Bharwan Kundru: बोरिंग सब्जी को कहें बाय! कुटे मसाले और अमचूर डालकर बनाएं चटपटे भरवां कुंदरू, रोटी-चावल संग लगेंगे टेस्टी

रोज-रोज एक ही जैसी दाल और साधारण हरी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं और खाने में कुछ चटपटा व मजेदार चाहते हैं, तो भरवां कुंदरू एक बेहतरीन विकल्प है. कुंदरू को अक्सर लोग साधारण तरीके से आलू या प्याज के साथ भुजिया बनाकर खाते हैं, लेकिन जब इसे सिलबट्टे या ओखली में कुटे खड़े मसालों और खट्टे अमचूर पाउडर के साथ स्टफ करके पकाया जाता है, तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है.

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बाहर से कुरकुरे और अंदर से मसालों से भरपूर ये चटपटे कुंदरू न केवल पराठे और पूरी के साथ स्वादिष्ट लगते हैं, बल्कि दाल-चावल के साथ साइड डिश के तौर पर भी खाने का मजा बढ़ा देते हैं. आइए जानते हैं ढाबा स्टाइल चटपटे भरवां कुंदरू बनाने की बेहद आसान और परफेक्ट रेसिपी.

सामग्री (Ingredients)

ताजा कुंदरू: 250 ग्राम (अच्छी तरह धोकर पोछे हुए)

साबुत धनिया: 1.5 बड़ा चम्मच (दरदरा कुटा हुआ)

सौंफ: 1 बड़ा चम्मच (दरदरी कुटी हुई)

जीरा: 1 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर (खटाई): 1 बड़ा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला: 1/2 छोटा चम्मच

हींग: 2 चुटकी

सफेद नमक व काला नमक: स्वादानुसार

सरसों का तेल: 3-4 बड़े चम्मच

बनाने की सही और आसान विधि

कुंदरू के दोनों सिरों (किनारों) को थोड़ा-थोड़ा काट लें. अब बीच में से लंबाई में ऐसे 2 कट (प्लस '+' का निशान) लगाएं कि कुंदरू नीचे से जुड़ा रहे और मसाला भरने के लिए जगह बन जाए.

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एक कटोरी में दरदरा कुटा धनिया, कुटी सौंफ, अमचूर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हींग, काला नमक और सादा नमक एक साथ मिलाएं. इस सूखे मसाले में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालकर मिलाएं ताकि मसाला थोड़ा नमी वाला हो जाए और कुंदरू से बाहर न निकले.

तैयार किए गए दरदरे मसाले को चुटकी की मदद से हर एक कुंदरू के चीरे (कट) के अंदर अच्छी तरह दबा-दबाकर भर दें.

कढ़ाई में 2-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गरम करें. जब तेल से धुआं निकलने लगे, तो गैस धीमी करें और इसमें जीरे का तड़का लगाएं.

अब मसाले भरे हुए कुंदरू को कढ़ाई में एक-एक करके रखें. कढ़ाई को ढक दें और धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक पकने दें.

ढक्कन हटाएं और कुंदरू को किसी चिमटे या चम्मच से पलट दें ताकि वे चारों तरफ से समान रूप से सिक जाएं. इसे बिना ढके 2-3 मिनट और पकाएं ताकि वे बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएं.

आपके गरमा-गरम, खट्टे-मसालेदार और चटपटे भरवां कुंदरू बनकर तैयार हैं. इन्हें रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ सर्व करें.

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