scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिर फंसा समय रैना का शो! मुकेश छाबड़ा ने कह दी गंदी बात, शिकायत दर्ज

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के हालिया एपिसोड में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर शिकायत दर्ज की गई है. एक बार फिर समय का शो विवादों में है.

Advertisement
X
विवादों में समय रैना का शो (Photo: Screengrab)
विवादों में समय रैना का शो (Photo: Screengrab)

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में गलत भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर मुकेश छाबड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. शिकायत में मामले की जांच की मांग की गई है. 

क्या है पूरा मामला?
लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भुवन बाम, मुकेश छाबड़ा और स्टैंड-अप कॉमेडियन कौस्तुभ अग्रवाल बतौर पैनलिस्ट शामिल हुए. शिकायतकर्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ये शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने 22 सितंबर 2026 की शाम मुंबई के एक होटल के कमरे में लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स देखते समय यह एपिसोड देखा. इसी दौरान उन्होंने मुकेश छाबड़ा की ओर से इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताई. 

शिकायत के मुताबिक, छाबड़ा को कहते हुए सुना गया- मेरे आराम नगर में आओ, **...

सम्बंधित ख़बरें

Samay Raina joke on Mukesh Chhabra GF
कास्टिंग डायरेक्टर की 'गर्लफ्रेंड' पर तंज, समय संग हुई लड़ाई?
Samay Raina
समय ने '12वीं फेल' हसीना संग बसाया घर? शादी पर तोड़ी चुप्पी
Bhuvan Bam,Mukesh Chhabra Rekha
अमिताभ बच्चन-रेखा पर भुवन बाम का जोक! मुकेश छाबड़ा ने दे दी वॉर्निंग
Samay Raina Medha Shankar wedding
क्या शादीशुदा हैं समय रैना और '12th फेल' फेम मेधा शंकर?
samay Raina, medha shankar
समय रैना ने '12th फेल' एक्ट्रेस से गुपचुप रचाई शादी?

श्रीवास्तव ने इस टिप्पणी को “बेहद अनुचित, आपत्तिजनक और यौन संकेतों वाली” बताया है. उन्होंने मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए.

शिकायत में जांच की मांग
शिकायत में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि मामले के कई पहलुओं की अभी पुष्टि होनी बाकी है. इसमें बयान की वास्तविकता, आवाज और व्यक्ति की पहचान, पूरी बातचीत का संदर्भ और सही टाइमस्टैम्प शामिल हैं. शिकायतकर्ता ने ओरिजनल और बिना एडिट किए गए वीडियो की जांच की मांग की है, ताकि यह पता चल सके कि टिप्पणी वास्तव में किसने, किस संदर्भ में और कब की थी. 

Advertisement

इसके अलावा, शिकायत में नेटफ्लिक्स इंडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. शिकायतकर्ता ने पूछा है कि प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने से पहले कंटेंट की समीक्षा और मंजूरी किस तरह दी गई. उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट प्रमुख मोनिका शेरगिल की भूमिका की भी जांच करने का अनुरोध किया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि अगर टिप्पणी सही साबित होती है, तो इससे दर्शकों की गरिमा और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े सवाल उठ सकते हैं. हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं. रिपोर्ट में भी ये पुष्टि नहीं की गई है कि टिप्पणी किसने की, उसका संदर्भ क्या था या वीडियो में वास्तव में क्या कहा गया था. 

पहले भी विवादों में रहा है शो
‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ इससे पहले भी विवादों में रह चुका है. फरवरी 2025 में शो के पहले सीजन के एक एपिसोड में कंटेंट क्रिएटर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया की माता-पिता और सेक्स से जुड़ी टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ था.

विवाद बढ़ने के बाद समय रैना के यूट्यूब चैनल से शो का पहला सीजन हटा दिया गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कैसे 'श्री गूदर बादशाह' का देव विमान बना बुंदेलखंड का रक्षक? झांसी के मऊरानीपुर जलविहार महोत्सव का अनूठा इतिहास |
    क्या कम हो गए गैस के दाम... फिर क्यों 600 रुपये सस्ता मिल रहा है सिलेंडर? |
    Diwali 2026: कब है दिवाली? धनतेरस से भाई दूज तक नोट करें तारीखें |
    Maruti से सीधे भिड़ेगी TATA... ला रही नई कार, क्या छीन पाएगी ताज |
    ग्रेनो से नोएडा-दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 5 KM लंबा जाम, हजारों वाहन फंसे, जानें वजह और ट्रैफिक एडवाइजरी |
    फिर फंसा समय रैना का शो! मुकेश छाबड़ा ने कह दी गंदी बात, शिकायत दर्ज |
    आपके नाम पर कोई और चला रहा SIM? सरकार की वॉर्निंग, लग सकता है 50 लाख का जुर्माना |
    पीएम मोदी ने 'सेवा यात्रियों' से की बातचीत, देखें देश की बड़ी खबरें |
    Asian Games: मैच हारकर भी जापानी गेंदबाज उड़ा रहे गर्दा, पहले भारत अब अफगान‍िस्तान संग क्रिकेट के मैदान में किया 'खेला' |
    45 की उम्र में जबरन रिटायरमेंट? Oracle और Adidas की छंटनी से समझिए कॉर्पोरेट का ये नया और खौफनाक ट्रेंड!
    Advertisement