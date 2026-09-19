'मैं अचानक रो पड़ती थी...', करिश्मा तन्ना ने बताया कैसा होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन

करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और खास दौर यानी मदरहुड का आनंद ले रही हैं. इसी साल जुलाई में एक्ट्रेस और उनके पति वरुण एक बेटे के पेरेंट्स बने हैं. जिसकी झलक वह आए दिन सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन और मां बनने के बाद हुए भावनात्मक बदलाव के बारे मे खुलकर बातें की.

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करिश्मा ने शेयर किए मदरहुड अनुभव

एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि मां बनने से पहले उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि उनके अंदर मदरहुड की भावनाएं अपने आप आएंगी. लेकिन बेटे वेद के जन्म के बाद उनका नजरिया पूरी तरह चेंज हो गया. उन्होंने इस अनुभव को बहुत ही शानदार बताया और कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वेद उनके शरीर का ही हिस्सा हो. उनके मुताबिक मां बनना आसान नहीं है, लेकिन यह जिंदगी के बेहद खूबसूरत अनुभव में से एक है.

पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर क्या कहा?

करिश्मा ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है और आपको उससे गुजरना ही पड़ता है. एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने खुद को इसके लिए तैयार किया था, यह सच है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं. लेकिन इन सबके बाद भी यह आप पर असर छोड़ता है. यह आपके कंट्रोल में नहीं है. आपको इससे गुजरना होता है. मैं बस सब औरतों से यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए खुद को दोष नहीं दीजिए, खुद को जज मत करिए और साथ ही नही गिल्ट महसूस करिए. जो भी आप कर रही हैं वह आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही है. एक खुशहाल मां ही एक खुशहाल बच्चा दे पाती है.

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मां बनने के बाद इमोशनल

करिश्मा ने कहा कि मां बनने के बाद वह खुद को और भी ज्यादा इमोशनल महसूस करती हैं और खुद को पहले से ज्यादा जिम्मेदार मानती हैं. उनका कहना है कि मां बनने का सफर आसान नहीं होता लेकिन यह जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल भी होता है. एक्ट्रेस ने बताया कि वह बिना किसी बात के अचानक रो पड़ती थी और यह सब होता है.

करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने 29 जुलाई को मुंबई में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने बेटे का स्वागत किया था. बेटे के जन्म की जानकारी कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. उन्होंने अपने बेटे का नाम वेद तन्ना बंगेरा रखा है.

करिश्मा तन्ना टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से की है. उसके बाद वह नागिन, बालवीर , कयामत की रात जैसे शो की हैं. उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी भी किया था. वह खतरों के खिलाड़ी 10 की विजेता भी बनी. हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप में वह नजर आई थी जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी.

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