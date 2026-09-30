scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

टूटा 14 साल का रिकॉर्ड, मुंबई में लोग जमकर खरीद रहे प्रॉपर्टी... गणपति से कनेक्शन!

Mumbai Property Details: केवल गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान मुंबई में 14 से 25 सितंबर के बीच 5,379 प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन हुए. ये पिछले साल के मुकाबले 22 फीसदी ज्यादा है और पिछले चार साल में त्योहारी अवधि का सबसे अच्छा प्रदर्शन है.

Advertisement
X
गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई में 5,379 प्रॉपर्टी रजिस्टर. (Photo-ITG)
गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई में 5,379 प्रॉपर्टी रजिस्टर. (Photo-ITG)

मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में त्योहारी सीजन ने नई जान फूंक दी है. शहर में सितंबर 2026 में 12,622 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए हैं, जो पिछले 14 साल में सितंबर महीने का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पिछले साल के मुकाबले 5 फीसदी की बढ़ोतरी है. हालांकि स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन में 5 फीसदी की गिरावट आई और महाराष्ट्र सरकार को इस महीने 1,227 करोड़ रुपये का राजस्व मिला.

गणेश चतुर्थी ने दी रफ्तार
दरअसल, 14 से 25 सितंबर तक चले गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान मुंबई में 5,379 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए. ये पिछले साल के मुकाबले 22 फीसदी ज्यादा है और पिछले चार साल में त्योहारी अवधि का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. इस दौरान अकेले स्टांप ड्यूटी से 640 करोड़ रुपये जुटे, जो पूरे महीने के कलेक्शन का आधा से ज्यादा हिस्सा है और पिछले साल से 32 प्रतिशत ज्यादा है. 

नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल का कहना है कि मुंबई की रेजिडेंशियल मार्केट की डिमांड में  रफ्तार बनी हुई है. सितंबर 2026 में पिछले 14 साल से ज्यादा समय में सितंबर का सबसे ऊंचा रजिस्ट्रेशन आंकड़ा दर्ज हुआ है. गणेश चतुर्थी (15-24 सितंबर) के दौरान 22 फीसदी सालाना बढ़ोतरी ने पूरे महीने की गतिविधि को मजबूत सपोर्ट दिया. खरीदार अब भी चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं. अच्छी लोकेशन और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स ही आगे भी खरीदारों की पहली पसंद बने रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

PM Surya Ghar Yojna Subsidy
300 यूनिट फ्री बिजली, बिल 'Zero', यहां PM सूर्यघर पर ₹98000 सब्सिडी
Bank Bulk FD New Rule
कल से बैंक को रोज बताना होगा FD पर ब्याज दर, 10 बजे का टाइम!
Mutual Fund SIP
BSE का अलर्ट- ग्लोबल ETF वाले रहें सावधान, अचानक गिर सकती कीमत
While Bank of Baroda has the highest advertised rate among these four schemes at 7.25%, SBI offers a substantially longer investment period.
LIC की धांसू स्कीम... एक प्लान में डबल बोनस, ₹2500000 का भी हो जाएगा जुगाड़
Post Office Best Scheme
पत्नी संग खोलें ये खाता, फिर ₹9250 मंथली कमाई, समझें 'A to Z' गणित
Advertisement

महाराष्ट्र सरकार के रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला कुछ इस तरह रहा है:

सितंबर 2013: 4,116 यूनिट, 247 करोड़ राजस्व
सितंबर 2014: 4,781 यूनिट, 383 करोड़
सितंबर 2015: 4,807 यूनिट, 370 करोड़
सितंबर 2016: 4,429 यूनिट, 287 करोड़
सितंबर 2017: 5,714 यूनिट, 442 करोड़
सितंबर 2018: 5,913 यूनिट, 433 करोड़
सितंबर 2019: 4,032 यूनिट, 348 करोड़
सितंबर 2020: 5,597 यूनिट, 181 करोड़
सितंबर 2021: 7,804 यूनिट, 529 करोड़
सितंबर 2022: 8,628 यूनिट, 734 करोड़
सितंबर 2023: 10,694 यूनिट, 1,127 करोड़
सितंबर 2024: 9,111 यूनिट, 877 करोड़
सितंबर 2025: 12,070 यूनिट, 1,292 करोड़
सितंबर 2026*: 12,622 यूनिट, 1,227 करोड़

वहीं गणेश चतुर्थी के दौरान पिछले कुछ वर्षों में रजिस्ट्रेशन और राजस्व इस तरह रहा:
2023 (19-28 सितंबर): 3,782 रजिस्ट्रेशन, 362 करोड़
2024 (7-17 सितंबर): 3,405 रजिस्ट्रेशन (-10%), 447 करोड़ (+23%)
2025 (27 अगस्त-6 सितंबर): 4,392 रजिस्ट्रेशन (+29%), 485 करोड़ (+9%)
2026 (14-25 सितंबर): 5,379 रजिस्ट्रेशन (+22%), 640 करोड़ (+32%)

मार्केट का मौजूदा मूड
रिपोर्ट में बताया गया है कि खरीदार अब भी सेलेक्टिव हैं. अच्छी लोकेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स ही मांग में बने हुए हैं. सितंबर का ये प्रदर्शन बताता है कि मुंबई का हाउसिंग मार्केट त्योहारी सीजन का फायदा उठा रहा है और डिमांड की बुनियादी मजबूती बरकरार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    10 देसी गायों की डेयरी लगाएं, ₹11.80 लाख की सब्सिडी पाएं! सरकारी योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई |
    Drishyam 3 Starcast Fees: अजय देवगन को मिली मोटी रकम, पीछे छूटी बाकी कास्ट! तब्बू-जयदीप की फीस कितनी? |
    बृजभूषण के 'अखिलेश बिना सब सूना' वाले बयान पर सपा मुखिया का रिएक्शन, दिव्या मित्तल पर कही ये बात |
    अमेरिका में डीजल के बढ़ते दाम से परेशान ट्रंप सरकार, देखें US टॉप-10 |
    गुजरात नहीं, लक्षद्वीप होते हुए कोच्चि पहुंचाना था माल... समुद्र में पकड़ी गई 526 KG ड्रग्स की कहानी |
    '31 दिसंबर 2029 के बाद नशा मुहैया करने वाला कोई नहीं बचेगा', पंजाब को अमित शाह ने दी डेडलाइन |
    अखिलेश यादव और धनराज नथवानी के साथ दिखे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, क्रॉस वोटिंग की लगने लगीं अटकलें |
    उज्जैन: महाकाल मंदिर के पास फिर चलेगा बुलडोजर! 40 दुकानें हटेंगी, 12 मीटर की सड़क होगी 24 मीटर |
    क्यों यहां आंखों के लिए हो रही हत्या? लोगों के सिर काटकर ले जा रहे हत्यारे |
    खेलते-खेलते RO प्लांट के पास पहुंच गए भाई-बहन... टूटकर गिरा था बिजली का तार, करंट लगने से दोनों की मौत
    Advertisement