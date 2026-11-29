वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री के खाने में बड़ा बोल्ट मिलने का मामला सामने आया है. यात्री ने खाने में मिले इस बोल्ट की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया. पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने बताया कि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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मामला बेंगलुरु से बेलगावी जा रही वंदे भारत ट्रेन का बताया जा रहा है. एक्स यूजर समर्थ कोडियल ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि उन्हें ट्रेन में परोसे गए वड़े में बड़ा बोल्ट मिला. उन्होंने इसे खाने की क्वालिटी में बड़ी लापरवाही बताते हुए इंडियन रेलवे और IRCTC से मामले को देखने की अपील की.

आधा खाया वड़ा और पास में पड़ा था बोल्ट

यात्री ने अपनी पोस्ट के साथ खाने की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए. वीडियो में प्लेट में आधा खाया हुआ वड़ा दिखाई दे रहा है. उसके पास एक बड़ा और जंग लगा हुआ बोल्ट भी रखा नजर आता है.यात्री की पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद IRCTC ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की जानकारी दी.

A large bolt found in Vada in the Vande Bharath meal while travelling from Bengaluru to Belagavi today. This is a huge lapse in food quality. Please look into this matter @RailMinIndia @RailwaySeva @RailMadad @IRCTCofficial @railcomplaint #IndianRailways #VandeBharat https://t.co/VQxoUhtXIv — samarth kodial (@SamKodial) November 27, 2026

IRCTC ने क्या कहा?

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IRCTC ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. इसके अलावा किचन यूनिट में काम करने वाले कर्मचारियों को तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

संबंधित अधिकारियों को किचन का पूरी तरह निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है. साथ ही खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी उपकरणों की ठीक से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.IRCTC ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य ऐसी घटना दोबारा होने से रोकना है.

खाने की क्वालिटी पर फिर उठा सवाल

ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने को लेकर यात्रियों की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं. ऐसे में वड़े में बोल्ट मिलने की घटना ने रेलवे के फूड क्वालिटी और किचन इंस्पेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इस मामले में IRCTC ने संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है.

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