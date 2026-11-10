Qazi Tauqeer Trolled: 'देशद्रोही हैं काजी तौकीर', धुरंधर सिंगर की परफॉर्मेंस पर साधी चुप्पी, बचाव में उतरे आसिफ खान

'बिग बॉस 20' के घर से निकले कंटेस्टेंट्स अब भी सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बार मामला काजी तौकीर से जुड़ा है, जिन्हें सिंगर जैस्मिन सैंडलस की परफॉर्मेंस पर रिएक्शन देने के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. कुछ यूजर्स ने तो उनके देशप्रेम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

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दरअसल, शो के दिवाली स्पेशल एपिसोड में जैस्मिन सैंडलस ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस दी थी. जहां घर के बाकी सदस्य गानों पर झूमते और मस्ती करते नजर आए, वहीं काजी तौकीर शांत खड़े दिखाई दिए. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके इस रिएक्शन को लेकर तरह-तरह की बातें बनानी शुरू कर दीं.

एंटी-नेशनलिस्ट हैं काजी?

एक यूजर ने एक्स पर काजी को निशाने पर लेते हुए लिखा कि जो इंसान छोटी-छोटी बातों पर उछलने और नाचने लगता है, वह अचानक जैस्मिन की परफॉर्मेंस के दौरान मूर्ति की तरह खड़ा रहा. यूजर ने यहां तक सवाल कर दिया कि क्या फिल्म 'धुरंधर' के पाकिस्तान विरोधी होने की वजह से काजी को यह परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई? काजी को लोग एंटी-नेशनलिस्ट कहने तक से बाज नहीं आए.

Jasmine Sandlas was singing a song from Dhurandhar, and the entire crowd was dancing. Even Tanmay Singh (ScoutOP), who rarely dances, couldn’t resist joining in. But look at Qazi Touqeer! The guy who normally jumps around and dances over the smallest things suddenly froze like a statue. Everyone else was enjoying the music, but Qazi looked completely uncomfortable. What happened, Qazi? Did you suddenly forget how to dance, or does the fact that Dhurandhar is an anti-Pakistan film bother you that much? 😂 https://t.co/0NiWgbRwXu — Saffron Chargers (@SaffronChargers) November 9, 2026

अब इस पूरे विवाद में काजी के दोस्त और 'बिग बॉस 20' के पूर्व कंटेस्टेंट आसिफ खान ने एंट्री मार दी है. उन्होंने अपने दोस्त का बचाव करते हुए ट्रोल्स को जवाब दिया और काजी को सच्चा हिंदुस्तानी बताया. आसिफ ने साफ किया कि किसी के एक रिएक्शन को देखकर उसके देशप्रेम पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है.

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आसिफ ने किया काजी को सपोर्ट

आसिफ ने एक्स पर लिखा कि एक कलाकार होने के नाते वह काजी की भावनाओं को समझ सकते हैं. बिग बॉस के घर में उन्होंने काजी को करीब से जाना है. दोनों के बीच भले ही हजार झगड़े हुए हों, लेकिन वह अच्छी तरह जानते हैं कि काजी अपने देश से कितना प्यार करते हैं.

आसिफ ने काजी के उस पल को एक अलग ही नजरिए से समझाया. उनके मुताबिक, उन्हें जैस्मिन की परफॉर्मेंस देखते हुए वहां एक कलाकार नजर आया, जिसे दूसरे कलाकार को स्टेज पर देखकर अपने अधूरे सपने याद आ रहे थे. आसिफ की नजर में काजी का रिएक्शन किसी नाराजगी का नहीं, बल्कि एक कलाकार की भावनाओं का था.

आसिफ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी छोटी सी बात को बेवजह बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने लिखा, 'किसी ऐसी बात का मतलब न निकालें, जिसका असल में कोई मतलब ही नहीं था.' इसके साथ ही उन्होंने काजी को अपना प्यार और समर्थन भी दिया.

फिलहाल काजी तौकीर की टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है. अब देखना होगा कि काजी खुद सामने आकर ट्रोलिंग पर क्या जवाब देते हैं. बता दें कि 'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड रोजाना रात 9 बजे जियोहॉटस्टार और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होते हैं.

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