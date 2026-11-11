वर्ल्ड चैम्पियन बनकर भी टीम से हुए बाहर, टूट गया था सूर्यकुमार यादव का दिल... पत्नी ने एक बात कहकर बदल दी जिंदगी!

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया से बाहर होना सूर्यकुमार यादव के लिए आसान नहीं था. दो महीने तक रहे मुश्किल दौर से गुजरे, बेटी के जन्म ने बदला ध्यान, पत्नी देविशा ने 15 साल पुराने क्रिकेट के जुनून की याद दिलाई. अब मुंबई को चैम्पियन बनाने पर नजर.

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अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप का चैम्पियन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव के लिए इसके बाद का वक्त बेहद मुश्किल रहा. जिस खिलाड़ी ने 8 मार्च 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जीतकर विश्व कप ट्रॉफी उठाई थी, उसे कुछ ही समय बाद भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा. खराब फॉर्म ने उनसे टीम इंडिया की जर्सी छीन ली. यह झटका उनके लिए कितना बड़ा था, इसका खुलासा अब खुद सूर्यकुमार ने किया है. हालांकि, इस मुश्किल दौर में एक बड़ी खुशी उनके जीवन में आई. बेटी के जन्म ने उनका ध्यान बदला और पत्नी देविशा शेट्टी की एक सलाह ने उन्हें फिर उसी पुराने सूर्या से मिलवा दिया, जो कभी सिर्फ मुंबई के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता था.

सूर्यकुमार ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित 'टी20 मुंबई लीग सेलिब्रेटिंग द चैम्पियंस,' कार्यक्रम में अपने दिल की बात कही. उन्होंने माना कि विश्व कप जीतने के बाद टीम से बाहर होना उनके लिए बेहद कठिन था. उन्होंने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद का समय थोड़ा मुश्किल रहा है. मैं इस सच्चाई से भागना नहीं चाहता. अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो खुशहाल जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है.'

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सूर्यकुमार ने 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए आखिरी मुकाबला खेला था. उस मैच में वह पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो गए थे. इससे पहले भी उनका बल्ला लगातार खामोश रहा था. आखिरकार खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. कप्तानी में विश्व कप जिताने के बाद टीम से इस तरह बाहर होना उनके लिए भावनात्मक रूप से बड़ा झटका था.

बेटी आई तो बदली जिंदगी, पत्नी ने दिखाई नई राह

सूर्यकुमार ने बताया कि आईपीएल के दौरान मई में उनके घर बेटी का जन्म हुआ. इस खुशी ने उन्हें क्रिकेट से जुड़ी निराशा और टीम से बाहर होने के दर्द से उबरने में मदद की. उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो टीम का हिस्सा नहीं होना बहुत मुश्किल रहा. लेकिन इसी दौरान आईपीएल के समय मई में मुझे बेटी के रूप में बहुत बड़ी खुशी मिली. मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया. उसके जन्म के बाद के पिछले कुछ महीने बेहद खूबसूरत रहे हैं.'

हालांकि, शुरुआती दो महीने उनके लिए काफी कठिन थे. इसके बाद उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों को याद करना शुरू किया. वह दौर जब उनके सामने न टीम इंडिया में जगह बनाने का दबाव था और न ही किसी बड़े रिकॉर्ड का लक्ष्य. तब उनकी दुनिया मुंबई की उम्र वर्ग की क्रिकेट टीम में जगह बनाने के इर्द-गिर्द घूमती थी.

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इसी उधेड़बुन के बीच उन्होंने पत्नी देविशा से अपने भविष्य को लेकर बातचीत की. देविशा ने उन्हें एक ऐसी बात कही, जिसने सूर्यकुमार की सोच बदल दी. उन्होंने याद दिलाया कि क्रिकेट के प्रति वही प्यार और जुनून वापस लाने की जरूरत है, जो 15 साल की उम्र में हुआ करता था.

सूर्यकुमार ने कहा, 'मैं बैठा और इन सभी चीजों के बारे में सोचने लगा. फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की. उसने भी यही कहा कि मुझे खेल के प्रति वही प्यार और जुनून वापस लाना होगा, जो तब था जब मैं 15 साल का बच्चा था और मुंबई की अंडर-15 टीम का प्रतिनिधित्व करना चाहता था.'

