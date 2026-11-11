scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अनंत सिंह की बेटी की शादी की रस्में कब शुरू होंगी? देखें हल्दी-मेहंदी से सात फेरों तक पूरा शेड्यूल

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर 2026 को पटना जिले के बिहटा में ऋषिकेश कुमार के साथ होगी. लेकिन शादी के कार्यक्रम 20 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगे. शिवांगी की शादी का कार्ड सामने आ गया है जिसके मुताबिक शादी के रस्मों की शुरुआत तिलक से होगी और फिर हल्दी, मेहंदी, संगीत और सात फेरे होंगे.

Advertisement
X
अनंत सिंह की बेटी की शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू होंगी. (Photo- PTI)
अनंत सिंह की बेटी की शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू होंगी. (Photo- PTI)

बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. अब उनकी शादी का कार्ड भी सामने आ गया है जिससे विवाह के सभी कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल पता चल गया है.

शिवांगी की शादी पटना जिले के बिहटा स्थित कृष्णानगर के रहने वाले ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित के साथ होने वाली है. दोनों की शादी की तारीख 25 नवंबर 2026 तय की गई है. लेकिन उससे पहले शादी के दूसरे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे.

शादी के कार्ड के मुताबिक, अनंत सिंह अपनी छोटी बेटी की शादी अपने पैतृक आवास ग्राम-नदावां, बाढ़ (जिला-पटना) से कर रहे हैं. शादी के फंक्शन 20 नवंबर 2026 से ही शुरू हो जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

begusarai gangrape survivor
पहले गैंगरेप, अब छत से फेंका; बिहार में पीड़िता की हालत गंभीर
bihar govt increases da dr startup
बिहार के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को छठ का तोहफा, DA-DR में 3% का इजाफा
IPS Mohibullah Ansari
बिहार: नए एसपी मोहिबुल्लाह पहुंचे मंदिर, नंदी के कान में कही मनोकामना
बिहार में ड्यूटी में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी सस्पेंड
Evening Courts in India
दिल्ली-बिहार में साल के अंत तक शुरू हो सकती हैं संध्या अदालतें
(Photo- ITGD)

20 नवंबर को तिलत, फिर हल्दी-मेहंदी-शादी

20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को शुभ फलदान और तिलक का कार्यक्रम होगा. इसके बाद 23 नवंबर 2026 (सोमवार) को शिवांगी की हल्दी की रस्म होगी. 24 नवंबर 2026 (मंगलवार) को मेहंदी और संगीत समारोह का आयोजन होगा. वहीं 25 नवंबर 2026 (बुधवार) को शिवांगी सात फेरे लेंगी. इसी दिन अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव कुमार का शुभ उपनयन (जनेऊ) संस्कार भी होगा.

Advertisement
(Photo- ITGD)

इस हाई-प्रोफाइल शादी को लेकर अनंत सिंह के परिवार में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. शादी समारोह को बेहद भव्य बनाने के लिए विदेश से खास फूल मंगवाए जा रहे हैं. इसके साथ ही मेहमानों के स्वागत और मांगलिक कार्यों के लिए कई बीघे जमीन में आलीशान पंडाल तैयार किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 4 लाख लोगों की दावत, घुड़दौड़ में थार ईनाम... शाही अंदाज में बेटी की शादी करेंगे अनंत सिंह, सितारे भी होंगे शामिल

दामाद और बेटे के लिए करोड़ों का गिफ्ट

अनंत सिंह बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ संस्कार को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी के मौके पर अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश को तोहफे के रूप में 3 करोड़ रुपये की 'लैंड रोवर डिफेंडर' कार गिफ्ट करेंगे. इसके साथ ही, वो अपने छोटे बेटे अभिनव को जनेऊ संस्कार के मौके पर करोड़ों की BMW कार गिफ्ट करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अनंत सिंह की बेटी की शादी की रस्में कब शुरू होंगी? देखें हल्दी-मेहंदी से सात फेरों तक पूरा शेड्यूल |
    होर्मुज में धू-धू कर जले तीन तेल टैंकर, ईरान बोला- अवैध रास्ते से गुजरने का यही अंजाम होगा |
    दिल्ली में दिवाली पर शराब की बंपर बिक्री! एक दिन में बिकीं 40 लाख से ज्यादा बोतलें |
    सोनिया गांधी ने शाह बानो केस पर पूछा था ऐसा सवाल, चिढ़ गए थे राजीव... 'बिलॉन्गिंग्स' में खुलासा |
    जेल में बेहोश होकर गिरे पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी, हाथ-घुटने में लगी चोट... अस्पताल में भर्ती |
    Aaj Ka Panchang, 11 November 2026: 11 नवंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 11 November 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 11 November 2026: मीन राशिवालों का समाज में सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा, जानें जरूरी टिप |
    'इतिहास का नया संस्करण नहीं चलेगा', सोनिया गांधी की किताब पर BJP का निशाना, थरूर-दुल्लत ने की तारीफ |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2026: कुंभ राशिवालों के मन की चिंता दूर होगी, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement