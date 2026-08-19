अल्लू अर्जुन की ‘Raaka’ में विल स्मिथ की एंट्री! बनेंगे खूंखार विलेन? शाहरुख खान भी दिखाएंगे दम

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली की मचअवेटेड साइंस-फिक्शन फिल्म ‘राका’ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. खबर है कि हॉलीवुड के सुपरस्टार और ऑस्कर विनर विल स्मिथ इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं. इतना ही नहीं, वह फिल्म में मुख्य विलेन का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने विल स्मिथ को फिल्म के लिए अप्रोच किया है और उनकी शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशन पर हो सकती है. यानी फिल्म में अल्लू अर्जुन और विल स्मिथ की भिड़ंत देखने को मिल सकती है, जो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी.

विल स्मिथ की डेट्स पर चल रही बात

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, विल स्मिथ की डेट्स को लेकर बातचीत चल रही है. फिल्म की विदेशी शूटिंग की लोकेशन भी उनकी उपलब्धता के हिसाब से तय की जाएगी.

सोर्स के मुताबिक- विल स्मिथ की डेट्स तय की जा रही हैं. उनकी उपलब्धता के हिसाब से विदेश की लोकेशन फाइनल होगी. उनके कॉस्ट्यूम भी फाइनल हो चुके हैं और टीम अगले शूटिंग शेड्यूल को लेकर काफी एक्साइटेड है.

हालांकि, अभी विल स्मिथ की एंट्री का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इससे पहले उनकी फिल्म में मौजूदगी को लेकर आई खबरों को खारिज भी किया गया था.

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शाहरुख खान भी फिल्म में हैं!

इसी बीच शाहरुख खान को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. पहले ऐसी खबरें आई थीं कि किंग खान फिल्म का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ‘राका’ में नजर आएंगे. सूत्र ने बताया कि शाहरुख इस साल के अंत में फिल्म के इंटरनेशनल शेड्यूल का हिस्सा बन सकते हैं.

फिलहाल शाहरुख अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ के आखिरी गाने की शूटिंग में बिजी हैं. इसके बाद सितंबर के बाद वह ‘राका’ के लिए कैमरे के सामने आ सकते हैं.

अल्लू अर्जुन के होंगे 4 अलग-अलग किरदार?

‘राका’ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अल्लू अर्जुन के लुक और उनके संभावित किरदारों की हो रही है. अप्रैल में फिल्म का उनका इंटेंस फर्स्ट लुक सामने आया था, जिसमें वह प्रोस्थेटिक मेकअप, आंखों में काजल और ऊनी कपड़ों में नजर आए थे. उनके हाथ में एक बड़ा सा पंजा भी दिखाया गया था.

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में अल्लू अर्जुन चार अलग-अलग किरदार निभा सकते हैं. इनमें एक दादा, एक पिता और दो बेटे शामिल बताए जा रहे हैं. कहानी में पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर दुनिया का एंगल भी होने की चर्चा है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इन किरदारों या कहानी की इन डिटेल्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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स्टार्स से सजी है ‘Raaka’

सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही ‘राका’ पहली बार अल्लू अर्जुन और एटली को साथ ला रही है. फिल्म को एक बड़े बजट की साइंस-फिक्शन एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है. फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर जैसे बड़े नाम भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

अगर विल स्मिथ की एंट्री पक्की होती है और शाहरुख खान भी इंटरनेशनल शेड्यूल में शामिल होते हैं, तो ‘राका’ का स्केल और भी बड़ा हो सकता है. अब फैंस की नजर इस बात पर है कि विल स्मिथ सच में अल्लू अर्जुन के सामने विलेन बनकर उतरते हैं या नहीं.

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