राह चलती युवतियों को 'बैड टच' करने वाला सायको दबोचा, ⁠पुलिस पूछताछ में कुबूला जुर्म, ⁠भेजा गया जेल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क पर चल रही युवतियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कटारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बाइक पर सवार होकर राह चलती युवतियों के साथ छेड़छाड़ कर फरार होने वाले आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 50 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. आखिरकार, एक घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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मामला गौरीशंकर परिसर स्थित पुराने CM राइज स्कूल के गेट के पास का है. पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 की रात करीब 8 बजे एक युवती वहां टहल रही थी. इसी दौरान बाइक सवार युवक पीछे से आया और युवती के पिछले हिस्से पर बुरी नीयत से हाथ मारकर अश्लील हरकत की. युवती ने विरोध करते हुए शोर मचाया, लेकिन आरोपी अश्लील टिप्पणियां करता हुआ मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने तफ्तीश शुरू को तो मालूम हुआ कि पिछले कुछ समय से आरोपी इसी तरह बाइक पर सवार होकर अन्य युवतियों को भी निशाना बना चुका था. आरोपी की हरकतों से परेशान एक युवती ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस

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युवती की शिकायत पर कटारा हिल्स थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(A) और 74 में मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी संतोष रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की कॉलोनियों और आरोपी के आने-जाने के संभावित रास्तों पर लगे 50 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया. देखें VIDEO:-

CCTV फुटेज और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दीनदयाल पार्क के पास मुख्य सड़क से संदेही को पकड़ लिया. पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

फैक्ट्री में करता था काम, पूछताछ में कबूला जुर्म

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक उईके (23), पिता रामफूल उईके, निवासी ग्राम बर्राई, कटारा हिल्स, भोपाल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बागरोदा के पास एक फैक्ट्री में काम करता था. थाना प्रभारी संतोष रघुवंशी ने बताया कि आरोपी चलती बाइक से राह चलती लड़कियों के पिछले हिस्से पर हाथ मारकर फरार हो जाता था.

एक युवती के साथ हुई घटना के बाद शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया है.

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