मंदिर में दर्शन करने गए पिता की चप्पल चोरी, बेटे ने 10 मिनट में किया ऐसा इंतजाम, कहानी वायरल

मंदिर में दर्शन करने जाएं और बाहर आकर पता चले कि आपकी चप्पल चोरी हो गई है, तो परेशानी होना लाजमी है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग आसपास की दुकानों पर नई चप्पल तलाशते हैं या फिर नंगे पैर घर लौट जाते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक शख्स ने इस परेशानी का ऐसा हल निकाला, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. दरअसल, लेखक और बिजनेसमैन संदीप मॉल अपने पिता के साथ वृंदावन के मशहूर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर के बाहर उनके पिता की चप्पल चोरी हो गई. इसके बाद उन्होंने आसपास दुकान तलाशने के बजाय क्विक कॉमर्स ऐप से नई चप्पल ऑर्डर कर दी. हैरानी की बात यह रही कि महज 10 मिनट में नई चप्पल मंदिर के बाहर पहुंच गई.



सोशल मीडिया पर शेयर किया पूरा किस्सा

संदीप मॉल ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता की चप्पल बांके बिहारी मंदिर के बाहर चोरी हो गई थी. इसके बाद क्विक कॉमर्स सर्विस की मदद से नई चप्पल मंगवाई गई, जो सिर्फ 10 मिनट में मंदिर के सामने पहुंच गई. उन्होंने अपनी पोस्ट में इस तेज डिलीवरी सर्विस की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी सुविधा की कल्पना दुनिया में कहीं और करना मुश्किल है. उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते चर्चा में आ गई.

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भारत में एक साथ दिखती हैं दो अलग-अलग तस्वीरें

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भारत की बदलती तस्वीर पर चर्चा शुरू कर दी. कुछ लोगों ने कहा कि एक तरफ मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी होने जैसी पुरानी समस्या आज भी मौजूद है, तो दूसरी तरफ तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ 10 मिनट में नई चप्पल मिल सकती है. एक यूजर ने इस स्थिति को भारत की दो अलग-अलग तस्वीरों का एक साथ सामने आना बताया. वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि चप्पल चोरी करने वाले को भी शायद नई चप्पल की जरूरत रही होगी.



कुछ यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए. एक व्यक्ति ने बताया कि बारिश शुरू होने पर उसने ऑफिस से निकलते समय ऑनलाइन रेनकोट मंगवाया था, जो कुछ ही मिनटों में पहुंच गया. एक अन्य यूजर ने बताया कि उसने पार्किंग में खड़े-खड़े बाइक का लॉक ऑर्डर किया और पांच मिनट में उसे मिल गया.



क्या है क्विक कॉमर्स, जिसकी हो रही है चर्चा?

क्विक कॉमर्स ऑनलाइन सामान पहुंचाने का ऐसा तरीका है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बहुत कम समय में ग्राहकों तक पहुंचाई जाती हैं. इसके लिए कंपनियां शहरों के अलग-अलग इलाकों में छोटे स्टोर या डार्क स्टोर बनाती हैं. यहां से डिलीवरी पार्टनर सामान लेकर ग्राहक तक पहुंचते हैं. पहले इस सुविधा का इस्तेमाल ज्यादातर दूध, सब्जी, फल और राशन मंगाने के लिए होता था, लेकिन अब कई प्लेटफॉर्म चप्पल, कपड़े, मोबाइल चार्जर और दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचा रहे हैं.



इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि भारत में एक तरफ पुरानी समस्याएं आज भी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ तकनीक और ऑनलाइन डिलीवरी की दुनिया तेजी से बदल रही है. मंदिर के बाहर चोरी हुई चप्पल और 10 मिनट में नई चप्पल की डिलीवरी इसी बदलते भारत की दो अलग-अलग तस्वीरें सामने लाती हैं.

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