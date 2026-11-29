साहित्य आजतक 2026 के मंच पर आजतक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शम्स ताहिर खान ने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के दिनों का एक बेहद दिलचस्प और अहम किस्सा साझा किया. उन्होंने 13 दिसंबर 2001 को हुए संसद हमले के बाद आतंकी अफजल गुरु के इंटरव्यू से जुड़ी यादें ताजा कीं. उन्होंने बताया कि किस तरह सात दिनों तक इंटरव्यू के इंतजार में स्पेशल सेल के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे और फिर एक सवाल-जवाब ऐसा हुआ, जो आगे चलकर संसद हमले के मुकदमे की सुनवाई में अहम बन गया. इस इंटरव्यू को कोर्ट में बतौर सबूत भी पेश किया गया था.

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शम्स ताहिर खान ने बताया कि जब 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ, तब उन्होंने हाल ही में आजतक जॉइन किया था. इससे पहले वह प्रिंट मीडिया में काम कर चुके थे और दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान उनके पुलिस के साथ अच्छे संपर्क बन गए थे. संसद हमले के बाद अफजल गुरु समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. सभी को दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया था.

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शम्स ताहिर खान के मुताबिक, उस समय आजतक के दफ्तर से उन्हें अफजल गुरु का इंटरव्यू करने की जिम्मेदारी मिली थी. हालांकि, पुलिस हिरासत में मौजूद किसी आरोपी का इंटरव्यू करना आसान नहीं था. उन्होंने बताया कि वह लगातार सात दिनों तक स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर इस उम्मीद में खड़े रहे कि किसी तरह इंटरव्यू का मौका मिल जाए.

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उन्होंने कहा, "मेरा कमाल नहीं था कि मैंने इंटरव्यू किया. उस वक्त केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि एक-दो चैनलों पर इंटरव्यू होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कनेक्शन स्थापित हो सके और यह सामने आए कि संसद हमले के पीछे जैश का हाथ था."

उन्होंने बताया कि उस समय देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे. उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सेल के डीसीपी अशोक चंद और एसीपी राजवीर सिंह से संपर्क बनाए रखा. आखिरकार एक दिन उन्हें संदेश मिला कि अफजल गुरु का इंटरव्यू हो सकता है. वह दिन ईद का था और उनकी छुट्टी भी थी, लेकिन इंटरव्यू की खबर मिलते ही वह मौके पर पहुंच गए.

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अफजल गुरु से पूछा- आपके कामों से पूरे देश के मुसलमान बदनाम होते हैं

शम्स ताहिर खान ने बताया कि उन्होंने अफजल गुरु का इंटरव्यू लेने से पहले सवालों की कोई सूची तैयार नहीं की थी. वह हमेशा बिना प्रश्नपत्र के इंटरव्यू करते थे. उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि संसद हमले की साजिश कैसे रची गई थी और इसमें कौन-कौन शामिल था.

स्पेशल सेल के दफ्तर में एसीपी राजवीर सिंह सामने बैठे थे और दूसरी तरफ अफजल गुरु था. उन्होंने उससे संसद हमले की साजिश और उससे जुड़े लोगों के बारे में सवाल किए. हालांकि, इस दौरान उनका एक सवाल बाकी सवालों से अलग था.

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उन्होंने अफजल गुरु से पूछा कि आप लोग जो करते हैं, उससे पूरे देश के मुसलमान बदनाम होते हैं. क्या कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती? शम्स ताहिर खान के मुताबिक, अफजल गुरु ने इस बात को स्वीकार किया था.

इंटरव्यू के दौरान अफजल गुरु ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसएआर गिलानी का नाम लेते हुए कहा था कि उन्हें साजिश के बारे में कुछ पता नहीं था और उनका इसमें कोई रोल नहीं था. शम्स ताहिर खान ने बताया कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद एसीपी राजवीर सिंह ने उनसे एक खास लाइन हटाने को कहा था. चूंकि पुलिस के साथ उनके अच्छे संबंध थे और वह अपने सोर्स को भी महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने उस हिस्से को इंटरव्यू से हटा दिया. इसके बाद इंटरव्यू टेलीकास्ट भी हो गया.

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लेकिन करीब छह महीने बाद संसद हमले की बरसी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान गलती से उस इंटरव्यू का पूरा अनकट वर्जन प्रसारित हो गया. इसमें प्रोफेसर गिलानी को लेकर पूछा गया सवाल और अफजल गुरु का जवाब भी शामिल था.

शम्स ताहिर खान ने बताया कि प्रसारण के बाद एसीपी राजवीर सिंह का उनके पास फोन आया. उन्होंने शिकायत की कि जिस लाइन को हटाने के लिए कहा गया था, वह फिर से कैसे प्रसारित हो गई. शम्स ने उन्हें बताया कि यह गलती से हुआ है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.

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हालांकि, इस इंटरव्यू का असर काफी बड़ा हुआ. प्रोफेसर गिलानी के वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अफजल गुरु के इस बयान को अदालत में अहम आधार बनाया. उनका तर्क था कि जब खुद अफजल गुरु कह रहा है कि गिलानी को साजिश की जानकारी नहीं थी, तो उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सवाल उठता है.

कोर्ट में चलाया गया अनकट इंटरव्यू, गवाही देने पहुंचे शम्स ताहिर खान

शम्स ताहिर खान ने बताया कि इस इंटरव्यू को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ उनके रिश्ते भी लंबे समय तक खराब रहे. पुलिस को लगता था कि उन्होंने जानबूझकर वह हिस्सा प्रसारित किया है, जबकि उनके मुताबिक ऐसा नहीं था.

उन्होंने अदालत में पेश होने का अनुभव भी साझा किया. उन्होंने बताया कि अदालत में जज ने बाकायदा टीवी मंगवाया और अफजल गुरु के अनकट इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग चलवाई. एक तरफ संसद हमले के आरोपी मौजूद थे, दूसरी तरफ वह खुद थे और कोर्ट रूम में इंटरव्यू देखा गया.

जज ने उनसे इंटरव्यू और उसमें मौजूद तथ्यों को लेकर सवाल भी किए. शम्स ताहिर खान के मुताबिक, प्रोफेसर गिलानी की रिहाई के फैसले में भी इस इंटरव्यू से जुड़ी बात का उल्लेख आया था.

उन्होंने कहा कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उस वक्त उन्हें पुलिस के कहने पर इंटरव्यू से कोई लाइन नहीं हटानी चाहिए थी. उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें लगा कि पुलिस उनका सोर्स है और उसके कहने पर एक लाइन हटाने में कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि उस एक लाइन का कितना बड़ा कानूनी महत्व हो सकता था.

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