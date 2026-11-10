महाभियोग पर बेखौफ दिखे अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ट्रंप ने की तारीफ, दिया A+++ ग्रेड

लगभग छह महीने में अपनी पहली पेंटागन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक साथी रिपब्लिकन द्वारा लाए गए महाभियोग के प्रस्ताव पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने इस कोशिश के पीछे मौजूद कांग्रेस सदस्य की तीखी आलोचना की और इसे महज एक 'राजनीतिक स्टंट' करार दिया. साथ ही, उन्होंने ईरान और अन्य जगहों पर ट्रम्प प्रशासन के सैन्य अभियानों का बचाव भी किया. पीट हेगसेथ ने कहा कि कानूनी सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए आज तक किसी भी 'सेक्रेटरी ऑफ वॉर' या 'सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस' पर महाभियोग नहीं चलाया गया है.

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पीट हेगसेथ ने महाभियोग की धमकी का जवाब देते हुए अमेरिका के 250 साल के इतिहास और दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में हुए सैन्य अभियानों का हवाला दिया. उन्होंने लेबनान में रीगन, कोसोवो में क्लिंटन, इराक और सीरिया में ओबामा, और उसी क्षेत्र में बाइडेन द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का जिक्र किया. हेगसेथ ने कहा कि हम अमेरिकी लोगों की जान को सबसे ऊपर रखने के लिए कोई माफी नहीं मांगेंगे.

महाभियोग की इस कोशिश को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए, हेगसेथ ने कहा कि यह कांग्रेस की ओर से की जाने वाली वास्तविक निगरानी नहीं है, बल्कि एक "नाराज और हारे हुए कांग्रेस सदस्य" द्वारा उठाया गया कदम है.

महाभियोग की यह चर्चा केंटकी के रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी द्वारा हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ प्रस्ताव पेश करने के एक दिन बाद हुई है. उन्होंने रक्षा सचिव पर ईरान और अन्य जगहों पर अमेरिकी सैन्य अभियानों के जरिए अमेरिकी संविधान और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

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रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ट्रंप प्रशासन के सैन्य अभियानों का पुरजोर बचाव किया है. ऐसे समय में जब कैपिटल हिल में उनके खिलाफ महाभियोग की कोशिशें तेज हो रही हैं, उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के प्रयासों का हवाला दिया.

हेगसेथ ने ईरान को भी चेतावनी दी कि वह तनाव न बढ़ाए. हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है.

"हम सेंट्रल कमांड की पूरी ताकत और मारक क्षमता के साथ पूरी तरह तैयार हैं."

"अगर वे हमारे सैनिकों को निशाना बनाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले मुझसे निपटना होगा."

उन्होंने वाशिंगटन के राजनेताओं पर आरोप लगाया कि वे उन अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, जिन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी के संदेह वाली नावों के खिलाफ हमले किए थे.

महाभियोग की इस कोशिश को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए, हेगसेथ ने कहा कि यह कांग्रेस की वास्तविक निगरानी का मामला नहीं है, बल्कि एक "नाराज और हारे हुए कांग्रेस सदस्य" द्वारा चलाया जा रहा कदम है.

हेगसेथ ने कहा, "यह एक तमाशा और स्टंट है, और हर कोई यह बात जानता है."

यह घटनाक्रम केंटकी के रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी द्वारा हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आरोप पेश करने के एक दिन बाद सामने आया है. उन्होंने युद्ध मंत्री पर ईरान और अन्य जगहों पर अमेरिकी सैन्य अभियानों के जरिए अमेरिकी संविधान और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

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ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्री का समर्थन किया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही हेगसेथ के समर्थन में आ चुके हैं. सोमवार को एक ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैसी पर निशाना साधा और केंटकी के इस रिपब्लिकन नेता को "पूरी तरह से हारा हुआ इंसान" करार दिया. उन्होंने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष पर भी बात की और कहा कि यह युद्ध "सैन्य रूप से लगभग खत्म हो चुका है." उन्होंने संकेत दिया कि जब तक अमेरिका को उकसाया नहीं जाता, तब तक वह बमबारी फिर से शुरू नहीं करेगा.

पेंटागन में हेगसेथ की ब्रीफिंग के कुछ ही मिनटों बाद, ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर अपने रक्षा मंत्री के प्रदर्शन की तारीफ की. मैसी के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए उन्होंने हेगसेथ को "A" प्लस, प्लस, प्लस ग्रेड दिया. ट्रंप ने मैसी को "असंतुष्ट, गुस्से से भरा, हारा हुआ पूर्व कांग्रेसमैन" और "पूरी तरह से हारा हुआ इंसान" बताया.





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