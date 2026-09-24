Maruti से सीधे भिड़ेगी TATA... ला रही नई कार, क्या छीन पाएगी ताज

टाटा मोटर्स ने अपनी पहचान को बदलकर टाटा कार्स कर लिया है. नई पहचान के साथ कंपनी एक नई कार लेकर आ रही है, जिसका सीधा मुकाबला सालों से सेडान मार्केट पर राज करने वाली मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) से होगा. हम बात कर रहे हैं टाटा एरिस (Tata Aeris) की, जो इस हफ्ते ही लॉन्च होगी.

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कंपनी ने इस कार को टीज करना शुरू कर दिया है. ये कार 25 सितंबर को लॉन्च होने वाली है. टाटा की ये कार मौजूदा टिगोर को रिप्लेस करेगी. एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट में टाटा इस कार के जरिए बेहतर सेल्स की उम्मीद कर रही है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या होगा एरिस में खास?

टाटा एरिस के लेटेस्ट में टीजर में कंपनी ने 'स्टार्ट स्कोरिंग, स्टॉप बिंग बोरिंग' का मैसेज दिया है. ये दिखा रहा है कि कंपनी कार के डिजाइन को लेकर एक नई अप्रोच रख सकती है. लेटेस्ट टीजर से साफ है कि कार में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, जो इंटीग्रेटेड स्लीक एलईडी डीआरएल्स के साथ आएंगे.

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जहां टिगोर में क्रोम फिनिश ग्रिल मिलती थी. वहां एरिस में ग्लॉसी ब्लैक पैनल मिलेगा, जो हेडलैम्प्स को कनेक्टेड करेगा. एरिस हमें एक नए लाइट मैटेलिक पर्पल कलर में देखने को मिलेगी, जिसे कंपनी लगातार टीज कर रही है. इसके अलावा कार में नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स मिलेंगे, जिस पर टाटा का लोगो भी दिख रहा है.

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रियर में कंपनी पिक्सल स्टाइल टेल लैम्प्स दे सकती है. इसे ज्यादा डायनैमिक फील देने के लिए कंपनी वर्टिकल और होरिजेंटल एलिमेंट्स जोड़ सकती है. इस डिजाइन में सिक्सेंशियल टर्न इंडीकेटर फंक्शन मिल सकता है. हालांकि, ये फीचर अभी कन्फर्म नहीं है. रियर में AERIS की 3डी लेटरिंग मिलेगी.

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टाटा एरिस के इंटीरियर को कंपनी ने टीज किया है. कार में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. कार इंटीरियर लाइट कलर में आएगा. काफी हद तक एरिस का डैशबोर्ड नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट जैसा है.

कार में रियर एसी वेंट्स, 360 डिग्री कैमरा सेटअप, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक नया एसी कंट्रोल पैनल मिलेगा. एरिस में बटन कंट्रोल भी देखने को मिलेंगे, जो टीजर में साफ दिख रहे हैं. इसके अलावा कार में वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कार प्ले जैसे फीचर्स भी मिलेंगे .

इंजन और पावर

टाटा एरिस में 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पहले टियोर में आता था. ये इंजन 83 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 5 स्पीड मैन्युअल और एएमटी ट्रांसमिशन का विकल्प मिल सकता है. चूंकि टाटा का कंपटीशन मारुति से है, तो यहां पर सीएनजी वेरिएंट का आना भी कन्फर्म ही मानिए. ये कार सीएनजी + एएमटी के साथ डुअल सीएनजी सिलेंडर के साथ आएगी, जिससे बूट स्पेस भी मिलेगा.

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