Surya Gochar 2026: नया साल 2027 ज्योतिष के लिहाज से कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. जनवरी में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा. इन दोनों ग्रहों के गोचर का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि गुरु धन, ज्ञान, विवाह, संतान और भाग्य के कारक हैं. ऐसे में इन ग्रहों की बदलती चाल कुछ राशियों के लिए तरक्की और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकती है. मिथुन, कन्या समेत 4 राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

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जनवरी 2027 में कब होगा सूर्य और गुरु का गोचर?

जनवरी में सबसे पहले 14 तारीख को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के इस राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है. इसके बाद 25 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क गुरु की उच्च राशि मानी जाती है. गुरु यहां 26 जून 2027 तक रहेंगे. ऐसे में जनवरी का यह गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मिथुन राशि: बैंक बैलेंस बढ़ने के योग

मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर आर्थिक मामलों में शुभ रह सकता है. गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, जिसे धन, बचत और परिवार का भाव माना जाता है. ऐसे में आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों के लिए भी मुनाफे के नए अवसर बन सकते हैं.

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कन्या राशि: आय में होगी बढ़ोतरी

कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर लाभ भाव यानी ग्यारहवें भाव में होगा. इसे आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान माना जाता है. ऐसे में नौकरी में प्रमोशन और वेतन बढ़ने के योग बन सकते हैं. कारोबार में नए सौदे मिल सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना रहेगी. सामाजिक संपर्कों का भी फायदा मिल सकता है.

मीन राशि: करियर में मिलेगी सफलता

मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर पांचवें भाव में होगा. यह भाव शिक्षा, बुद्धि, प्रेम और संतान से संबंधित माना जाता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का समय रहेगा. कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा साथ

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर भाग्य भाव यानी नौवें भाव में होगा. इससे लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना है. उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ परिवार का सहयोग भी मिल सकता है.

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गुरु का कर्क राशि में गोचर क्यों है खास?

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है. कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस स्थिति में गुरु के शुभ प्रभाव मजबूत होते हैं. हालांकि, गुरु के वक्री होने के कारण पुराने फैसलों, योजनाओं और अधूरे कामों पर दोबारा विचार करने की स्थिति भी बन सकती है. किसी भी राशि पर गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा पर निर्भर करता है.



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