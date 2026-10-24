Lauki Ki Poori: लौकी देख मुंह बनाते हैं बच्चे? लंच में बनाकर खिलाएं इसकी फूली-फूली पूड़ी, उंगलियां चाटकर खाएंगे

लौकी एक ऐसी हरी सब्जी है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन इसका नाम सुनते ही अक्सर बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं. अगर आपके घर के लोग भी लौकी की सब्जी या दाल खाना पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें यह स्वादिष्ट और पौष्टिक लौकी की रोटी बनाकर खिला सकती हैं.

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यकीन मानिए, इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि बच्चे बिना किसी नखरे के पूरा टिफिन चट कर जाएंगे. यह न सिर्फ बनाने में बेहद आसान है, बल्कि सुबह के नाश्ते या डिनर के लिए एक परफेक्ट हेल्दी ऑप्शन है. आइए जानते हैं दादी-नानी के बताए सीक्रेट्स के साथ इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

1 मध्यम आकार की ताजी और मुलायम लौकी (कद्दूकस की हुई)

2 कप गेहूं का आटा

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और जीरा

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और हींग

2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच घी या तेल (मोयन के लिए)

सेकने के लिए घी या मक्खन

बनाने का तरीका

लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें. कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दें ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए. (इस पानी को फेंके नहीं, बल्कि आटा गूंथने में इस्तेमाल करें).

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एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, कद्दूकस की हुई लौकी (पानी निचोड़ी हुई), अजवाइन, जीरा, मसाले, हरी मिर्च, हरा धनिया और 1 चम्मच घी मिलाएं. अब लौकी के बचे हुए पानी का उपयोग करते हुए नरम आटा गूंथ लें (ध्यान रखें, अलग से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती).

गुंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे पराठे या सामान्य रोटी की तरह गोल और थोड़ा मोटा बेल लें.

तवे को मध्यम गरम करें और बेली हुई रोटी को उस पर डालें. दोनों तरफ से हल्का सेकने के बाद घी या मक्खन लगाकर करारा और सुनहरा होने तक सेक लें.

तैयार है आपकी बेहद सॉफ्ट, पौष्टिक और स्वादिष्ट लौकी की रोटी! इसे दही, अचार या अपनी मनपसंद चटनी के साथ गरमा-गरम परोसें.

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