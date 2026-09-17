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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

गुरुवार को शेयर बाजार में तबाही के संकेत विदेशों से मिल रहे थे, जो सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हुए थे, लेकिन इनका बड़ा असर सेंसेक्स-निफ्टी पर देखने को नहीं मिला है.

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अमेरिका से आईं बुरी खबरों से डरा नहीं भारतीय शेयर बाजार. (Photo: GettyImage)
अमेरिका से आईं बुरी खबरों से डरा नहीं भारतीय शेयर बाजार. (Photo: GettyImage)

ग्लोबल टेंशन और निगेटिव सिग्नल के बीच भी शेयर बाजार की रफ्तार को तमाम दिग्गज शेयरों ने सपोर्ट किया है. वहीं, हॉकी इंडिया ने एशियन चैम्प‍ियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलने की पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया है. इन खबरों के अलावा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें

Stock Market Crash Signal Fail: 100% टैरिफ का खौफ धुआं-धुआं... US Fed का झटका भी फेल, शेयर बाजार में तूफानी तेजी 

ग्लोबल टेंशन और ट्रंप के खौफ टैरिफ का असर सेंसेक्स-निफ्टी पर देखने को नहीं मिला है. गुरुवार को सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,336 की तुलना में गिरावट लेकर 74,182 के लेवल पर खुला, लेकिन कुछ देर बाद ही 200 अंक चढ़कर ट्रेड कर रहा था. निफ्टी भी अपने पिछले बंद तुलना में मामूली गिरावट के साथ ओपन हुआ और फिर रफ्तार पकड़कर 23,300 के पार जा पहुंचा.

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पीछे हटने लगा मॉनसून... जाते-जाते इन राज्यों को भिगोएगा, अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम 

देश के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून विदा होने लगा है. हालांकि, मॉनसून की विदाई के बीच बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है. लौटता हुआ मॉनसून अगले 24 घंटे में उत्तर-पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और कुछ जगह भारी बारिश करा सकता है. इस दौरान दिल्ली-NCR, UP, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है.

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5 स्टार खिलाड़ियों का कमबैक, ऋषभ पंत को लगी निराशा हाथ... वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें 

वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर-अक्टूबर में होने वाली ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है.  वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बरकरार रखा गया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए तेज गेंदबाजों मयंक यादव और प्रिंस यादव की टीम इंडिया में वापसी हुई है. वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में बरकरार रखा गया है.

मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे ने 20वें दिन खत्म किया अनशन, सरकार को दी 3 महीने की मोहलत 

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 20 दिन से चल रहा अनशन खत्म कर दिया है और सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है. इससे पहले जरांगे की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत इलाज कराने की सलाह दी थी. इसी बीच मुंबई पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेजकर उनके बयानों में विरोधाभास पर सफाई मांगी थी.

'भारत आना ही होगा, वरना...', एशियन चैम्प‍ियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान को हॉकी इंड‍िया का दो टूक जवाब 

पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 2026 में भारत में होने वाली एशियन चैम्प‍ियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलने की मांग की है, लेकिन हॉकी इंडिया ने इस मांग को खारिज कर दिया है. हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा है कि टूर्नामेंट के आयोजन स्थल में कोई बदलाव नहीं होगा और पाकिस्तान को हिस्सा लेना है तो उसे भारत आना ही पड़ेगा.

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एशियन गेम्स में बदल गई टीम इंडिया, इस प्लेयर को BCCI ने किया आउट, जानें पूरा मामला 

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वहीं ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी एशियन गेम्स में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे. नीतीश अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किए गए हैं.

अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का वीजा रोका, UN महासभा में नहीं हो सकेंगे शामिल 

अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का एंट्री वीजा रोक दिया है. राष्ट्रपति अब्बास अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने वाले थे. यह लगातार दूसरा साल है, जब अमेरिका ने अब्बास को वीजा देने से इनकार किया है. अमेरिकी और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. 

सरकार का पेट्रोल-डीजल और एविएशन फ्यूल पर बड़ा कदम, इस टैक्स में की कटौती 

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है. नई दरें 16 सितंबर से शुरू हुए अगले पखवाड़े के लिए लागू होंगी. सरकार हर दो हफ्ते में इन दरों की समीक्षा करती है. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर अब ₹20 प्रति लीटर टैक्स लगेगा. इससे पहले यह दर ₹25 प्रति लीटर थी.

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भारत-चीन पर 100% टैरिफ की तलवार, रूसी तेल खरीदने वाले देशों से जुड़ा बिल अमेरिकी हाउस में पास 

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले बिल को पास किया है. यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से तेल या गैस खरीदने पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. इसका उद्देश्य रूस के राष्ट्रपति पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जरूरी आर्थिक संसाधनों को लेकर दबाव बढ़ाना है.

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