प्यार क्या सिर्फ अधूरी कहानियों में ही खूबसूरत होता है? लैला-मजनू, हीर-रांझा और रोमियो-जूलियट जैसी प्रेम कहानियों को हम इतना रोमांटिक क्यों बनाते हैं? क्या मोहब्बत को अधूरा छोड़ने के बजाय उसे मुकम्मल नहीं करना चाहिए? साहित्य आजतक 2026 के मंच पर कवयित्री और गीतकार अमृता सलूजा ने प्रेम के इन्हीं पहलुओं पर अपनी बात रखी. उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए रिश्तों, जिंदगी के अनुभवों और आत्मखोज की यात्रा साझा की. कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने पंजाबी कविता से की.

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अमृता ने बताया कि उन्हें प्रेम पर लिखने का शौक अपने पिता से विरासत में मिला है. वह करीब 23-24 साल से प्यार पर लिख रही हैं. महज 14 साल की उम्र में उन्हें प्यार हुआ था. उसी दौरान उन्हें पिता की कुछ किताबें और एक डायरी मिली, जिसमें वह अपनी शायरी लिखा करते थे.

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पिता की डायरी से शुरू हुआ प्रेम पर लिखने का सफर

अमृता ने बचपन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि वह पिता की डायरी पढ़ती थीं और मां से पूछती थीं कि आखिर ये शायरियां किसके लिए लिखी गई हैं. डायरी में लंबे काले बालों और भूरी आंखों का जिक्र होता था, जबकि उनकी मां के बाल कंधों तक और आंखें काली थीं. इस बात को लेकर घर में मजाक भी होता था. इसी तरह पिता की शायरी और किताबों ने उनके भीतर प्रेम और लेखन के प्रति रुचि पैदा की.

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अमृता ने लॉकडाउन के दौरान अपनी जिंदगी में आए बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक रिश्ता टूटने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है. इसी दौरान किसी ने उन्हें पहाड़ों पर जाने की सलाह दी. इसके बाद वह पहली बार शिमला के पास मशोबरा पहुंचीं.

अमृता सलूज ने बताया कि पहाड़ों के सामने खड़े होकर उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है. जिंदगी में जब कोई परेशानी आती है तो हमें लगता है कि उससे बड़ी समस्या कोई नहीं है, लेकिन पहाड़, समुद्र और जंगल हमें अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास कराते हैं. मशोबरा में उन्हें अपने सवालों के सीधे जवाब नहीं मिले, लेकिन यह जरूर समझ आया कि उनके सवाल उतने बड़े नहीं थे, जितना वह उन्हें समझ रही थीं.

लैला-मजनू की प्रेम कहानी पर उठाए सवाल

मशोबरा में रहते हुए एक दिन अमृता पहाड़ों के बीच बैठकर लैला-मजनू के गाने सुन रही थीं. तभी उनके मन में सवाल आया कि आखिर हम इनकी प्रेम कहानी को इतना रोमांटिक क्यों बनाते हैं? उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि अगर लैला का सबसे अच्छा दोस्त कोई लड़का होता तो मजनू की प्रतिक्रिया क्या होती? क्या दोनों को अपने रिश्ते के लिए थेरेपी की जरूरत थी? क्या वे कभी एक-दूसरे से बोर नहीं हुए? उन्होंने कहा कि बोरियत भी किसी रिश्ते का एक पड़ाव होती है.

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इन्हीं सवालों से उनकी कविता 'हीरना लैला' का जन्म हुआ. इसमें उन्होंने अधूरी प्रेम कहानियों को महान बनाने की परंपरा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हीर-रांझा, लैला-मजनू और रोमियो-जूलियट जैसी कहानियों को हम बार-बार दोहराते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि अधूरे प्रेम को ही महान क्यों माना जाता है. अमृता का संदेश था कि जब अपने प्यार को पूरा करने का मौका हो तो उसे किस्मत के भरोसे अधूरा छोड़ने के बजाय मुकम्मल करना चाहिए. इतिहास अधूरी प्रेम कहानियों का भूखा रहा है, लेकिन अब अपनी मोहब्बत पूरी करने की जरूरत है.

पहाड़ों में सीखा खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करना

अमृता ने बताया कि पहाड़ों में बिताए समय ने उन्हें परिस्थितियों को स्वीकार करना सिखाया. वह रोज पहाड़ों के बीच बैठती थीं और गुरुद्वारे में मत्था टेककर प्रार्थना करती थीं. पहले उनकी प्रार्थनाओं में अपनी इच्छाएं पूरी करने की मांग होती थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने ईश्वर के सामने खुद को समर्पित करना सीख लिया.

अमृता सलूज ने कहा कि जिंदगी में साहस सिर्फ बड़े फैसले लेने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों के लिए भी चाहिए. किसी से प्यार करने, उस प्यार को रोज निभाने और किसी को माफ करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है. पहाड़ों में बिताए समय के दौरान उनकी रब से बातें होने लगीं और धीरे-धीरे वही उनकी ताकत बन गया. अमृता ने बताया कि जब प्यार आपके साथ होता है तो बाकी चीजें मायने नहीं रखतीं. इसी एहसास से जुड़ी उनकी अगली कविता का नाम 'मैं जीती' है.

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