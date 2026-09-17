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'भारत पर दुनियाभर का भरोसा बढ़ा', सेमीकॉन इंडिया में PM मोदी ने दिया फ्यूचर मंत्र

SEMICON India 2026 की शुरुआत हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है. यह इवेंट दिल्ली स्थिति यशोभूमि सेंटर्स में हुआ है, जिसमें 300 से अधिक कंपनियां शामिल हुई हैं और सैकडों विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद जताई है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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सेमीकॉन 2026 का PM मोदी ने किया उद्घाटन. (Photo: Screengrab)
सेमीकॉन 2026 का PM मोदी ने किया उद्घाटन. (Photo: Screengrab)

सेमीकॉन इंडिया 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. 3 दिवसीय कार्यक्रम 17 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा. इस इवेंट में 52 देश की 300 से अधिक कंपनियां शामिल होने जा रही है. 

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है. कई रेटिंग एजेंसियों को भारत को अच्छी रेटिंग दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए इतने कम समय में तरक्की करना आसान नहीं है. 

पीएम मोदी ने बताया कि हमारी यात्रा में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने अहम जिम्मेदारी निभाई है. 

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सेमीकॉन इंडिया 2026 में इंडियन कंपनियां, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर और कई स्टूडेंट शामिल होंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सहयोग, इन्वेस्टमेंट और प्रतिभा के विकास को बढ़ावा देना है. सेमीकॉन इंडिया 2026 की थीम  'सिलिकॉन से सिस्टम तक: इको सिस्टम का निर्माण' है. 

सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां और स्टार्टअप हिस्सा लेंगी और करीब 50 हजार विजिटर्स पहुंचने की उम्मीद है. इसमें 52 देशों से 400 से अधिक एग्जीक्यूटिव्स शामिल होंगे, साथ ही 150 से अधिक स्पीकर्स भी शामिल होने जा रहे हैं.  

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सेमीकॉन इंडिया 2026 कार्यक्रम क्यों शोकेश होगा  

सेमीकॉन इंडिया 2026 इवेंट के दौरान सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन को दिखाया जाएगा. सेमीकंडक्टर मटेरियल और चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, एडवांस्ड पैकेजिंग तक के कंप्लीट प्रोसेस को दिखाया जाएगा. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के पूरे सफर को दिखाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: ना QR कोड स्कैनिंग, ना स्मार्टफोन, चीन में कमाल है पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन

जानकारी के मुताबिक, इस बार सैंड टू सिलिकॉम टू सिस्टम वैल्यू चैन एक्सपीरियंस के जरिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के इस पूरे सफर को दिखाया जाएगा. 

ये देश लगाएंगे अपने पवेलियन 

सेमीकॉन इवेंट में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन का प्रतिनिधित्व करने वाले छह कंट्री पवेलियन मौजूद हैं. साथ ही 12 स्टेट बूथ, एक स्टार्टअप पवेलियन, इनोवेशन शोकेस, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन मौजूद हैं. 

सेमीकंडक्टर क्या है? 

सेमीकंडक्टर, असल में एक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है. इसका इस्तेमाल मोबाइल से कार तक में किया जाता है. अब अधिकतर एडवांस्ड मशीनों में चिपसेट का इस्तेमाल किया है. इसको सिलिकॉन से तैयार किया  जाता है. सिलिकॉन से तैयार किए गए वेफर पर अरबों छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, फिर इन्हीं से प्रोसेसर और

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