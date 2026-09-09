Masoor Dal Uttapam: सूजी छोड़िए, नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर मसूर दाल उत्तपम, बनेगा रुई जैसा सॉफ्ट और जालीदार

सुबह के नाश्ते में अक्सर हम सूजी या चावल से बने उत्तपम बनाते हैं, लेकिन अगर आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, तो लाल मसूर दाल से बना उत्तपम एक बेहतरीन विकल्प है. मसूर दाल प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर होती है, जो दिनभर शरीर को एनर्जी देती है और वजन नियंत्रित रखने में भी मदद करती है.

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इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बैटर को घंटों खमीर उठने के लिए रखने की जरूरत नहीं होती. सही सामग्री और सही नाप के साथ यह उत्तपम रुई जैसा नरम, जालीदार और बेमिसाल स्वाद वाला बनता है.

प्रोटीन रिच मसूर दाल उत्तपम की सामग्री:

साबुत या धुली लाल मसूर दाल - 1 कप

पोहा (चिवड़ा) - 1/4 कप (सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए)

दही - 2 बड़े चम्मच

अदरक - 1 छोटा टुकड़ा

हरी मिर्च - 1 या 2

फ्रूट साल्ट (ईनो) या बेकिंग सोडा - 1/2 छोटा चम्मच

बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया - 1 कप (टॉपिंग के लिए)

नमक - स्वादानुसार

तेल या घी - सेकने के लिए

बनाने की विधि:

दाल भिगोएं: सबसे पहले मसूर दाल और पोहा को अच्छे से धोकर गुनगुने पानी में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें.

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अब स्मूथ बैटर बनाएं: भीगी हुई दाल और पोहा से अतिरिक्त पानी निकाल दें. अब इसे मिक्सी के जार में डालें. साथ में 2 चम्मच दही, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर एकदम फाइन और गाढ़ा पेस्ट पीस लें.

मिश्रण तैयार करें: बैटर को एक बर्तन में निकालें और उसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं. बैटर की कंसिस्टेंसी उत्तपम जैसी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए.

जालीदार बनाने की ट्रिक: उत्तपम बनाने से ठीक 1 मिनट पहले बैटर में 1/2 छोटा चम्मच ईनो या बेकिंग सोडा और 1 चम्मच पानी डालकर हल्के हाथों से एक ही दिशा में फेंटें. इससे बैटर एकदम हल्का हो जाएगा.

उत्तपम सेकें: एक नॉन-स्टिक तवा या डोसा पैन गरम करें. उस पर हल्का सा तेल या घी लगाएं. अब तवे के बीच में 2 बड़े कछुल बैटर डालें और इसे हल्का मोटा फैलाएं.

टॉपिंग डालें: ऊपर से बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया डालें और कछुल की मदद से हल्का सा दबा दें ताकि सब्जियां बैटर में चिपक जाएं.

धीमी आंच पर पकाएं: ढककर धीमी से मध्यम आंच पर 2 मिनट पकाएं जब तक कि ऊपर से जाली न दिखने लगे. फिर थोड़ा सा तेल किनारों पर डालकर उत्तपम को पलटें और दूसरी तरफ से भी हल्का सुनहरा होने तक सेक लें.

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परोसें: आपका रुई जैसा सॉफ्ट और जालीदार मसूर दाल उत्तपम तैयार है. इसे नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करें.

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