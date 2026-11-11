नर्मदा किनारे मिला दांतों वाला विशाल जबड़ा, लोगों ने देवता मानकर शुरू कर दी पूजा

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल और रहस्यमयी संरचना मिली है. देवरी क्षेत्र के पतई गांव में बच्चों को खेलते समय मिट्टी में दबा दांतों वाला एक अजीब आकार का पत्थर दिखाई दिया. इसकी बनावट किसी बड़े जीव के जबड़े जैसी नजर आ रही है. ग्रामीण इसे प्राचीन हाथी का जबड़ा मान रहे हैं, हालांकि इसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगी.

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दरअसल, पतई गांव में नर्मदा नदी के किनारे बच्चे खेल रहे थे. इसी दौरान मिट्टी की खुदाई करते समय उन्हें मूर्ति जैसी एक अजीब आकृति दिखाई दी. यह संरचना जमीन में नीचे तक धंसी हुई है और इसमें कई दांत जैसी आकृतियां बनी हुई हैं.

इसकी बनावट देखकर ग्रामीण हैरान रह गए. कुछ लोगों ने इसे अज्ञात देवता की आकृति मानकर पूजा भी शुरू कर दी. ग्रामीणों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए विशेषज्ञों से वैज्ञानिक जांच कराने की अपील की है. देखें VIDEO:-

कलेक्टर ने स्थल सुरक्षित कराने की बात कही

इस संभावित जीवाश्म की जानकारी मिलने के बाद रायसेन कलेक्टर रोहित सिसोनिया से संपर्क किया गया. उन्होंने फोन पर बताया कि स्थल को सुरक्षित किया जा रहा है और वैज्ञानिकों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि इसकी वास्तविक पहचान का पता लगाया जा सके.

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स्थानीय स्तर पर इसे प्राचीन हाथी का जबड़ा होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक किसी विशेषज्ञ या वैज्ञानिक संस्था ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

नर्मदा घाटी में पहले भी मिले हैं जीवाश्म

नर्मदा घाटी का इलाका प्रागैतिहासिक जीवों के अवशेषों और जीवाश्मों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. इस क्षेत्र में पहले भी डायनासोर के अंडों और अन्य प्राचीन जीवों के जीवाश्म मिलने की खबरें सामने आती रही हैं.

ऐसे में पतई गांव में मिली इस संरचना की वैज्ञानिक जांच महत्वपूर्ण हो सकती है. यदि यह वास्तव में किसी प्राचीन जीव का जीवाश्म है, तो इससे क्षेत्र के पुरातात्विक और प्राकृतिक इतिहास से जुड़ी नई जानकारी मिल सकती है.

फिलहाल प्रशासन स्थल को सुरक्षित करने और विशेषज्ञों से जांच कराने की तैयारी कर रहा है. वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह संरचना किस जीव की है और कितनी पुरानी है.

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