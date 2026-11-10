Ramayana Budget: बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली रामायण तो क्या? नमित मल्होत्रा ने बताया कैसे वसूलेंगे 4000 करोड़

रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने पिछले साल एक पॉडकास्ट में अपनी फिल्म को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया था, जिसे सुनकर पूरा देश हैरान रह गया था. उनका दावा था कि वो अपनी दो पार्ट में आने वाली रामायण को 4000 करोड़ की लागत पर बना रहे हैं, जिसमें फिल्म का प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग सबकुछ होगा. ये इंडियन सिनेमा में बनी अभी तक की सबसे महंगी फिल्म है.

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नमित मल्होत्रा के 4000 करोड़ के खुलासे के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए. फिल्म रिलीज हुई, तो कुछ ने इसकी आलोचना की. कुछ ने ये तक कहा कि इसमें 4000 करोड़ वाली बात नहीं दिख रही. हालांकि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिलहाल कुछ और कहानी बयां कर रहा है. रामायण ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनियाभर में बेहतरीन कमाई कर रही है. लेकिन क्या ये अपने बजट से ज्यादा कमा पाएगी? ये सवाल सभी के मन में इस समय है.

रामायण का बजट कैसे पूरा करेंगे नमित?

रामायण के पहले पार्ट जिसका बजट 2000 करोड़ बताया जा रहा है, उसको एक हिट के टैग के लिए कम से कम 2500-3000 करोड़ कमाने होंगे. लेकिन प्रोड्यूसर को इस बात की कोई चिंता नहीं कि उनकी फिल्म हिट होगी या फ्लॉप. हाल ही में CNN संग बातचीत में नमित मल्होत्रा ने रामायण की बॉक्स ऑफिस सफलता पर बात की. उन्होंने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बदले उन्होंने दूसरे प्लान सोचे हुए हैं, जिनके जरिए वो कमाई करेंगे.

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नमित ने कह- मैं सिर्फ इस सोच के साथ काम नहीं करता कि हमने कितना पैसा कमाया या नहीं कमाया. अगर हम फिल्म से पैसे नहीं कमा पाए, तो मर्चेंडाइज से कमाएंगे. अगर मर्चेंडाइज से कमाई नहीं हुई, तो थीम पार्क से पैसे कमाएंगे. और अगर वहां से भी कमाई नहीं हुई, तो किसी दूसरे तरीके से पैसे कमाएंगे.

रामायण की कामयाबी पर क्या है प्रोड्यूसर की सोच?

इससे पहले भी नमित मल्होत्रा ने फिल्म की कामयाबी को लेकर अपना भरोसा जताया था. उनका मानना है कि अगर फिल्म को सही तरीके से बनाया गया और दर्शकों ने इसे पसंद किया, तो कमाई की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था- मैं एक बिजनेसमैन होकर आध्यात्मिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूं तो अगर आप इस कहानी को सही तरीके से दिखाते हैं, तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. मेरा मानना है कि अगर हम रामायण को अच्छी तरह बनाते हैं और लोगों को ये पसंद आती है, तो पैसों के मामले में भी सब ठीक रहेगा. ये मेरा पक्का विश्वास है. इस बात पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है. मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा समझदार इंसान है, जो वैज्ञानिक या बिजनेस के तर्क देकर इस बात को गलत साबित कर सके.

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रामायण को लेकर क्या है नमित का प्लान?

कुछ समय पहले हैदराबाद में रामायण के इवेंट के दौरान नमित मल्होत्रा पहले भी बता चुके हैं कि उनका मकसद सिर्फ दो फिल्में बनाकर 'रामायण' की कहानी खत्म करना नहीं है. वो इस कहानी को एक बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं. इसमें वो थीम पार्क, मर्चेंडाइज, स्पिन-ऑफ मूवी या सीरीज, वीडियो गेम, या VR-AI टेक्नोलॉजी का प्लान कर रहे हैं. उन्होंने इवेंट में एक बिहाइंड द सीन वीडियो भी दिखाया था, जिसमें रामायण की दुनिया को आगे बढ़ाने से जुड़े कई प्लान नजर आए.

बात करें फिल्म रामायण की, तो इसका पहला पार्ट तो वर्ल्डवाइड 700 करोड़ के आसपास कमा चुका है. मंगलवार को अभी तक कमाई अच्छी-खासी दिख रही है. अब देखना है कि इसका लाइफटाइम कलेक्शन कितना होगा. रामायण का दूसरा पार्ट दिवाली 2028 पर रिलीज होगा.

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