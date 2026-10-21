How to Make Aloevera Gel: बाजार का महंगा और मिलावटी हरा-पीला जेल छोड़ें, घर में 2 चीजों से बनाएं शुद्ध और नेचुरल एलोवेरा जेल, झटपट बनकर होगा तैयार

आजकल खूबसूरत त्वचा और स्वस्थ बालों के लिए हर घर में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है. लोग अपनी स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन के लिए बाजार से महंगे-महंगे और ब्रांडेड एलोवेरा जेल खरीदकर लाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले इन रंग-बिरंगे जैल में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक खुशबू और प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जो लंबे समय में त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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अगर आप पूरी तरह शुद्ध, केमिकल-फ्री और नेचुरल एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो इसे घर पर ताजी पत्तियों से बहुत आसानी से बना सकती हैं. सही तरीका अपनाने से घर पर बना यह जेल महीनों तक खराब नहीं होता और एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

2-3 ताजी और मोटी एलोवेरा की पत्तियां

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस या विटामिन-ई (Vitamin-E) की 2 कैप्सूल (प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव के रूप में)

बनाने का तरीका

एलोवेरा की ताजी पत्तियों को तोड़कर या काटकर लगभग 30 मिनट के लिए सीधा खड़ा करके रख दें. (ऐसा करने से पत्तियों के अंदर का जहरीला और कड़वा पीला लेटेक्स यानी एलोइन बाहर निकल जाता है, जो त्वचा में खुजली पैदा कर सकता है).

पत्तियों के दोनों किनारों के कांटेदार हिस्से को काट लें. अब चाकू या चम्मच की मदद से ऊपर का हरा छिलका हटाएं और अंदर के पारदर्शी गूदे को निकालकर एक साफ कटोरी में इकट्ठा कर लें.

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निकाले गए एलोवेरा पल्प को मिक्सी के जार में डालें. इसमें 1 चम्मच नींबू का रस या विटामिन-ई ऑयल की कैप्सूल मिलाएं. मिक्सी को कुछ सेकंड चलाकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि एकदम फोमी और स्मूथ जेल तैयार हो जाए.

इस तैयार नेचुरल जेल को किसी कांच के एयर-टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख लें. विटामिन-ई या नींबू मिलाने के कारण यह जेल बिना खराब हुए 1 महीने से ज्यादा समय तक एकदम फ्रेश रहता है.

अपने चेहरे, स्किन या बालों पर इस शुद्ध होममेड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और नेचुरल ग्लो का आनंद लें.

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