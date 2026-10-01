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Maruti की इन कारों ने मचाया गदर! 30 दिन में बिकीं 2.36 लाख गाड़ियां

Maruti Suzuki की सितंबर बिक्री के आंकड़ों से साफ है कि कंपनी की यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट ने सबसे बड़ी रफ्तार दी है. इस सेगमेंट में कंपनी ने कुल 78,911 वाहनों की बिक्री की है, जो पिछले साल के सितंबर के मुकाबले 62 प्रतिशत ज्यादा है.

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Maruti Suzuki की यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट ने 62% की ग्रोथ दर्ज की है. Photo: ITG
Maruti Suzuki की यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट ने 62% की ग्रोथ दर्ज की है. Photo: ITG

Maruti Suzuki Sales September: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के लिए सितंबर का महीना काफी बेहतर रहा है. कंपनी की कारों की बिक्री में सितंबर 2026 के दौरान जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है. खास बात यह है कि इस ग्रोथ में SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स का बड़ा योगदान रहा है. सितंबर में कंपनी की कुल बिक्री 2.36 लाख यूनिट के पार पहुंच गई, जबकि घरेलू बिक्री में भी करीब 30 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

मारुति सुजुकी द्वारा शेयर किए आंकड़ों के मुताबिक बीते सितंबर में घरेलू बाजार में कंपनी ने कुल 1,91,794 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की. इसमें दूसरे ऑटो कंपनियों यानी OEMs को की गई बिक्री भी शामिल है. पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 1,47,461 यूनिट था. इस तरह कंपनी की घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

अगर एक्सपोर्ट को भी शामिल करें तो सितंबर कंपनी की कुल बिक्री 2,36,013 यूनिट रही. पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने कुल 1,89,665 यूनिट्स बेची थीं. यानी कुल बिक्री में करीब 24 फीसदी की सालाना इजाफा हुआ है.

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पैसेंजर कारों की बिक्री 37% बढ़ी

Maruti Suzuki के पैसेंजर व्हीकल कारोबार ने भी अच्छी रफ्तार दिखाई. कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,81,838 पैसेंजर व्हीकल बेचे, जो सितंबर 2025 में बिके 1,32,820 यूनिट्स से 37 फीसदी ज्यादा है. मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज कारों की बिक्री भी बढ़ी है. इस सेगमेंट में सितंबर में 91,887 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 74,090 यूनिट था. बता दें कि, इस कैटेगरी में ऑल्टो, बलेनो, सेलेरियो, सियाज, डिजायर, इग्निस, एस-प्रेसो, स्विफ्ट और कंपनी की टॉल ब्वॉय कही जाने वाली वैगनआर शामिल हैं.

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SUV ने दी तगड़ी रफ्तार

यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट ने कंपनी के सेल्स ग्रोथ सबसे तेज रफ्तार दी है. इस कैटेगरी की बिक्री में 62 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने सितंबर में 78,911 यूटिलिटी व्हीकल बेचे, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 48,695 यूनिट था. इस सेगमेंट में ब्रेजा, अर्टिगा, एक्स-एल6,  ई-विटारा, फ्रांक्स, ग्रैंड विटारा, जिम्नी, विक्टोरिस और सबसे महंगी इन्विक्टो जैसी कारें शामिल हैं. आंकड़ों से साफ है कि कंपनी के SUV और MPV मॉडल घरेलू बाजार में बिक्री को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

वहीं लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी सितंबर में बेहतर परफॉर्म किया है. कंपनी ने इस सेगमेंट में 3,414 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है, जबकि सितंबर 2025 में 2,891 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. इस तरह सालाना आधार पर बिक्री 18 फीसदी बढ़ी है.

एक्सपोर्ट भी करीब 5% बढ़ा

विदेशी बाजार में भी मारुति सुजुकी ने रफ्तार पकड़ी है. कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस में तकरीबन 5 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है. बीते महीने कंपनी ने 44,219 यूनिट्स एक्सपोर्ट किया है. जो पिछले साल सितंबर 42,204 यूनिट था. यानी एक्सपोर्ट में करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. पिछले 6 महीनों (अप्रैल से सितंबर) के दौरान कंपनी ने कुल 11,46,523 यूनिट वाहनों की बिक्री की है जो पिछले साल इसी समय के दौरान 8,71,276 यूनिट था.

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