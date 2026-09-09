विनीत मिनोचा हत्याकांड: डार्क पर्पल गाउन, नाच-गाना फुल ऑन... 'मास्टरमाइंड' बहू शालू के चेहरे पर शिकन तक नहीं

ना चेहरे पर शिकन, ना कोई घबराहट या तनाव, फुल मौज मस्ती... कानपुर के करोड़पति कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में गिरफ्तार बहू शालू का पार्टी वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया. इस वीडियो में हत्याकांड की मास्टरमाइंड शालू डार्क पर्पल गाउन पहनकर फिल्मी गानों पर नाचती हुई नजर आ रही है. वह कभी पति संग डांस करती तो कभी साथियों के साथ हंसी-मजाक और ठहाके लगाती. लेकिन उसके शातिर दिमाग के पीछे क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता. असल में यही वो रात थी जब शहर के रतन आर्बिट अपार्टमेंट में शालू के ससुर विनीत मिनोचा की हत्या हुई थी. आरोप है कि शालू ने ही हत्यारों को घर पर भेजा था. वह उन्हें निर्देश भी दे रही थी.

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वीडियो में देखा जा सकता है कि शालू पार्टी में पूरी तरह सामान्य नजर आ रही है. उसके पास पति के साथ और भी कई लोग मौजूद हैं. गाने की धुन पर डांस जारी है. शालू भी बेहद सहज अंदाज में पार्टी कर रही है. उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं है. जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो.

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कानपुर पुलिस की जांच के मुताबिक, जिस रात रतन आर्बिट अपार्टमेंट स्थित घर में ससुर विनीत की हत्या की गई, उसी रात शालू अपने पति सुब्रत के साथ एक पार्टी में मौजूद थी. शालू और पति सुब्रत रात करीब 10:30 बजे कॉस्मोजिन लाउंज पहुंच गए थे. पार्टी करीब 11:30 बजे शुरू होनी थी. वहां लगभग 20-25 लोग मौजूद थे.

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सामने आए वीडियो में शालू डार्क पर्पल गाउन पहने हुए है और बैकग्राउंड में ‘तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो’ गाने की धुन पर पति के साथ बेहद सहज अंदाज में डांस करती नजर आ रही है.

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शालू ने ही हत्या की साजिश रची थी और घर पर भाड़े के हत्यारे भेजे थे. हत्या से पहले उसने नौकरों को घर बुलाया था, और बाद में नौकर विशाल तथा राजकिशोर ने इस वारदात को अंजाम दिया. रात करीब 3 बजे शालू अपने पति और बेटे के साथ घर लौटी और शव मिलने पर नाटक करते हुए आसपास के लोगों को इकट्ठा किया.

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पुलिस का दावा है कि हत्या से पहले शालू ने नौकरों को घर बुलाया था. बाद में नौकर विशाल और उसके साथी राजकिशोर पर विनीत मिनोचा की हत्या करने का आरोप लगा. दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में शालू की कथित भूमिका सामने आई. पुलिस ने इस मामले में शालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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