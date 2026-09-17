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तंगी में गुजरे दिन-पेट भरने को नहीं थे पैसे, शाहरुख खान का हमशक्ल बन पलटी किस्मत, जीता है आलीशान लाइफ

इब्राहिम कादरी जो कभी गुजरात के जूनागढ़ में साइनबोर्ड पेंटिंग करते थे, उनकी जिंदगी एक IPL मैच में शाहरुख खान से मिलती-जुलती शक्ल के कारण पूरी तरह बदल गई. पाई-पाई को मोहताज इब्राहिम आज लाखों रुपये

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शाहरुख ने चमकाई किस्मत (Photo: Screengrab)
शाहरुख ने चमकाई किस्मत (Photo: Screengrab)

इब्राहिम कादरी कभी गुजरात के जूनागढ़ के एक आम निवासी थे, जो साइनबोर्ड पेंट करके अपना गुजारा करते थे. उनकी कमाई पूरी तरह काम मिलने पर निर्भर थी. जिस दिन काम मिलता, दो वक्त की रोटी आराम से जुट जाती, नहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाता. फिर डिजिटलाइजेशन का दौर आया. इसी बीच एक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया.

इब्राहिम राजकोट में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात लायंस के बीच हुए एक IPL मैच में गए थे. स्टेडियम में घुसते ही भीड़ पागल हो गई, लोग शोर मचाने लगे, चिल्लाने लगे और फोन निकालकर उनके साथ सेल्फी लेने को दौड़ पड़े. तभी इब्राहिम को एहसास हुआ कि लोग उन्हें शाहरुख खान समझ रहे हैं. 40 साल की उम्र में इब्राहिम ने शुरू में इस ध्यान-आकर्षण का आनंद लिया, लेकिन जो चीज कभी मजेदार लगती थी, धीरे-धीरे उनका पेशा बन गई. आज उनकी शाहरुख खान से शक्ल-शबीहत उन्हें दुनिया भर के शोज तक ले जाती है, जहां वो एक शो के लिए 5 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. इसी पहचान की वजह से वो मशहूर मैगजीन में भी फीचर हुए हैं. 

'SRK से हुई तुलना'
इब्राहिम की शाहरुख खान से मिलती-जुलती शक्ल की बात तब भी होती थी, जब वो प्रोफेशनल डबल नहीं बने थे.14–15 साल की उम्र में दोस्त और परिवार वाले अकसर कहते थे कि वे SRK जैसे दिखते हैं, पर इब्राहिम इसे कभी गंभीरता से नहीं लेते थे. वोग से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि परिवार वाले तो ऐसे बोलते ही हैं, है ना? असल में तुलनाओं से थककर उन्होंने जानबूझकर अपना लुक बदल दिया. लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने अपना लुक बदला, वजन बढ़ाया, दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, क्योंकि SRK तब तक हमेशा क्लीन-शेव रहते थे.

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दिलचस्प बात यह है कि बाद में इब्राहिम का ये ट्रांसफॉर्मेशन शाहरुख खान के दाढ़ी वाले लुक से मेल खाने लगा. इब्राहिम बताते हैं, 2017 में जब उनकी फिल्म 'रईस' आई, तो उन्होंने दाढ़ी रखी और उसके बाद से लोग मुझे SRK कह-कहकर पागल हो गए. 

कमाए लाखों 
इब्राहिम कहते हैं, एक बार मैं राजकोट में IPL मैच देखने गया. KKR और गुजरात लायंस का मैच था. जैसे ही मैं अंदर गया, भीड़ पागल हो गई. मैंने थोड़ी देर तो इस अटेंशन का मजा लिया, क्योंकि हैरानी थी कि अनजान लोग भी मुझे एक्टर समझ रहे हैं.

लेकिन जल्द ही हालात कंट्रोल से बाहर होते गए. भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्थिति स्टैम्पेड जैसी हो गई और उन्हें सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी. उसी दिन इब्राहिम को समझ आ गया कि उनकी शक्ल से वे कुछ कर सकते हैं. आज वे इवेंट्स, स्टेज शोज और पब्लिक अपीयरेंस के लिए 1.5 लाख से 5 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं और दुनिया भर में बुलाए जाते हैं. 


 

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