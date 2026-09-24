राधिका अंबानी के नन्हे भांजे ने हाथ जोड़कर किया नमस्ते, बप्पा के आगे झुकाया सिर; क्यूट VIDEO वायरल

मुंबई में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है और हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे सुनाई दे रहे हैं. मशहूर 'लालबागचा राजा' के दर्शन के लिए लंबी-लंबी लाइन लग रही है, जिनमें आम लोगों के साथ बॉलीवुड और बिजनेस जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं. इसी बीच अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी की बड़ी बहन अंजलि मर्चेंट भी अपने बेटे और परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचीं. बप्पा के दर्शन के लिए उनका सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लेकिन इस दौरान अंजलि से कहीं ज्यादा ध्यान उनके नन्हे बेटे आर्यन ने खींच लिया.

और पढ़ें

वायरल वीडियोज में मां की गोद में नन्हा आर्यन कभी सामने खड़े लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते करता नजर आया तो कभी पूरे भोलेपन से लालबागचा राजा के आगे सिर झुकाता दिखा. उसकी मासूमियत और प्यारे अंदाज की तस्वीरें सामने आते ही लोग उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो गए है. राधिका अंबानी के नन्हे भांजे का ये अंदाज लोगों को उसकी क्यूटनेस और संस्कारों की तारीफ करने पर मजबूर कर रहा है.



मां की गोद में सबको हाथ जोड़ता दिखा राधिका अंबानी का नन्हा भांजा

अंजलि मर्चेंट अपने बेटे आर्यन को गोद में लेकर लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचीं. इस दौरान कैमरों और आसपास मौजूद लोगों की नजर जैसे ही बच्चे पर पड़ी, उसने अपनी मां के कहने पर बेहद मासूम अंदाज में अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया. आर्यन का यूं हाथ जोड़कर नमस्ते करना हर किसी का ध्यान खींच रहा था. वो बिना किसी झिझक के सामने आने वाले शख्स को हाथ जोड़ता नजर आया. राधिका अंबानी के भांजे का ये अंदाज बेहद प्यारा लग रहा था.

Advertisement

बप्पा के सामने झुकाया सिर

लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान आर्यन का एक और अंदाज लोगों को खूब पसंद आया. अंजलि अपने बेटे को लेकर बप्पा के दरबार में पहुंचीं और उन्हें गणपति के दर्शन कराए. इस दौरान उनका नन्हा बेटा भी बप्पा के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लेता नजर आया. आर्यन की मासूमियत भरा अंदाज देखते ही बन रहा है. इतनी कम उम्र में हाथ जोड़कर नमस्ते करना और भगवान के सामने सिर झुकाना उसकी संस्कारों की झलक देता नजर आया.

सफेद कुर्ते में दिखा राधिका अंबानी का नन्हा भांजा

अंजलि के बेटे के अंदाज के साथ ही उसका एथनिक लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. नन्हे राजकुमार ने सफेद रंग का कॉटन कुर्ता-पायजामा पहना था, जिस पर नीले रंग का ट्रेडिशनल प्रिंट नजर आ रहा था.



आर्यन के आउटफिट के साथ ही उसका हेयरस्टाइल भी बहुत ही खास रहा. अंजलि ने आर्यन के छोटे-छोटे बालों को आधा बांधते हुए ऊपर की तरफ छोटा सा जूड़ा बनाया हुआ था, जो बेहद प्यारा लग रहा था.



सादगी में बप्पा के दरबार पहुंचीं अंजलि

लालबागचा राजा के दर्शन के लिए अंजलि मर्चेंट ने भी बेहद सिंपल और ट्रेडिशनल लुक चुना. वो ऑरेंज शेड के कॉटन कुर्ता-सेट में नजर आईं. इस पर पिंक कलर के फ्लोरल प्रिंट बने हुए थे, जो उनके लुक को काफी खूबसूरत बना रहे थे. अंजलि ने लुक को ज्यादा हैवी नहीं रखा. गले में पतली सी चेन और खुले बालों के साथ उनका नो-मेकअप या मिनिमल-मेकअप लुक उनकी सादगी को और उभार रहा था.

---- समाप्त ----