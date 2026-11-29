साहित्य आजतक का तीसरा दिन भी सितारों की मौजूदगी से गुलजार रहा. तीसरे दिन बॉलीवुड के Gen-Z स्टार्स मिहिर आहूजा और एक्ट्रेस दलाई ने अपनी जर्नी, संघर्ष और करियर ग्राफ को लेकर दिलचस्प बातें साझा कीं.

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MBA परिवार से निकलकर कैसे बने एक्टर?

जमशेदपुर से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले मिहिर आहूजा के परिवार में कोई भी एक्टिंग फील्ड से नहीं जुड़ा है. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कब और कैसे एहसास हुआ कि उन्हें एक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा- मेरे घर में सभी ने एमबीए किया है. पेरेंट्स को भी यही लगा था कि मैं भी यही करूंगा. लेकिन मुझे शुरुआत से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने भी दूर-दूर तक स्टेज पर कुछ परफॉर्म नहीं किया है.

मिहिर ने अपनी शुरुआत का श्रेय अपनी मां को दिया. उन्होंने बताया- इसकी शुरुआत डांस से हुई, जिसका क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है. उन्होंने बचपन में मुझे हर तरह की क्लासेस जॉइन करवाईं. उस टाइम तो करियर से ज्यादा वो हॉबी थी. फिर मुझे डांस इतना पसंद आया कि स्कूल में एक डांस ग्रुप के तौर पर मैंने शुरुआत की. मैं 15-16 साल की उम्र में बीट बॉक्सिंग भी करता था. लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं सिर्फ डांसर या सिर्फ सिंगर के तौर पर अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता. मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं और एक्टर में हर तरह का टैलेंट होना चाहिए.

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उन्होंने आगे बताया कि घर में सभी की मिमिक्री करने की आदत और लोगों के खुश होने से उन्हें एक्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली.

दिग्गज स्टार्स से मिहिर ने क्या सीखा?

विराट कोहली के साथ विज्ञापन और अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके मिहिर ने सीनियर स्टार्स की उस खूबी का जिक्र किया, जो उन्हें सालों से इंडस्ट्री में अलग बनाए रखती है.

मिहिर के मुताबिक- सभी दिग्गज स्टार्स में एक चीज जो मैंने कॉमन देखी, वो ये है कि वो हर दिन को अपना पहला दिन समझते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे आज ही उनका जन्म हुआ है. वो शूटिंग सेट पर अपने हर दिन को पहले दिन जैसा समझते हैं. वो शुरू से ही सीखते हैं. अनुपम जी सेट पर बच्चों की तरह सीखते हैं. मुझे उनसे ये सीखने को मिला कि लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए. 500 से ज्यादा फिल्में करने के बाद भी अनुपम जी ग्रो करना चाहते हैं. आमिर खान सर अभी भी एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करते हैं.

स्कूल की छुट्टी के लालच में शुरू हुई दलाई की एक्टिंग जर्नी

फिल्म 'आजा नचले' में माधुरी दीक्षित की बेटी का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस दलाई से जब पूछा गया कि जहां आमतौर पर पेरेंट्स पढ़ाई पर जोर देते हैं, वहीं उनकी मां ने उन्हें एक्टिंग के लिए कैसे प्रेरित किया, तो उन्होंने मजेदार वजह बताई.

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दलाई ने कहा- उस समय मुझे नहीं पता कि एक्टिंग और ये सब क्या होता है, लेकिन उस वक्त मैंने हामी भर दी थी. जब मुझे पता चला कि 3 महीनों के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि अब तो मुझे सेट पर जाना ही है और इस तरह मेरी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत हुई.

दलाई नाम क्यों रखा गया?

अपने नाम का मतलब बताते हुए दलाई ने कहा कि 'दलाई' का अर्थ 'ओशियन' (महासागर) होता है और उनकी मां को इसका अर्थ बेहद पसंद था, इसलिए यही नाम रखा गया.

सोशल मीडिया पर क्या बोले मिहिर आहूजा?

सोशल मीडिया की अहमियत पर बात करते हुए मिहिर ने कहा- जब मैंने साल 2017 में शुरुआत की थी, तब इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था. सोशल मीडिया कोविड के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ है. मैंने अपना इंस्टा अकाउंट साल 2018 में बनाया था. लेकिन मुझे कभी इंस्टाग्राम की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे मेरी एक्टिंग और स्किल्स ने काम दिलाया. लेकिन आज के दौर में हर चीज ही सोशल मीडिया पर है. इसलिए अब ये जरूरी हो गया है.

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