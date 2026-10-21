scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Make Aloevera Gel: बाजार का महंगा और मिलावटी हरा-पीला जेल छोड़ें, घर में 2 चीजों से बनाएं शुद्ध और नेचुरल एलोवेरा जेल, झटपट बनकर होगा तैयार

अगर आप पूरी तरह शुद्ध, केमिकल-फ्री और नेचुरल एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो इसे घर पर ताजी पत्तियों से बहुत आसानी से बना सकती हैं. सही तरीका अपनाने से घर पर बना यह जेल महीनों तक खराब नहीं होता और एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

Advertisement
X
घर पर ऐसे बनाएं एलोवेरा जेल (Photo: ITG)
घर पर ऐसे बनाएं एलोवेरा जेल (Photo: ITG)

आजकल खूबसूरत त्वचा और स्वस्थ बालों के लिए हर घर में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है. लोग अपनी स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन के लिए बाजार से महंगे-महंगे और ब्रांडेड एलोवेरा जेल खरीदकर लाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले इन रंग-बिरंगे जैल में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक खुशबू और प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जो लंबे समय में त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं.

अगर आप पूरी तरह शुद्ध, केमिकल-फ्री और नेचुरल एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो इसे घर पर ताजी पत्तियों से बहुत आसानी से बना सकती हैं. सही तरीका अपनाने से घर पर बना यह जेल महीनों तक खराब नहीं होता और एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

Tar Kakdi ki Sabzi
1 कटोरी दही से बनाएं राजस्थानी तर ककड़ी की सब्जी, आसान है रेसिपी
Anant-Radhika Dhoni Jamnagar Viral Vide
धोनी को झूले पर बैठे अनंत ने किया इशारा! माही ने दिया क्यूट रिएक्शन
Deepika Padukone Ranveer Singh with Daughter Dua And Devi (Photo: ITG)
छोटी बेटी 'देवी' संग दीपिका का रॉयल लुक, पहना इतना महंगा कुर्ता सेट
Aloo Pakora
1 कप बेसन से झटपट बनाएं आलू-मिर्ची के पकौड़े, चटनी संग लगेंगे टेस्टी
Deepika Padukone Ranveer Singh Reveals Second Daughter Name First photo (Photo: Instagram/@deepikapadukone)
दीपिका-रणवीर ने 'छोटी बेटी' का रखा खास नाम, दिखाई झलक; जानें मतलब

2-3 ताजी और मोटी एलोवेरा की पत्तियां

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस या विटामिन-ई (Vitamin-E) की 2 कैप्सूल (प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव के रूप में)

बनाने का तरीका

एलोवेरा की ताजी पत्तियों को तोड़कर या काटकर लगभग 30 मिनट के लिए सीधा खड़ा करके रख दें. (ऐसा करने से पत्तियों के अंदर का जहरीला और कड़वा पीला लेटेक्स यानी एलोइन बाहर निकल जाता है, जो त्वचा में खुजली पैदा कर सकता है).

पत्तियों के दोनों किनारों के कांटेदार हिस्से को काट लें. अब चाकू या चम्मच की मदद से ऊपर का हरा छिलका हटाएं और अंदर के पारदर्शी गूदे को निकालकर एक साफ कटोरी में इकट्ठा कर लें.

Advertisement

निकाले गए एलोवेरा पल्प को मिक्सी के जार में डालें. इसमें 1 चम्मच नींबू का रस या विटामिन-ई ऑयल की कैप्सूल मिलाएं. मिक्सी को कुछ सेकंड चलाकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि एकदम फोमी और स्मूथ जेल तैयार हो जाए.

इस तैयार नेचुरल जेल को किसी कांच के एयर-टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख लें. विटामिन-ई या नींबू मिलाने के कारण यह जेल बिना खराब हुए 1 महीने से ज्यादा समय तक एकदम फ्रेश रहता है.

अपने चेहरे, स्किन या बालों पर इस शुद्ध होममेड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और नेचुरल ग्लो का आनंद लें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    '27 और 31... आप Gen-Z नहीं हैं', जब सौरव दास-आशुतोष रांका से HC में पूछी गई उम्र, उठे तीखे सवाल |
    How to Make Aloevera Gel: बाजार का महंगा और मिलावटी हरा-पीला जेल छोड़ें, घर में 2 चीजों से बनाएं शुद्ध और नेचुरल एलोवेरा जेल, झटपट बनकर होगा तैयार |
    मौसम बदलते ही क्यों होने लगती है एलर्जी? नसों की याददाश्त से जुड़ा है कनेक्शन |
    6000mAh की बैटरी, दो डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Lava Aura Curve 5G, इतनी है कीमत |
    यूक्रेन के ब‍िना ही उससे जुड़े मुद्दे पर मंथन करेंगे तीन ताकतवर देश, देखें कूटनीत‍ि |
    Silver Price Crash: चांदी हाई से 2.11 लाख रुपये सस्ती, आज अचानक बड़ी गिरावट... सोना भी धड़ाम |
    'EPIC नंबर वही, नाम चेंज', कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम ने पीलीभीत का उदाहरण देकर ECI पर लगाए आरोप |
    सलमान के पीछे लॉरेंस गैंग... 9 साल में 9 बार करीब से हुआ खतरे का एहसास! |
    अब सरकारी विभागों की जांच करेंगी निजी एजेंसियां, कर्नाटक सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? |
    जियो प्लेटफॉर्म्स IPO पहला दिन: QIB हिस्सा मिनटों में पूरा सब्सक्राइब, सुबह 10 बजे तक इश्यू 83% भरा
    Advertisement