मॉर्निंग वॉक के बाद अंकलों की महफिल, ‘ये रातें, ये मौसम’ पर गाना-डांस... 3 मिलियन व्यूज

सुबह-सुबह पार्क में लोग आमतौर पर वॉक और एक्सरसाइज करते नजर आते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ अंकलों ने मॉर्निंग वॉक के बाद ऐसा माहौल बना दिया कि पार्क ही महफिल में बदल गया. कोई गाना गा रहा है, कोई ताल दे रहा है और कोई मस्ती में डांस कर रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे दोस्तों की कोई पुरानी यारों वाली बैठक चल रही हो.
वीडियो में बुजुर्गों का एक ग्रुप पार्क में साथ बैठा दिखाई देता है. मॉर्निंग वॉक के बाद सभी आराम से एक जगह जमा हो जाते हैं. इसके बाद एक अंकल गाना शुरू करते हैं और बाकी लोग भी उनका साथ देने लगते हैं. कुछ ही देर में सभी मिलकर मशहूर गाना ‘ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा' गाने लगते हैं. किसी की आवाज में सुर है तो कोई ताल देने में व्यस्त है. लेकिन सबसे खास है सभी के चेहरों पर नजर आ रही खुशी.
कोई गा रहा, कोई ताल दे रहा
जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, अंकलों की मस्ती भी बढ़ती जाती है. कुछ लोग पूरे मन से गाना गाते नजर आते हैं, जबकि कुछ तालियां बजाकर माहौल को और मजेदार बना देते हैं. वीडियो में कुछ लोग गाने की धुन पर डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं. कोई बैठकर ही झूम रहा है तो कोई उठकर अपने अंदाज में डांस कर रहा है. पार्क में मौजूद लोगों के लिए सुबह का ये नजारा किसी सरप्राइज से कम नहीं था.
30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो
इस प्यारे से पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि रील को अब तक 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और अंकलों की एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों को वीडियो में अपने दोस्तों के साथ बिताए पुराने दिनों की याद आ रही है. आखिर उम्र चाहे जितनी हो जाए, दोस्तों के साथ बैठकर गाना गाने और हंसने का मजा अलग ही होता है.
अंकलों ने बता दिया, मस्ती की कोई उम्र नहीं
इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि इन अंकलों ने मॉर्निंग वॉक को सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रखा. वॉक के बाद दोस्तों के साथ बैठकर गाना गाया, मस्ती की और डांस भी किया. वीडियो देखकर यही लगता है कि जिंदगी को एंजॉय करने के लिए उम्र नहीं, बस अच्छे दोस्त और खुश रहने का बहाना चाहिए.
सुबह की सैर के बाद पार्क में लगी ये छोटी सी महफिल अब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को मुस्कुराने की वजह दे रही है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.