन किया है. इन डिनर बैठकों की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है. अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर जुटेंगे. इन बैठकों का मकसद संसद सत्र से पहले सांसदों के साथ चर्चा और आपसी समन्वय मजबूत करना है.

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पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के आवास पर डिनर रखा गया है. उत्तर प्रदेश के सांसद केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर रात्रिभोज करेंगे. मध्य प्रदेश के सांसदों के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर डिनर का आयोजन होगा.

इसी तरह छत्तीसगढ़ के सांसद केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के आवास पर जुटेंगे.

हरियाणा और दिल्ली के सांसदों के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर पर रात्रिभोज रखा गया है. यहां सांसदों के साथ खट्टर सोमवार की रणनीति पर चर्चा करेंगे. वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सांसद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर डिनर करेंगे.

बीजेपी ने इन बैठकों के लिए सांसदों को उनके क्षेत्र और राज्य के हिसाब से अलग-अलग समूहों में बांटा है. पार्टी की इस कवायद को संसद सत्र से पहले सांसदों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर रणनीति साझा करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.

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संसद सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर विपक्ष के सवालों और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व चाहता है कि उसके सांसद सदन में एकजुट होकर सरकार का पक्ष रखें और संसदीय कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाएं.

बीजेपी इस बार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिलों को हर हाल में पास करना चाहती है.

संसद सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर विपक्ष के सवालों और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व चाहता है कि उसके सांसद सदन में एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ संसदीय कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाएं और सरकार का पक्ष रखें.

सोमवार को संसद में पेश होगा बिल

केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है. इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करना है. इसके तहत लोकसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इन नई सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को 2051 तक के लिए फ्रीज रखा जाएगा.

सोमवार को पेश होने वाले संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे. इसके अलावा, राज्य विधानसभाओं में सीटों की अधिकतम सीमा को 500 से बढ़ाकर 650 करने का भी प्रस्ताव है.

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INDIA गठबंधन ने इस विधेयक का मिलकर विरोध करने का फैसला किया है. उनका कहना है कि इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को नुकसान पहुंचेगा. गठबंधन ने इस कदम को BJP-RSS की एक ऐसी कोशिश बताया है, जिसके जरिए वे हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं.



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