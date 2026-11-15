Amitabh Bachchan Jalsa: कभी अमिताभ बच्चन को गिफ्ट के तौर पर मिला था 'जलसा', अब इसी बंगले पर छिड़ी जंग! भाभी ने दी चुनौती

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का मुंबई स्थित बंगला 'जलसा' इन दिनों चर्चा में है. इसकी वजह कोई फिल्म या एक्टर की निजी जिंदगी नहीं, बल्कि परिवार से जुड़ा संपत्ति विवाद है. उनकी भाभी रमोला बच्चन ने साल 1993 में तैयार की गई एक 'गिफ्ट डीड' को चुनौती दी है. इस दस्तावेज के जरिए बंगले का मालिकाना हक जया बच्चन के नाम किया गया था. रमोला का दावा है कि ये पूरी प्रक्रिया उनकी जानकारी और सहमति के बिना हुई थी.

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दरअसल, मुंबई के जुहू इलाके में स्थित जलसा अमिताभ बच्चन के सबसे कीमती घरों में से एक है. इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जाती है. ये दो मंजिला बंगला करीब 10,125 वर्ग फुट में फैला हुआ है. लेकिन इस घर से अमिताभ की यादें और इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है.

फिल्म के बदले मिला था 'जलसा'

अमिताभ बच्चन के जलसा बंगले का नाम पहले 'मानसा' था और इसके मालिक फिल्म प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी थे. साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म सत्ते पे सत्ता की सफलता के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन को ये बंगला बतौर मेहनताना दिया था. फिल्म में अमिताभ मेन रोल में थे और इसे एनसी सिप्पी के बेटे राज एन सिप्पी ने डायरेक्ट किया था.

हालांकि, अमिताभ ने कुछ साल बाद ये बंगला बेच दिया था. लेकिन बाद में उन्होंने इसे दोबारा खरीद लिया और इसका नाम बदलकर जलसा रख दिया. आज ये बच्चन परिवार की पहचान बन चुका है. अमिताभ अपनी पत्नी जया बच्चन और परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं. एक्टर के फैंस भी हर रविवार को उनके घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं.

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आखिर क्या है पूरा संपत्ति विवाद?

मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने 1993 की 'गिफ्ट डीड' पर सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि जया बच्चन के नाम संपत्ति ट्रांसफर होने से पहले ये बंगला उनके नाम पर रजिस्टर्ड था. रमोला ने पिछले सात महीनों में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं.

रमोला का कहना है कि साल 1993 में तैयार की गई 'गिफ्ट डीड' बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए एक सादे कागज पर बनाई गई थी. उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस दस्तावेज पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं थे. इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की 'अभय योजना' के तहत इस दस्तावेज के बाद में हुए रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए हैं.

इस मामले में एक और अहम बात सामने आई है. 'कपोल हाउसिंग सोसाइटी' के रिकॉर्ड में बंगले की मालकिन जया बच्चन को बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के प्रॉपर्टी कार्ड में अब भी रमोला बच्चन का नाम दर्ज है. सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलने की कोशिशों के बाद यह विवाद और बढ़ गया.

रमोला की शिकायत अंधेरी स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास पहुंच चुकी है. डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है.

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फिलहाल, अधिकारियों ने गिफ्ट डीड और संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दावों की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है. वहीं, अमिताभ बच्चन की तरफ से भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. जया बच्चन से संपर्क नहीं हो सका, जबकि अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इसे परिवार का निजी मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

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