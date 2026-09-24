scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेनो से नोएडा-दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 5 KM लंबा जाम, हजारों वाहन फंसे, जानें वजह और ट्रैफिक एडवाइजरी

ग्रेटर नोएडा से नोएडा-दिल्ली की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाम लगा हुआ है, जिसमें हजारों वाहन फंसे हुए हैं. दलित प्रेरणा स्थल और महामाया फ्लाईओवर के सामने चक्का-जाम जैसी स्थिति बनी हुई है.

Advertisement
X
जाम में फंसे हजारों वाहन.
जाम में फंसे हजारों वाहन.

ग्रेटर नोएडा से नोएडा-दिल्ली की तरफ जाने वाले मार्ग पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है. एमिटी यूनिवर्सिटी से डीएनडी तक लगे जाम में हजारों वाहन फंसे हुए हैं. इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दलित प्रेरणा स्थल और महामाया फ्लाईओवर के सामने तो चक्का-जाम जैसी स्थिति बनी हुई है.

ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मानें तो वीवीआईपी मूमेंट की वजह से जाम जैसी स्थिति हुई है. जाम खुलवाने की कोशिशें जारी हैं. कर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है. वहीं, कुछ राहगीरों ने बताया कि ये जाम काफी लंबा है. काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं कि जाम खुले और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचें.

ट्रेड शो को लेकर एडवाइजरी

ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा. इसमें कई खास मेहमानों के पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसे देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में जलभराव का मामला
Traffic diversion in Greater Noida West from tonight
24 से 29 सितंबर तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा में होगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें रूट
Maruti Suzuki Dzire
गियर बदलने की नो-टेंशन, 36KM माइलेज, आ गई नए जमाने की MARUTI
Traffic challan
ट्रैफिक चालान को लेकर बदला नियम, पहले जमा करनी होगी आधी रकम
ग्रेटर नोएडा में हुए इस हादसे ने सिस्टम की पूरी पोल खोल दी है (Photo: PTI)
एक बस, 6 राज्यों का कनेक्शन! हादसे वाली BUS पर गजब का फर्जीवाड़ा

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 24 सितंबर से 29 सितंबर तक हर दिन सुबह 7 से रात 11 बजे तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास के मार्गों पर भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. 

Advertisement

इन वाहनों को मिलेगी छूट

हालांकि, दूध, फल, सब्जियां जैसी दैनिक आवश्यकतों और चिकित्सीय वाहनों को इससे छूट मिलेगी. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से एक्सपोमार्ट की ओर जाने वाले वाहन हिन्डन कट वाया सर्विस रोड होते संस्कृति मंत्रालय तिराहा, फिर पुस्ता रोड और एक्यूरेट कॉलेज तिराहा होते हुए नासा बड़े गोलचक्कर की पार्किंग में वाहन पार्क कर सकेंगे. इसके बाद एक्सपोमार्ट पहुंचेंगे. 

इसी तरह नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन गलगोटिया कट से एक्सपोमार्ट गोलचक्कर होकर नासा बड़े गोलचक्कर में बनी पार्किंग में वाहन पार्क कर एक्सपोमार्ट जा सकेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या कम हो गए गैस के दाम... फिर क्यों 600 रुपये सस्ता मिल रहा है सिलेंडर? |
    Diwali 2026: कब है दिवाली? धनतेरस से भाई दूज तक नोट करें तारीखें |
    Maruti से सीधे भिड़ेगी TATA... ला रही नई कार, क्या छीन पाएगी ताज |
    ग्रेनो से नोएडा-दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 5 KM लंबा जाम, हजारों वाहन फंसे, जानें वजह और ट्रैफिक एडवाइजरी |
    फिर फंसा समय रैना का शो! मुकेश छाबड़ा ने कह दी गंदी बात, शिकायत दर्ज |
    आपके नाम पर कोई और चला रहा SIM? सरकार की वॉर्निंग, लग सकता है 50 लाख का जुर्माना |
    पीएम मोदी ने 'सेवा यात्रियों' से की बातचीत, देखें देश की बड़ी खबरें |
    Asian Games: मैच हारकर भी जापानी गेंदबाज उड़ा रहे गर्दा, पहले भारत अब अफगान‍िस्तान संग क्रिकेट के मैदान में किया 'खेला' |
    45 की उम्र में जबरन रिटायरमेंट? Oracle और Adidas की छंटनी से समझिए कॉर्पोरेट का ये नया और खौफनाक ट्रेंड! |
    समंदर से जमीन तक आफत! ओडिशा में डीप डिप्रेशन का असर, पुरी बना रेड जोन, भारी बारिश का अलर्ट
    Advertisement