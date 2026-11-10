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Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर बहनें क्यों भाई को देती हैं गोला? पढ़ें यमराज-यमुना की कथा

ज्योतिषविद नारियल के अलग-अलग हिस्सों का प्रतीकात्मक अर्थ बताते हुए कहते हैं कि इसका कठोर बाहरी खोल जीवन की चुनौतियों और उनसे लड़ने की शक्ति को दर्शाता है. अंदर की सफेद परत मन की पवित्रता और प्रेम का प्रतीक होती है. जबकि पूरे नारियल को जीवन में सुख-समृद्धि और पूर्णता से जोड़कर देखा जाता है.

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इस साल भाई दूज का पर्व 11 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा. (Photo: ITG)
इस साल भाई दूज का पर्व 11 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा. (Photo: ITG)

Bhai Dooj 2026: हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं. इस साल भाई दूज का पर्व 11 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा. मान्यता है कि इससे भाई को आरोग्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है. तिलक के बाद बहनें भाई को नारियल (सूखा गोला) भी भेंट करती हैं. क्या आप जानते हैं कि यह गोला क्यों दिया जाता है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं.

नारियल को क्यों माना जाता है शुभ?
नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है. हिंदू धर्म में इसे शुभता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य या अनुष्ठान से पहले नारियल का प्रयोग लाभकारी माना जाता है. इसलिए भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद बहनें इसे भाई को भेंट करती हैं. इसे भाई की सुख-समृद्धि और संपन्नता से जोड़कर देखा जाता है.

ज्योतिषविद नारियल के अलग-अलग हिस्सों का प्रतीकात्मक अर्थ बताते हुए कहते हैं कि  इसका कठोर बाहरी खोल जीवन की  चुनौतियों और उनसे लड़ने की शक्ति को दर्शाता है. अंदर की सफेद परत मन की पवित्रता और प्रेम का प्रतीक होती है. जबकि पूरे नारियल को जीवन में सुख-समृद्धि और पूर्णता से जोड़कर देखा जाता है.

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यमराज और यमुना की कथा
इस त्योहार के पीछे सूर्यदेव के पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा प्रचलित है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, यमुना अपने भाई यमराज से मिलने के लिए काफी समय से प्रतीक्षा कर रही थीं. कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे. तब यमुना ने उनका स्वागत किया. उन्हें भोजन कराया और तिलक लगाकर उनकी मंगलकामना की.

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बहन के इस प्रेम और आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा. यमुना ने वरदान मांगा कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाएगा और भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय न रहे. यमराज ने उनकी बात स्वीकार कर ली. कहते हैं कि तभी से इस तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है.

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