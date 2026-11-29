Sahitya Aaj Tak 2026: 'साहित्य आजतक' कार्यक्रम के तीसरे और आखिरी दिन लेखक और कहानीकार दिव्य प्रकाश दुबे ने अपनी किताब से लेकर लेखनी के कई दिलचस्प किस्से सुनाए.

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बातचीत के दौरान दिव्य प्रकाश दुबे ने बताया कि उनकी जर्नी बहुत अनरियल किस्म की रही है. सच नहीं सपने जैसे लगता है. दिव्य ने बताया कि सपने देखकर अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए. दिव्य की पहली किताब मुसाफिर कैफे को लेकर उन्होंने बताया कि जब किताब लिख रहा था. 2017 से मुसाफिर कैफे के कैफे बनना शुरू हो गया था. पहला कैफे हिमाचल प्रदेश में खुला. दिल्ली समेत कई जगहों पर मुसाफिर कैफे खुले. लोग मुझे आज भी उनकी तस्वीरें भेजते हैं. तो लगता है कि जो किताब 2016 में लिखी थी. उसके बाद से लगातार उसे लोगों का प्यार मिल रहा है. अब तो इस पर सीरीज भी आ गई है.

उन्होंने बताया कि शब्द की वजह से भी लोग आपको पहचानते हैं. किसी ने कहा था कि शब्द का रिश्ता समझ से होता है और समझ की शक्ल बनने में समय लगता है.

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घर के साने मुसाफिर कैफे के बिलबोर्ड के किस्से को बताते हुए उन्हें कहा कि मैंने कई शहर बदले हैं. एक शहर नहीं रहा. लखनऊ वाले घर की खिड़की के सामने मुसाफिर कैफे का पोस्टर लगा था. मैंने जब हिंदी में लिखना शुरू किया था तो भी सफल होना असंभव जैसा लगता था.

अंग्रेजी से अपने रिश्ते के बारे में बताया कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं. गाजियाबाद में पिताजी की पोस्टिंग थी. लेकिन जब वह हरदोई शिफ्ट हुए तो हरदोई के स्कूल में पढ़ा. वहां अंग्रेजी बोलने पर फाइन लगता था. हमारे घर में भोजपुरी पहली हिंदी है. मतलब हमारी पहली भाषा है और हिंदी दरअसल अंग्रेजी की तरह है. स्कूल में अंग्रेजी बोलने पर फाइन लगता था और मोहल्ले में एक-आध लोग ऐसे थे जिन्हें लगता था कि अगर अंग्रेजी में आप दो शब्द भी बोल दो तो आपको बहुत बढ़िया अंग्रेजी आती है. ऐसे में उस माहौल से मुझे हिंदी में लिखने की प्रेरणा आई. मुझे हमेशा लगता था कि हम जैसे हैं, हम वैसे ही पहचाने जाएंगे. ऐसे में मैंने अंग्रेजी के साथ दुश्मनी नहीं रखी. मैं अब भी पब्लिक प्लेफॉर्म पर हिंदी में ही बोलता हूं और ये मेरा मोहल्ले के उन अंकल से बदला है, जो कहते थे कि दुबे जी का लड़का कुछ नहीं कर पाएगा.

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दिव्य प्रकाश दुबे बताते हैं कि हमारी जिंदगियों में कुछ करने की ड्राइविंग फोर्स या तो नफरत से आती है या जलन से आती है. मतलब उसके पीछे नेगेटिव इमोशन ज्यादा रहता है.

हिंदी बोलने वाले घर में अंग्रेजी बोली जाती है?

दिव्य प्रकाश दुबे बताते हैं कि मेरा बेटा 11 साल का है. हम लोग घर में अंग्रेजी में बात नहीं करते. लखनऊ में माता-पिता जी ने कभी खड़ी बोली में बात नहीं की. भोजपुरी में ही बात करते हैं. हम लोगों ने बच्चों को ही समझाया है कि आप स्कूल में सीखो और बोलो लेकिन घर पर हिंदी में ही बात करते हैं.

दिव्य ने कहा कि हमारे यहां बच्चों पर प्रेशर बहुत डाला जाता है. परवरिश बच्चों की इस तरह की जाती है कि उन पर चीजें थोपी जाती है. आजकल के स्कूलिंग सिस्टम से भी हम परेशान हैं. आप किसी चीज से नफरत नहीं करा सकते है लेकिन प्यार करना जरूर सिखा सकते हैं.

आजकल की मॉडर्न पेरेंटिंग में बच्चों को लेकर बहुत ऑब्सेशन है. उनकी हर छोटी-बड़ी चीजें पूरी की जाती हैं. पेरेंट्स बच्चों को हारते देखना नहीं चाहते. लेकिन बच्चों का हारना भी जरूरी है. बच्चों का हारना माता-पिता के लिए भी बहुत जरूरी है ताकि उन्हें भी समझ में आ सके कि उनका बच्चा सुपरमैन नहीं है, जो हर चीज में अव्वल होगा.

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अब देश के कई हिस्सों में साइलेंट रीडिंग क्लब चलते हैं. लोग हिंदी पढ़ रहे हैं. अब मेट्रो में, एयरपोर्ट पर पब्लिक प्लेस पर लोग हिंदी किताबों के साथ नजर आ जाते हैं. मतलब हिंदी को लोग पढ़ रहे हैं. वह शर्म और हिचक टूट रही है और लोग उससे बाहर निकल रहे हैं.

नई वाली हिंदी क्या है?

दिव्य प्रकाश दुबे नई हिंदी के बारे में बताते हैं कि जब हमने लिखना शुरू किया था तो हमने सोचा कि लोगों को कैसे बताएं कि हम आज की कहानियों को हिंदी में लिख रहे हैं. आसान हिंदी में. हमें एक ऐसे नारे की जरूरत थी, जिससे हम घोषणा कर दें कि हम लिख रहे हैं और ये हमारी बेचैनी है. हमने हिंदी बदली नहीं और ना ही उसमें अंग्रेजी के शब्दों की भरमार कर दी. हमने उसका एटिट्यूड बदला. अब आप मेट्रो और एयरपोर्ट पर हिंदी किताब शोऑफ कर सकते हैं. नई वाली हिंदी हमारी बेचैनी का नाम था. आम लोगों की कहानियां लिख रहे हैं और लोगों को पढ़वाकर रहेंगे और यही नई हिंदी थी.

लव स्टोरी पर क्या बोले दिव्य प्रकाश दुबे?

दिव्य प्रकाश दुबे का कहना है कि इस धरती पर जो भी लव स्टोरी लिख रहा है, मैं गारंटी से बता सकता हूं कि कम से कम उसकी कोई लव लाइफ नहीं है. लव स्टोरी जीना लव स्टोरी लिखने से बहुत बड़ा काम है. कभी मौका मिले तो घटिया लव स्टोरी भी जी सकते है और उसे जीएं, वो बहुत अच्छा काम है, कोई बहुत सुंदर किताब लिखने से भी अच्छा.

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