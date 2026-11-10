Sarson Ka Saag: रोज की दाल-सब्जी छोड़ें, लंच में बनाकर खाएं गरमा-गरम सरसों का साग, रोटी-चावल संग लगेगा टेस्टी

Sarson Ka Saag: सर्दियों के मौसम में जब हरी-भरी सब्जियां बाजार में आने लगती हैं, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. ऐसे में रोज-रोज वही आम दाल-सब्जी खाने के बजाय इस बार लंच में कुछ स्पेशल और पारंपरिक ट्राई करें. हम बात कर रहे हैं पंजाब की शान सरसों के साग की. विटामिंस और मिनरल्स से भरपूर यह साग खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी होता है. गरमा-गरम मक्के की रोटी या चावल के साथ इसका मेल लाजवाब लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

और पढ़ें

आवश्यक सामग्री:

सरसों के पत्ते: 500 ग्राम (अच्छी तरह धुले और बारीक कटे हुए)

पालक के पत्ते: 250 ग्राम (कटे हुए)

बथुआ के पत्ते: 100 ग्राम (कटे हुए - वैकल्पिक)

मक्के का आटा या बेसन: 2-3 बड़े चम्मच (साग को बांधने के लिए)

अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट: 3 बड़े चम्मच

प्याज और टमाटर: 1-1 बारीक कटे हुए (तड़के के लिए)

देसी घी या मक्खन: 3-4 बड़े चम्मच

हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक

ढाबा जैसा स्वाद और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

साग का सही अनुपात: ऑथेंटिक सरसों का साग बनाने के लिए सरसों के पत्तों के साथ थोड़ा पालक और बथुआ मिलाना जरूरी होता है, इससे साग का कड़वापन कम होता है और बढ़िया बाइंडिंग मिलती है.

घोटने की विधि: उबलने के बाद साग को मथानी या पोटैटो मैशर से अच्छी तरह घोटें (मैश करें). इससे साग में क्रीमी टेक्सचर आता है.

Advertisement

बनाने की विधि:

पत्तियां उबालें: कटे हुए सरसों, पालक और बथुआ के पत्तों को कुकर में थोड़ा पानी, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर 4-5 सीटी आने तक अच्छी तरह उबाल लें.

साग घोटें: उबालने के बाद साग को थोड़ा ठंडा करें और मथानी या हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह घोट लें. बीच में मक्के का आटा (या बेसन) छिड़कते जाएं ताकि साग अच्छे से बंध जाए.

तड़का तैयार करें: एक कढ़ाई में शुद्ध देसी घी गरम करें. इसमें हींग, जीरा, बारीक कटा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें.

टमाटर और मसाले: अब इसमें कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं.

साग मिलाएं: तैयार मसाले में घोंटा हुआ साग डालें और धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकने दें, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर साग में अच्छी तरह समा जाए.

आपका बेहद स्वादिष्ट, पौष्टिक और खुशबूदार सरसों का साग तैयार है. इसे गरमा-गरम मक्के की रोटी, ऊपर से शुद्ध मक्खन और गुड़ के साथ लंच में सर्व करें.

---- समाप्त ----