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क्या कम हो गए गैस के दाम... फिर क्यों 600 रुपये सस्ता मिल रहा है सिलेंडर?

सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सिलेंडर 600 रुपये सस्ता मिल रहा है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है?

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कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ते मिलने की खबर वायरल है. (Photo:PTI)
कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ते मिलने की खबर वायरल है. (Photo:PTI)

इंटरनेट पर हर रोज की तरह बुधवार को भी कई टॉपिक्स ट्रेंड में रहे, जिसमें 'गैस' भी शामिल था. बुधवार को NSE लिस्टिंग, नेशनल लीग जैसे टॉपिक्स के साथ लोगों ने 'गैस' भी काफी सर्च किया. बुधवार को अचानक गूगल ट्रेंड्स में 'गैस' शामिल होने से सवाल उठा कि आखिर अभी गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना ही गैस को लेकर कोई नया नियम है, फिर लोग 'गैस' क्यों सर्च कर रहे हैं? जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि कुछ जगह सिलेंडर कम दाम में बेचे जा रहे हैं, इस वजह से लोग इसके बारे में सर्च कर रहे थे. अब सवाल है कि आखिर सिलेंडर सस्ते दाम में क्यों बेचे जा रहे हैं और इसकी पूरी कहानी क्या है?

सस्ते दामों में सिलेंडर बेचे जाने की कहानी जानने से पहले बताते हैं कि 'गैस' सर्च के बारे में. दरअसल, 23 सितंबर के गूगल ट्रेंड्स में गैस कीवर्ड काफी सर्च किया जा रहा था. हजारों लोग ये सर्च कर रहे थे और इससे जुड़ी खबरें भी इसके साथ नजर आ रही थीं. आप नीचे दी गई फोटो में गैस के सर्च सिस्टम को समझ सकते हैं.

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अब मुद्दे पर आते हैं कि आखिर सिलेंडर के सस्ते होने वाला मामला है क्या. दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में ये बताया गया कि सिलेंडर 400-600 रुपये तक सस्ता मिल रहा है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र किया गया. इन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कई जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडरों को 600 रुपये तक कम कीमत पर बेचा जा रहा है. लेकिन,  सवाल ये है कि जब कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है तो फिर कॉमर्शियल सिलेंडर्स को सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है.

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क्यों बेचते हैं सस्ते सिलेंडर?

इसका जवाब जानने के लिए हमने एक गैस एजेंसी मालिक से बात की और पूछा कि आखिर कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ते में क्यों बिक रहे हैं. इस पर उन्होंने सस्ते में बिकने के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि जब भी गैस एजेंसी के पास सिलेंडर आते हैं तो उनमें कुछ कॉमर्शियल सिलेंडर भी आते है. कई बार एक गाड़ी में 14 तो कई बार ज्यादा सिलेंडर भी आते हैं. ऐसे में होता क्या है कि जिन एजेंसी पर कॉमर्शियल सिलेंडर की डिमांड नहीं होती है, उनके पास वो कॉमर्शियल सिलेंडर बचे रह जाते हैं. 

उन्होंने बताया, 'इस स्थिति में वो कई बार कुछ कम कीमत में कॉमर्शियल सिलेंडर बेच देते होंगे, लेकिन हमारे यहां तो खपत है. इसलिए हम ऐसा नहीं करते और हम तो अलग से ऑर्डर करके मंगवाते भी हैं. लेकिन, कई जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री नहीं होती है तो मुश्किल होती है. ऐसे में सस्ते में सिलेंडर बेचने के पीछे ये वजह भी हो सकती है. इस स्थिति में कई बार वो सस्ते में भी सिलेंडर बेच देते हैं और वैसे कॉमर्शियल सिलेंडर में कमाई भी ज्यादा होती है तो डिस्काउंट कोई बड़ी बात नहीं है.'

सस्ते में बेचने की मजबूरी क्या है?

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ये तो समझ आ गया कि ना बिकने पर सस्ते में बेच देते हैं. मगर फिर सवाल ये उठता है कि सस्ते में बेचने की मजबूरी क्या है. तो इसका जवाब ये है कि जब गाड़ी में कॉमर्शियल सिलेंडर आ जाते हैं और बिकते नहीं हैं तो सस्ते  में इसलिए बेचे जाते हैं, क्योंकि उन्हें वापस भेजने के लिए खाली सिलेंडर की जरुरत होती है. अगर मान लीजिए किसी गाड़ी में 100 डॉमेस्टिक और 15 कॉमर्शियल सिलेंडर आ गए हैं तो फिर वापस भेजने के लिए उतने ही खाली सिलेंडर चाहिए, इस वजह से वे खाली सिलेंडर लाने के लिए सस्ते में बेच देते हैं.'

साथ ही एजेंसी मालिक ने बताया कि कंपनी भी चाहती है कि कॉमर्शियल सिलेंडर भी बिके, इसलिए गाड़ी में कुछ सिलेंडर दे दिए जाते हैं. लेकिन, आप चाहें तो सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी भी मंगा सकते हैं, जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं होते. लेकिन, कंपनी भी कॉमर्शियल सिलेंडर बेचने के लिए भी कहती है और इसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है. इसमें 100-120 रुपये एक सिलेंडर में कमाई भी है तो अगर कुछ डिस्काउंट देकर सिलेंडर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. 
 

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