भारत की इंडस्‍ट्री में शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है. अक्‍टूबर महीने के दौरान कोर इंडस्‍ट्री ग्रोथ इंडेक्‍स 13 महीने के हाई पर पहुंच चुका है. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के 20 नवंबर को जारी प्रोविजनल डेटा के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में इंडिया का इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज (ICI) साल-दर-साल 10.9% बढ़ा, जबकि सितंबर में यह 8.2% और अक्टूबर 2025 में सिर्फ 0.8% बढ़ा था.

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अक्टूबर में ओवरऑल इंडेक्स एक साल पहले के 111.0 से बढ़कर 123.1 हो गया, जो लेटेस्ट 13-महीने की सीरीज़ में दर्ज सबसे मजबूत सालाना ग्रोथ है. इस तेजी से पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इंडस्ट्रीज में रफ़्तार बेहतर हो रही है, हालांकि सभी सेक्टर्स में रिकवरी एक जैसी नहीं है.

बिजली, खनन से मिली मजबूती

बिजली का प्रोडक्शन एक बड़ा हिस्सा बनकर उभरा, जो सितंबर में 12.6% के मुकाबले अक्टूबर में 21.6% बढ़ा. रिवाइज्ड इंडेक्स में 30.932% के वेटेज के साथ, बिजली का ओवरऑल कोर सेक्टर परफॉर्मेंस पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ता है. आयरन ओर प्रोडक्शन में सबसे ज्‍यादा 26.4% की बढ़ोतरी हुई, इसके बाद कोयले में 23.1% की बढ़ोतरी हुई.

प्रोडक्‍शन सेक्‍टर में भी शानदार ग्रोथ

दोनों सेक्टर में सितंबर से काफी तेजी देखी गई, जब प्रोडक्शन में 18.4% और 10.7% की बढ़ोतरी हुई थी. सीमेंट प्रोडक्शन सितंबर में 10.1% के मुकाबले 15.4% बढ़ा, जबकि स्टील प्रोडक्शन 5.6% से बढ़कर 7.3% बढ़ा. सीमेंट, स्टील और माइनिंग से जुड़ी इंडस्ट्रीज का मज़बूत परफॉर्मेंस लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन डिमांड का संकेत दे सकता है. हालांकि, सिर्फ़ प्रोडक्शन के आंकड़े यह तय नहीं करते कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कंजम्प्शन मज़बूत हुआ है या नहीं.

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कमजोर बने हुए हैं ये सेक्‍टर

मिडिल ईस्‍ट में अनिश्चितताओं के कारण कई सेक्‍टर में ग्रोथ कमजोर रही है. कुल मिलाकर सुधार के बावजूद, तीन इंडस्ट्रीज में नेगेटिव ग्रोथ रही है. अक्टूबर में नैचुरल गैस का प्रोडक्शन 7.6% कम हुआ, जबकि सितंबर में इसमें 4.6% की गिरावट आई थी. कच्चे तेल का प्रोडक्शन 4.1% गिरा, जबकि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में 12.2% की गिरावट आई. रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 3.4% की मामूली ग्रोथ दर्ज की गई, जो पिछले महीने के 8.7% से कम है. यह अंतर घरेलू एनर्जी प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में लगातार चुनौतियों को दिखाता है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टर बढ़ रहे हों.

सात महीने की ग्रोथ मजबूत

अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान, कुल कोर सेक्टर ग्रोथ 6% तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी समय में यह 2.3% थी. आयरन ओर में 22.1% की ग्रोथ के साथ सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में 11.8% और सीमेंट में 10.9% की ग्रोथ हुई. हालांकि, सात महीने की अवधि के दौरान फर्टिलाइजर में 8.3% की गिरावट आई, नेचुरल गैस में 4.8% की गिरावट आई और कच्चे तेल का प्रोडक्शन 3.7% गिर गया.

इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इसका क्‍या मतलब है?

अक्टूबर के आंकड़े, बड़े इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) के रिलीज से पहले इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए एक अच्छा शुरुआती संकेत देते हैं. ज़्यादा बिजली उत्पादन, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े आउटपुट से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सपोर्ट मिल सकता है, हालांकि इसका असर कितना होगा यह दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा.

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