Amla Achar: आम-नींबू छोड़िए, सौंफ डालकर बनाएं आंवले का चटपटा अचार, रोटी-पराठे संग लगेगा टेस्टी

आंवला सेहत के लिए गुणों का खजाना माना जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइबर मौजूद होते हैं. लेकिन कई लोग इसके कसैलेपन के कारण इसे कच्चा खाना पसंद नहीं करते. अगर आप अपनी रोजाना की थाली में आंवले को शामिल करना चाहते हैं और रोज के आम-नींबू के अचार से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो सौंफ के फ्लेवर वाला चटपटा आंवला अचार बनाएं.

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सौंफ की भीनी-भीनी खुशबू और ठंडक आंवले के कसैलेपन को पूरी तरह खत्म कर देती है, जिससे यह अचार इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप रोटी या पराठे के साथ उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

सामग्री:

ताजा आंवला - 500 ग्राम

सौंफ - 3 बड़े चम्मच (दरदरी पिसी हुई)

पीली या काली राई/सरसों - 2 बड़े चम्मच (दरदरी पिसी हुई)

मेथी दाना - 1 छोटा चम्मच

कलौंजी (मंगरैल) - 1/2 छोटा चम्मच

हींग - 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - 1 बड़ा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर - 1.5 बड़ा चम्मच (रंग और तीखेपन के लिए)

आमचूर पाउडर या नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच

काला नमक व सफेद नमक - स्वादानुसार (नमक थोड़ा ज्यादा रखें)

सरसों का तेल - 1/2 कप

बनाने का तरीका:

आंवले को धोकर कुकर में 1 सीटी आने तक या भगोने में 8-10 मिनट तक उबालें जब तक कि उसकी कली (फांकें) अलग न होने लगें.

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उबले आंवले को ठंडा करके बीज निकाल दें और फांकों को अलग कर लें. इन्हें किसी सूती कपड़े पर फैलाकर 1 घंटे पंखे की हवा में सुखाएं ताकि ऊपरी नमी खत्म हो जाए.

एक पैन में सौंफ, मेथी दाना और राई को धीमी आंच पर 1 मिनट सूखा रोस्ट करें. ठंडा होने पर मिक्सी में दरदरा पीस लें.

कढ़ाई में 1/2 कप सरसों का तेल धुआं उठने तक गरम करें, फिर गैस बंद करके तेल को हल्का गुनगुना होने दें.

गुनगुने तेल में हींग और कलौंजी डालें. फिर दरदरा पिसा मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सफेद नमक मिलाकर चलाएं.

अब उबले हुए आंवले की फांकें इस मसालेदार तेल में डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर फांक पर मसाले की कोटिंग चढ़ जाए.

आपका इंस्टेंट सौंफ वाला आंवला अचार तैयार है. इसे ठंडा करके कांच के सूखे जार में भरें, यह महीनों तक खराब नहीं होता.

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