Chukandar Dal Dhokli Recipe: चुकंदर को सलाद में तो लोग अक्सर शामिल करते हैं, क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. चुकंदर का रायता, पराठा और पूड़ी तो आपने खाई होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि चुकंदर की गुजराती स्टाइल ढोकली भी बनती है. अगर आप चुकंदर को सलाद में खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसकी ढ़ोकली बनाकर खा सकते हैं, यह खाने में टेस्टी होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खाने से पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है.

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कभी-कभी दाल-चावल और रोटी-सब्जी खाने का मन नहीं करता है, तब आप यह गुजराती तरीके से घर पर चुकंदर की ढोकली बनाकर खा सकते हैं. इसको गेंहू का आटा और दाल दोनों चीजों से बनाया जाता है, इसलिए इसे खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और इस डिश में प्रोटीन भी भरपूर होता है.

आइए घर पर सिंपल तरीके से चुकंदर की ढोकली बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जो आपके खासतौर पर सर्दियों में काम आएगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड में ज्यादा देर किचन में खड़े होने का मन नहीं करता है.

चुकंदर ढोकली के लिए सामग्री

तूर दाल: 1/2 कप

पानी: आवश्यकतानुसार

नमक और हल्दी: स्वादानुसार

नींबू का रस

गुड़

घी या तेल: 1 बड़ा चम्मच

राई और जीरा: 1/2 - 1/2 छोटा चम्मच

कटी हुई हरी मिर्च और अदरक: 1 बड़ा चम्मच

हींग: एक चुटकी

कढ़ी पत्ता

लौंग-दालचीनी

गेहूं का आटा: 1 कप

बेसन: 1 बड़ा चम्मच

चुकंदर: 1 छोटा (पीसा हुआ या जूस)

अजवाइन: 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: स्वादानुसार

साबुत लाल मिर्च: 2 टुकड़ा

चुकंदर ढोकली कैसे बनाएं?

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दाल को पकाएं: सबसे पहले तूर दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद कुकर में डालें और ऊपर से पानी, नमक-हल्दी डालकर सीटी लगाने के लिए रख दें.

ढ़ोकली तैयार करें: एक बड़े कटोरे में आटा, बेसन. मसाले और तेल और पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. फिर पतली रोटी बेलें और उसको डायमंड की शेप में कट कर लें.

तड़का और चुकंदर मिलाएं: कड़ाही में तेल गर्म करके राई, जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता डालकर भूनें. अब अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, मसाले डालकर भून लें, अब इसमें चुकंदर की प्यूरी और उबली तूर की दाल मिक्स कर दें.

ढोकली उबाल लें: उबलती दाल में अब एक-एक करके ढोकली डाल दें और 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथ से चलाते हुए पकाएं.

गार्निश करें: आखिर में गुड़ और नींबू का रस डालकर 1 से 2 मिनट तक पका लें और आखिर में हरा धनिया डालकर गार्निश करके गरमा-गरम सर्व करें.





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