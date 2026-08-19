scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अल्लू अर्जुन की ‘Raaka’ में विल स्मिथ की एंट्री! बनेंगे खूंखार विलेन? शाहरुख खान भी दिखाएंगे दम

‘राका’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. विल स्मिथ को मेन विलेन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है, वहीं शाहरुख खान के भी फिल्म में होने की खबर है.

Advertisement
X
अल्लू अर्जुन से भिड़ेंगे विल स्मिथ? (Photo: Getty Images/Screengrab)
अल्लू अर्जुन से भिड़ेंगे विल स्मिथ? (Photo: Getty Images/Screengrab)

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली की मचअवेटेड साइंस-फिक्शन फिल्म ‘राका’ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. खबर है कि हॉलीवुड के सुपरस्टार और ऑस्कर विनर विल स्मिथ इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं. इतना ही नहीं, वह फिल्म में मुख्य विलेन का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने विल स्मिथ को फिल्म के लिए अप्रोच किया है और उनकी शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशन पर हो सकती है. यानी फिल्म में अल्लू अर्जुन और विल स्मिथ की भिड़ंत देखने को मिल सकती है, जो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी.

विल स्मिथ की डेट्स पर चल रही बात

सम्बंधित ख़बरें

'राका' यूनिवर्स में शाहरुख़ खान की होगी एंट्री! देखें मूवी मसाला
Atlee and wife Priya are expecting second child
पापा बन गए 'राका' डायरेक्टर एटली, पत्नी ने बेटी को दिया जन्म
Deepika Padukone
रणवीर और दीपिका दूसरी बार पैरेंट्स क्लब में होंगे शामिल
Deepika Padukone to continue shooting Raaka movie
प्रेग्नेंसी में भी दीपिका करेंगी नॉन-स्टॉप काम, इस फिल्म के लिए होगी कमरतोड़ मेहनत
srk cameo in allu arjun raaka
अल्लू अर्जुन की ‘राका’ में शाहरुख का कैमियो, एटली का हिट फॉर्मूला!

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, विल स्मिथ की डेट्स को लेकर बातचीत चल रही है. फिल्म की विदेशी शूटिंग की लोकेशन भी उनकी उपलब्धता के हिसाब से तय की जाएगी.

सोर्स के मुताबिक- विल स्मिथ की डेट्स तय की जा रही हैं. उनकी उपलब्धता के हिसाब से विदेश की लोकेशन फाइनल होगी. उनके कॉस्ट्यूम भी फाइनल हो चुके हैं और टीम अगले शूटिंग शेड्यूल को लेकर काफी एक्साइटेड है.

हालांकि, अभी विल स्मिथ की एंट्री का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इससे पहले उनकी फिल्म में मौजूदगी को लेकर आई खबरों को खारिज भी किया गया था.

Advertisement

शाहरुख खान भी फिल्म में हैं!

इसी बीच शाहरुख खान को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. पहले ऐसी खबरें आई थीं कि किंग खान फिल्म का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ‘राका’ में नजर आएंगे. सूत्र ने बताया कि शाहरुख इस साल के अंत में फिल्म के इंटरनेशनल शेड्यूल का हिस्सा बन सकते हैं.

फिलहाल शाहरुख अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ के आखिरी गाने की शूटिंग में बिजी हैं. इसके बाद सितंबर के बाद वह ‘राका’ के लिए कैमरे के सामने आ सकते हैं.

अल्लू अर्जुन के होंगे 4 अलग-अलग किरदार?

‘राका’ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अल्लू अर्जुन के लुक और उनके संभावित किरदारों की हो रही है. अप्रैल में फिल्म का उनका इंटेंस फर्स्ट लुक सामने आया था, जिसमें वह प्रोस्थेटिक मेकअप, आंखों में काजल और ऊनी कपड़ों में नजर आए थे. उनके हाथ में एक बड़ा सा पंजा भी दिखाया गया था.

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में अल्लू अर्जुन चार अलग-अलग किरदार निभा सकते हैं. इनमें एक दादा, एक पिता और दो बेटे शामिल बताए जा रहे हैं. कहानी में पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर दुनिया का एंगल भी होने की चर्चा है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इन किरदारों या कहानी की इन डिटेल्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Advertisement

स्टार्स से सजी है ‘Raaka’

सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही ‘राका’ पहली बार अल्लू अर्जुन और एटली को साथ ला रही है. फिल्म को एक बड़े बजट की साइंस-फिक्शन एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है. फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर जैसे बड़े नाम भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

अगर विल स्मिथ की एंट्री पक्की होती है और शाहरुख खान भी इंटरनेशनल शेड्यूल में शामिल होते हैं, तो ‘राका’ का स्केल और भी बड़ा हो सकता है. अब फैंस की नजर इस बात पर है कि विल स्मिथ सच में अल्लू अर्जुन के सामने विलेन बनकर उतरते हैं या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पति के साथ दूसरी महिला दिखी तो पत्नी ने रोका रास्ता, आगे जो हुआ वो कैमरे में कैद |
    छात्रों ने प्रिंसिपल की 27 बार चाकू गोदकर ली जान, हॉस्टल से निकालने का बदला! |
    बिहार में शराबबंदी की धज्जियां! साइकिल दुकान से 208 लीटर विदेशी शराब बरामद, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से 3 तस्कर गिरफ्तार |
    पति को दूसरी महिला के साथ देख भड़की पत्नी, मेरठ की सड़क पर चले लात-घूंसे, खींचे बाल, हाईवोल्टेज ड्रामे का Video वायरल |
    लाठी-डंडे और पत्थरबाजी के बीच लड़के के कान में घुसा सरिया, हालत गंभीर |
    झारखंड सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सफल अभ्यर्थी, JPSC एग्जाम रद्द करने को दी चुनौती |
    Paneer Wali Gatte Ki Sabzi: दाल-सब्जी खाने का नहीं है मन? ट्राई करें राजस्थान की पनीर वाली गट्टे की सब्जी, सब पूछेंगे रेसिपी! |
    अपूर्वा मखीजा ने छोड़ा भारत, न्यूयॉर्क में बसने की तैयारी, बताई देश छोड़ने की वजह |
    'कॉकरोच' से छात्रों को दूर करना चाहते थे मामा, विजय सरकार को लेना पड़ा यू-टर्न |
    दिल्ली यूनिवर्सिटी के नैक ए++ कॉलेज में एडमिशन का मौका
    Advertisement