10-15 साल पुराना अंदाज अपनाया, अब मुंबई को चैम्पियन बनाने का सपना

सूर्यकुमार का कहना है कि अब वह उसी पुराने अंदाज में ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं. उनके लिए फिलहाल सबसे अहम बात खेल के प्रति अपना प्यार बनाए रखना और अपनी टीम के लिए मैच जीतना है.

उन्होंने कहा, 'मैं अब वही चीजें कर रहा हूं जो 10-15 साल पहले किया करता था. फिर से ट्रेनिंग कर रहा हूं और उसी जुनून तथा प्यार के साथ खेल रहा हूं. अब सब कुछ सामान्य हो गया है. मेरा मुख्य लक्ष्य वही है जो पहले हुआ करता था- मुंबई के लिए मैच जीतना और मुंबई को चैम्पियन बनाना.'

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इस लक्ष्य की दिशा में उनका अगला कदम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है. इस टी20 टूर्नामेंट में सूर्यकुमार मुंबई की कप्तानी करेंगे. वह युवा खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और टीम को खिताब दिलाने के लिए उत्साहित हैं.

रणजी टीम में नहीं चुने जाने की भी कसक

सूर्यकुमार ने इस दौरान रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में मुंबई की टीम में जगह नहीं मिलने पर भी अपनी निराशा जाहिर की. उन्होंने बताया कि टीम चयन के करीब उन्होंने अपनी उपलब्धता बताई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम में नहीं चुना गया. इसकी वजह यह थी कि वह रणजी ट्रॉफी से पहले ऑफ सीजन की तैयारियों में शामिल नहीं हो सके थे.

हालांकि, उन्होंने अब आगे की ओर देखने की बात कही. सूर्यकुमार ने कहा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के ड्रेसिंग रूम में अच्छे दिन आने की उम्मीद है. उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मुंबई के युवा खिलाड़ियों के साथ समय बिताने और उनके विकास को करीब से देखने का अनुभव भी साझा किया.

'IPL नहीं, मुंबई और भारत के लिए खेलने का सपना देखो'

सूर्यकुमार ने मुंबई के युवा क्रिकेटरों को एक अहम सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि आईपीएल में जगह बनाना किसी खिलाड़ी का पहला या अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए. हर बच्चे का सपना पहले अपने शहर और फिर देश के लिए खेलना होना चाहिए.

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उन्होंने कहा, 'आईपीएल में खेलने के बारे में सोचना कभी पहला लक्ष्य नहीं होना चाहिए. मुंबई के मैदानों पर क्रिकेट खेलने वाले किसी भी बच्चे से पूछिए, वह यह नहीं कहेगा कि उसे आईपीएल खेलना है. वह सबसे पहले कहेगा कि मुझे मुंबई के लिए उम्र वर्ग का क्रिकेट खेलना है. मुझे मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना है और वह खास कैप हासिल करनी है.'

उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद खिलाड़ियों को पहचान मिलती है और फिर दूसरी उपलब्धियों के रास्ते खुलते हैं. भारत के लिए खेलना पहला सपना होना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक-एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है.

सूर्यकुमार ने मुंबई के ड्रेसिंग रूम से जुड़ी अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं. उन्होंने बताया कि 2010-11 में जब वह पहली बार मुंबई के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे, तब सचिन तेंदुलकर, अमोल मजूमदार और अजीत अगरकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी वहां मौजूद थे. सचिन तेंदुलकर ने उन्हें अपनी बैठने की जगह भी दी थी. दाहिने कोने में उनकी जगह के पास गणेश जी की एक छोटी-सी मूर्ति थी. सूर्यकुमार के लिए यह बेहद खास और यादगार पल था.

इस कार्यक्रम में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने भी कहा कि टी20 मुंबई लीग की असली सफलता तभी होगी जब इससे निकले खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. आईपीएल और दूसरी उपलब्धियां इसके बाद आने वाली चीजें हैं.

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