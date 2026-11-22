How To Make Room Heater: सर्दियों का मौसम आते ही लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंबल और रूम हीटर का इंतजाम करने लगते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के नन्हे लड्डू गोपाल जी को भी सर्दी से बचाने के लिए कुछ खास किया जाए? भक्त अपने कान्हा को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं. यही वजह है कि मौसम बदलते ही उनके कपड़ों से लेकर भोग और रहने तक की व्यवस्था में बदलाव करने लगते हैं. लोग उनके लिए ऊनी कपड़े खरीदते हैं, तो कभी ऊनी कैप खरीदते हैं. लेकिन क्यों ना इस बार लड्डू गोपाल जी के लिए 'हीटर' बनाया जाए?

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अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक DIY आइडिया आपको खूब पसंद आएगा. इसमें महज 5 रुपये के मिट्टी के कुल्हड़, थोड़ी सी क्ले और कुछ रंगों की मदद से एक छोटा सा रूम हीटर तैयार किया गया है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बाजार से महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद मामूली सामान से आप कान्हा के लिए हीटर बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का पूरा तरीका.



रूम हीटर बनाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए?

मिट्टी का कुल्हड़: एक छोटा चाय वाला कुल्हड़, जिसकी कीमत करीब 5-10 रुपये हो सकती है.

एक छोटा चाय वाला कुल्हड़, जिसकी कीमत करीब 5-10 रुपये हो सकती है. क्ले या क्राफ्ट डो: कुल्हड़ पर डिजाइन और हीटर की शेप बनाने के लिए.

कुल्हड़ पर डिजाइन और हीटर की शेप बनाने के लिए. मेटल की जाली: हीटर के ऊपरी हिस्से को तैयार करने के लिए.

हीटर के ऊपरी हिस्से को तैयार करने के लिए. एक्रेलिक पेंट: कुल्हड़ को कलर करने के लिए.

कुल्हड़ को कलर करने के लिए. पेंट ब्रश: रंग भरने और डिजाइन बनाने के लिए.

रंग भरने और डिजाइन बनाने के लिए. क्राफ्ट कटर या कैंची: जाली काटने और क्ले को आकार देने के लिए.

जाली काटने और क्ले को आकार देने के लिए. छोटे कोयले के टुकड़े: हीटर को असली जैसा लुक देने के लिए.

कैसे बनाएं लड्डू गोपाल जी के लिए मिनी रूम हीटर?

इस छोटे से हीटर को बनाना काफी आसान है.

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1. सबसे पहले तैयार करें कुल्हड़ और जाली: सबसे पहले एक छोटा मिट्टी का कुल्हड़ लें और उसे अच्छी तरह साफ करके सुखा लें. अब मेटल की बारीक जाली को कुल्हड़ के ऊपरी हिस्से की शेप में गोल काट लें. ध्यान रखें कि जाली कुल्हड़ के मुंह पर अच्छी तरह फिट हो जाए. जाली के नुकीले किनारों को खुला न छोड़ें.

2. क्ले से बनाएं हीटर का डिजाइन: अब क्ले की मदद से कुल्हड़ के ऊपर के हिस्से पर एक सुंदर गोल बॉर्डर तैयार करें. इससे जाली को हीटर जैसा लुक मिलेगा. आप क्ले से हीटर के नीचे स्टैंड और किनारों पर भी डिजाइन बना सकते हैं. इससे आपका साधारण सा कुल्हड़ देखने में सुंदर लगेगा.

3. कुल्हड़ को दें खूबसूरत लुक: अब कुल्हड़ के चारों तरफ क्ले की मदद से छोटे-छोटे फूल, पत्तियां या बेल-बूटे बनाएं. आप चाहें तो कान्हा के नाम या मोरपंख से मिलता-जुलता डिजाइन भी बना सकते हैं.

4. मनपसंद रंगों से करें पेंटिंग: जब क्ले अच्छी तरह सूख जाए, तब एक्रेलिक पेंट से कुल्हड़ को कलर कर दें. आप नीला, पीला, हरा, गुलाबी या गोल्डन रंग इस्तेमाल कर सकते हैं. कुल्हड़ के बॉर्डर और डिजाइन पर अलग-अलग रंग करने से इसका लुक और भी सुंदर नजर आएगा. पेंट को पूरी तरह सूखने दें.

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5. गर्माहट के लिए करें कोयले का इस्तेमाल: आखिर में भगवान को सर्दियों में गर्माहट देने के लिए कोयले लें और उन्हें गैस पर अच्छे से गर्म कर लें. फिर उन्हें कुल्हड़ के अंदर डाल दें. बस आपके कान्हा के लिए रूम हीटर तैयार है.

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