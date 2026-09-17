गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान मस्जिद-मदरसे पर पथराव! कर्नाटक के भटकल में बवाल

कर्नाटक के भटकल इलाके में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव के बाद तनाव फैल गया. आरोप है कि जुलूस के दौरान अज्ञात असामाजिक तत्वों ने इस्माइल सुन्नी जामिया मस्जिद और ताजुल सुन्ना अरबी मदरसे पर पत्थरबाजी की.

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जानकारी के मुताबिक, ये घटना उस समय हुई जब तालांद से शुरू हुआ गणेश विसर्जन जुलूस गुल्मी रेलवे ब्रिज पार करने के बाद रेलवे स्टेशन रोड से गुजर रहा था. जुलूस के मस्जिद और मदरसे के पास पहुंचते ही अचानक पथराव शुरू हो गया.

पथराव में मस्जिद और मदरसे की खिड़कियों के कांच टूट गए. इसे लेकर एक समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए. बड़ी संख्या में लोगों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए देर रात भटकल टाउन थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.

अब्दुल अलीम और शाहुल अमीन गवाई की शिकायत पर भटकल टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

SP ने दिलाया निष्पक्ष जांच का भरोसा

हालात को देखते हुए उत्तर कन्नड़ के SP दीपन खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया. SP दीपन ने कहा, 'अभी हुई घटना को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है. हम इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करेंगे. हमारी पूरी टीम और पुलिस बल मौके पर तैनात है. जिसने भी गलत काम किया है, उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे.'

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उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, 'हम आपसे सिर्फ इतनी अपील कर रहे हैं कि हमें अपना काम करने दें. अगर आप सभी यहां से हट जाएंगे, तो हम अपनी जांच और कार्रवाई शुरू कर सकते हैं.'

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इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

घटना के बाद भटकल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की मदद से पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है.

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