पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, गर्दन और पेट में घोंपा... बीच-बचाव करने आई सास भी हुई घायल

तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के पदीरा गांव में एक महिला की कथित तौर पर उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान 28 वर्षीय गांडिकोटा ज्योति के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर हमला कर दिया.

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, येल्लारेड्डीपेट मंडल के पदीरा गांव में पति पलापु सुरेश ने कथित तौर पर ज्योति पर चाकू से कई वार किए. हमले में उसकी गर्दन और पेट समेत शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं.

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ज्योति गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर गई और उसकी मौत हो गई. वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

बचाने आई सास पर भी हमला

बताया जा रहा है कि ज्योति की सास येल्लम्मा ने अपनी बहू को बचाने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश की. आरोप है कि इस दौरान सुरेश ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया. हमले में येल्लम्मा को गंभीर चोटें आईं.

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घायल येल्लम्मा को स्थानीय लोगों ने तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाए और आसपास मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए.

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पति-पत्नी के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद हत्या की वजह बना या इसके पीछे कोई दूसरा कारण था.

हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल हमले के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. जांच अधिकारी घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के साथ घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.

जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात से पहले पति-पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस हत्या के पीछे संभावित वैवाहिक विवाद समेत अन्य कारणों को भी ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.

फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है. पुलिस की कार्रवाई और जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. घटना से जुड़े अन्य विवरण की प्रतीक्षा है.

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