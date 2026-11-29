डीएमके ने कहा है कि वो परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार को सपोर्ट करेगी. INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ 70 मिनट तक लंबी बातचीत के बाद डीएमके चीफ स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी के पास परिसीमन बिल को सपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल गिर जाता है तो तमिलनाडु को मिला प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा.

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डीएमके चीफ स्टालिन ने चेन्नई में पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि आज सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ तीन मुख्यमंत्री मुझसे मिलने आए. उन्होंने मुझसे परिसीमन (डिलिमिटेशन) के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा. कल DMK सांसदों की बैठक हुई थी, जिसमें हमने उस प्रस्ताव और उस लड़ाई के बारे में बताया जो हम परिसीमन को लेकर लड़ रहे हैं. हमने उन्हें इस बारे में जानकारी दी।

तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन ने कहा कि उन्होंने हमारी बात मान ली, लेकिन साथ ही कुछ अन्य समस्याओं का भी जिक्र किया. डीएमके चीफ स्टालिन ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि अगर यह बिल गिर जाता है, तो तमिलनाडु को मिलने वाला हिस्सा भी कम हो सकता है. डर इस बात का है कि 2027 में होने वाले परिसीमन के दौरान राज्यों के हिस्से में होने वाली कमी को शायद ही कोई रोक पाए. अगले 25 सालों तक तमिलनाडु के अधिकारों और उसके हिस्से की रक्षा करने के लिए, हमने यह फैसला लिया है.

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स्टालिन ने कहा कि हमारे सामने परिसीमन बिल को सपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन ने हमारे सामने कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया. उन्होंने कहा कि अगर ये बिल गिर जाता है तो तमिलनाडु को मिला मौजूदा प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाएगा.

बीजेपी की गंदी राजनीति सफल न होने दें- राहुल

इस बीच स्टालिन से मिलकर निकले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे स्टालिन भाई से अनुरोध करते हैं कि बीजेपी की गंदी राजनीति को सफल न होने दें. उन्होंने कहा कि स्टालिन तमिलनाडु के कट्टर रक्षक हैं. RSS एक तमिल-विरोधी ताकत है. RSS तमिल भाषा की सभ्यता और तमिल संस्कृति से नफरत करता है.

जब राहुल गांधी को पत्रकारों ने कहा कि डीएमके ने परिसीमन बिल पर सरकार को सपोर्ट करने का ऐलान किया है तो राहुल ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि DMK ने क्या कहा या क्या किया है. मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी क्या चर्चा हुई और हमने भाई स्टालिन से क्या कहा. हमने भाई स्टालिन से कहा कि यह तमिल संस्कृति, तमिल भाषा, तमिल लोगों, भारतीय संघ और पूरे भारत के लिए एक खतरा है; और भाई स्टालिन को सभी देशभक्त लोगों की तरह, इस खतरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए.

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राहुल ने कहा कि कृपया BJP को अपने मकसद में कामयाब न होने दें. अगर BJP ने 850 सीटों के जरिए व्यवस्था को बदल दिया, तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. तमिल भाषा और तमिल संस्कृति पर पूरी तरह से हमला शुरू हो जाएगा.

राहुल ने कहा कि बीजेपी सीटों का विस्तार कर देश में संसदीय क्षेत्रों की संरचना बदलना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसका नुकसान सिर्फ भारतीय राष्ट्र को नहीं, बल्कि दक्षिण भारत और खास तौर पर तमिलनाडु को भी होगा.

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी इस विचार को पहले असम और जम्मू-कश्मीर में आजमा चुकी है और अब इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है.

राहुल गांधी ने RSS को तमिल विरोधी ताकत बताते हुए आरोप लगाया कि संगठन तमिल सभ्यता, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के विचार को स्वीकार नहीं करता और इन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बीजेपी को अपनी योजना लागू करने का मौका न दें.

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