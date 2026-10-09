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Potato Peel Uses at Home: आलू काटकर छिलके फेंक देते हैं? इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, चेहरा चमकाने से लेकर घर की इन चीजों में आएगा खूब काम

Potato Peel Uses at Home: आलू एक ऐसी चीज है जो हर घर में लगभग रोज ही इस्तेमाल होता है. हर कोई आलू को काटकर उसके छिलके डस्टबिन में फेंक देता है लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही छिलके आपके काफी काम आ सकते हैं. यहां हम आपको आलू के छिलके के बेहतरीन यूज बता रहे हैं.

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आलू के छिलकों के यूज (Photo: ITG)
आलू के छिलकों के यूज (Photo: ITG)

सब्जी, पराठा या स्नैक्स बनाते समय हम रोज आलू छीलते हैं और उसके छिलकों को बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू के छिलकों में विटामिन-C, पोटैशियम, आयरन और प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट भरपूर मात्रा में होते हैं? यह न सिर्फ चेहरे की जिद्दी टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और आंखों के नीचे के काले घेरों को कम करने में कमाल का असर दिखाते हैं, बल्कि घर के बर्तनों की सफाई और पौधों की देखभाल में भी बहुत काम आते हैं.

अगर आप आलू के छिलकों को फेंकने की बजाय इकट्ठा करके सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो स्किन केयर से लेकर क्लीनिंग तक कई महंगे प्रोडक्ट्स की छुट्टी हो जाएगी. आइए जानते हैं आलू के छिलकों के 5 शानदार और असरदार इस्तेमाल!

झाइयां और जिद्दी टैनिंग दूर करे 

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इस्तेमाल: आलू के छिलके के अंदरूनी (स्टार्च वाले) हिस्से को चेहरे, गर्दन और हाथों पर 5 मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें. 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें. इसमें मौजूद नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट डार्क स्पॉट्स, सनटैन और झाइयों को धीरे-धीरे हल्का कर देते हैं.

डार्क सर्कल्स और पफी आइज का इलाज

इस्तेमाल: आलू के ताजे छिलकों को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख ठंडा कर लें. फिर इन्हें अपनी बंद आंखों और डार्क सर्कल्स पर 10-15 मिनट के लिए रखें. यह आंखों की थकान, सूजन और काले घेरों को तुरंत राहत देता है.

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जंग लगे बर्तन और चाकू चमकाएं

इस्तेमाल: लोहे या स्टील के बर्तनों पर लगी जंग साफ करने के लिए आलू के छिलके पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लगाएं और जंग वाली जगह पर रगड़ें. आलू का ऑक्जेलिक एसिड और स्टार्च जंग को आसानी से छुड़ा देता है.

कांच और शीशे की सफाई

इस्तेमाल: घर की खिड़कियों के कांच या बाथरूम के शीशे पर छिलके के अंदरूनी हिस्से को रगड़ें और फिर सूखे सूती कपड़े से पोंछ लें. शीशे पर जमा पानी के दाग और धुंधलापन गायब हो जाएगा और कांच शीशे की तरह चमक उठेगा.

पौधों के लिए स्टार्च रिच खाद/पानी

इस्तेमाल: आलू के छिलकों को 1 लीटर पानी में डालकर उबाल लें और फिर पानी को ठंडा कर लें. छिलके छानकर उस पानी को इंडोर व आउटडोर पौधों की जड़ों में डालें. यह पोटैशियम और विटामिन्स से भरपूर पानी पौधों को हरा-भरा रखता है.

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