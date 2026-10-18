Sabudana Kheer: बाजार की मिठाई छोड़िए, अष्टमी के व्रत में आज बनाएं साबूदाना की खीर, इस ट्रिक से बनेगी दानेदार और परफेक्ट

नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है. इस पावन अवसर पर माता रानी के भोग के लिए कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं. अगर आप इस अष्टमी पर बाजार की मिलावटी मिठाइयों के बजाय घर पर ही शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट भोग बनाना चाहते हैं, तो साबूदाना की खीर सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि साबूदाना खीर बनाते समय कड़ाही के तले में चिपक जाती है, दूध फट जाता है या खीर एकदम लसदार व पिलपिली हो जाती है. लेकिन अगर आप साबूदाना भिगोने और दूध में उबालने की सही क्रोनोलॉजी और मास्टर ट्रिक अपनाएं, तो आपकी खीर एकदम मलाईदार, गाढ़ी और मोती जैसे खिले-खिले दानों वाली बनेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

1/2 कप साबूदाना (मध्यम आकार का)

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1/2 कप चीनी या मिश्री (स्वादानुसार)

2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी

1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

10-12 काजू, बादाम और मखाने (बारीक कटे हुए)

1 बड़ा चम्मच चिरौंजी और मखाना

8-10 केसर के धागे (2 चम्मच गर्म दूध में भीगे हुए)

बनाने की शॉर्ट विधि:

साबूदाना भिगोने की सीक्रेट ट्रिक (न चिपकने वाला हैक): साबूदाने को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए. अब साबूदाने को केवल उतने ही पानी में भिगोकर 2-3 घंटे के लिए रख दें जिससे साबूदाना डूब जाए. भीगने के बाद दाने एकदम सॉफ्ट और खिले-खिले हो जाएंगे.

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दूध उबलने रखें: एक भारी तले के बर्तन (या नॉन-स्टिक कड़ाही) में 1 छोटा चम्मच पानी छिड़ककर 1 लीटर फुल क्रीम दूध उबलने रख दें. (पानी छिड़कने से दूध तले में चिपकता नहीं है).

मेवे भूनें (मास्टर हैक): एक दूसरे पैन में 1 चम्मच देसी घी गर्म करें. इसमें कटे हुए काजू, बादाम और मखाने डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनकर निकाल लें.

दूध न फटने की ट्रिक: जब दूध में अच्छा उबाल आ जाए, तो गैस की आंच धीमी कर दें और इसमें भीगा हुआ साबूदाना डालें. आंच धीमी-मध्यम रखें और लगातार चलाते हुए 6-8 मिनट तक पकाएं. (जैसे-जैसे साबूदाना पकेगा, उसके दाने हल्के होकर ऊपर तैरने लगेंगे और पारदर्शी/ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे).

केसर और चीनी मिलाएं: जब साबूदाना पारदर्शी हो जाए और दूध गाढ़ा होने लगे, तब इसमें केसर वाला दूध, भुने हुए मेवे और इलायची पाउडर मिलाएं. इसके बाद चीनी/मिश्री डालें. (चीनी हमेशा साबूदाना पकने के बाद ही डालें, पहले डालने से साबूदाना गलने में समय लेता है).

परोसें: चीनी घुलने के बाद 2 मिनट धीमी आंच पर और पकाएं, फिर गैस बंद कर दें. तैयार है आपकी एकदम दानेदार, मलाईदार और रसीली साबूदाना खीर! इसे माता रानी को भोग लगाएं और अष्टमी के व्रत में सर्व करें.

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