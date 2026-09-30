टूटा 14 साल का रिकॉर्ड, मुंबई में लोग जमकर खरीद रहे प्रॉपर्टी... गणपति से कनेक्शन!

मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में त्योहारी सीजन ने नई जान फूंक दी है. शहर में सितंबर 2026 में 12,622 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए हैं, जो पिछले 14 साल में सितंबर महीने का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पिछले साल के मुकाबले 5 फीसदी की बढ़ोतरी है. हालांकि स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन में 5 फीसदी की गिरावट आई और महाराष्ट्र सरकार को इस महीने 1,227 करोड़ रुपये का राजस्व मिला.

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गणेश चतुर्थी ने दी रफ्तार

दरअसल, 14 से 25 सितंबर तक चले गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान मुंबई में 5,379 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए. ये पिछले साल के मुकाबले 22 फीसदी ज्यादा है और पिछले चार साल में त्योहारी अवधि का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. इस दौरान अकेले स्टांप ड्यूटी से 640 करोड़ रुपये जुटे, जो पूरे महीने के कलेक्शन का आधा से ज्यादा हिस्सा है और पिछले साल से 32 प्रतिशत ज्यादा है.

नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल का कहना है कि मुंबई की रेजिडेंशियल मार्केट की डिमांड में रफ्तार बनी हुई है. सितंबर 2026 में पिछले 14 साल से ज्यादा समय में सितंबर का सबसे ऊंचा रजिस्ट्रेशन आंकड़ा दर्ज हुआ है. गणेश चतुर्थी (15-24 सितंबर) के दौरान 22 फीसदी सालाना बढ़ोतरी ने पूरे महीने की गतिविधि को मजबूत सपोर्ट दिया. खरीदार अब भी चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं. अच्छी लोकेशन और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स ही आगे भी खरीदारों की पहली पसंद बने रहेंगे.

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महाराष्ट्र सरकार के रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला कुछ इस तरह रहा है:

सितंबर 2013: 4,116 यूनिट, 247 करोड़ राजस्व

सितंबर 2014: 4,781 यूनिट, 383 करोड़

सितंबर 2015: 4,807 यूनिट, 370 करोड़

सितंबर 2016: 4,429 यूनिट, 287 करोड़

सितंबर 2017: 5,714 यूनिट, 442 करोड़

सितंबर 2018: 5,913 यूनिट, 433 करोड़

सितंबर 2019: 4,032 यूनिट, 348 करोड़

सितंबर 2020: 5,597 यूनिट, 181 करोड़

सितंबर 2021: 7,804 यूनिट, 529 करोड़

सितंबर 2022: 8,628 यूनिट, 734 करोड़

सितंबर 2023: 10,694 यूनिट, 1,127 करोड़

सितंबर 2024: 9,111 यूनिट, 877 करोड़

सितंबर 2025: 12,070 यूनिट, 1,292 करोड़

सितंबर 2026*: 12,622 यूनिट, 1,227 करोड़

वहीं गणेश चतुर्थी के दौरान पिछले कुछ वर्षों में रजिस्ट्रेशन और राजस्व इस तरह रहा:

2023 (19-28 सितंबर): 3,782 रजिस्ट्रेशन, 362 करोड़

2024 (7-17 सितंबर): 3,405 रजिस्ट्रेशन (-10%), 447 करोड़ (+23%)

2025 (27 अगस्त-6 सितंबर): 4,392 रजिस्ट्रेशन (+29%), 485 करोड़ (+9%)

2026 (14-25 सितंबर): 5,379 रजिस्ट्रेशन (+22%), 640 करोड़ (+32%)

मार्केट का मौजूदा मूड

रिपोर्ट में बताया गया है कि खरीदार अब भी सेलेक्टिव हैं. अच्छी लोकेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स ही मांग में बने हुए हैं. सितंबर का ये प्रदर्शन बताता है कि मुंबई का हाउसिंग मार्केट त्योहारी सीजन का फायदा उठा रहा है और डिमांड की बुनियादी मजबूती बरकरार है.

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