ग्रेनो से नोएडा-दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 5 KM लंबा जाम, हजारों वाहन फंसे, जानें वजह और ट्रैफिक एडवाइजरी

ग्रेटर नोएडा से नोएडा-दिल्ली की तरफ जाने वाले मार्ग पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है. एमिटी यूनिवर्सिटी से डीएनडी तक लगे जाम में हजारों वाहन फंसे हुए हैं. इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दलित प्रेरणा स्थल और महामाया फ्लाईओवर के सामने तो चक्का-जाम जैसी स्थिति बनी हुई है.

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ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मानें तो वीवीआईपी मूमेंट की वजह से जाम जैसी स्थिति हुई है. जाम खुलवाने की कोशिशें जारी हैं. कर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है. वहीं, कुछ राहगीरों ने बताया कि ये जाम काफी लंबा है. काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं कि जाम खुले और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचें.

ट्रेड शो को लेकर एडवाइजरी

ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा. इसमें कई खास मेहमानों के पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसे देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 24 सितंबर से 29 सितंबर तक हर दिन सुबह 7 से रात 11 बजे तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास के मार्गों पर भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

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इन वाहनों को मिलेगी छूट

हालांकि, दूध, फल, सब्जियां जैसी दैनिक आवश्यकतों और चिकित्सीय वाहनों को इससे छूट मिलेगी. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से एक्सपोमार्ट की ओर जाने वाले वाहन हिन्डन कट वाया सर्विस रोड होते संस्कृति मंत्रालय तिराहा, फिर पुस्ता रोड और एक्यूरेट कॉलेज तिराहा होते हुए नासा बड़े गोलचक्कर की पार्किंग में वाहन पार्क कर सकेंगे. इसके बाद एक्सपोमार्ट पहुंचेंगे.

इसी तरह नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन गलगोटिया कट से एक्सपोमार्ट गोलचक्कर होकर नासा बड़े गोलचक्कर में बनी पार्किंग में वाहन पार्क कर एक्सपोमार्ट जा सकेंगे.

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